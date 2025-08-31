Una pareja rusa pidió un auto por una aplicación y el chofer les robó todo.

Una pareja de nacionalidad rusa fue víctima de un robo en la localidad bonaerense de Hudson cuando pidieron un auto a través de una conocida aplicación de viajes.
Ocurrió en la localidad bonaerense de Hudson luego de que el chofer se diera a la fuga con todas sus pertenencias. Horas más tarde fue encontrado por agentes policiales en su casa en Lanús.
El conductor del vehículo se dio a la fuga después de dejar a estas personas en un reconocido hotel en el barrio privado Greenville, quedándose con sus pertenencias, entre las que estaban las valijas de ambos viajeros, dispositivos electrónicos y toda su documentación.
Luego de dar aviso inmediato a la Policía, la seccional de Berazategui inició una investigación para dar con el paradero del ladrón y lo encontraron en Lanús siguiendo el rastro del GPS del vehículo declarado en la plataforma, un Toyota Etios.
El delincuente fue hallado en su domicilio particular y quedó arrestado y a disposición de la Fiscalía N°2 a cargo del Dr. Christian Granados