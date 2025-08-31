31 de agosto de 2025 Inicio
Una pareja rusa pidió un auto por una aplicación y el chofer les robó todo

Ocurrió en la localidad bonaerense de Hudson luego de que el chofer se diera a la fuga con todas sus pertenencias. Horas más tarde fue encontrado por agentes policiales en su casa en Lanús.

Una pareja de nacionalidad rusa fue víctima de un robo en la localidad bonaerense de Hudson cuando pidieron un auto a través de una conocida aplicación de viajes.

El conductor del vehículo se dio a la fuga después de dejar a estas personas en un reconocido hotel en el barrio privado Greenville, quedándose con sus pertenencias, entre las que estaban las valijas de ambos viajeros, dispositivos electrónicos y toda su documentación.

Luego de dar aviso inmediato a la Policía, la seccional de Berazategui inició una investigación para dar con el paradero del ladrón y lo encontraron en Lanús siguiendo el rastro del GPS del vehículo declarado en la plataforma, un Toyota Etios.

El delincuente fue hallado en su domicilio particular y quedó arrestado y a disposición de la Fiscalía N°2 a cargo del Dr. Christian Granados

