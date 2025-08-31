31 de agosto de 2025 Inicio
En septiembre sube todo: aumentos en gas, alquileres, transporte, combustible, colegios y prepagas

El noveno mes del año trae una serie de incrementos que impactarán de lleno en los gastos fijos de los hogares.

Llega septiembre con nuevos aumentos que afectarán el bolsillo de los argentinos. El noveno mes del año trae una serie de incrementos en servicios, transporte público, medicina prepaga, combustibles y alquileres que impactarán de lleno en los gastos mensuales de los hogares.

Aumento del gas: el Gobierno aumentó un impuesto clave y encareció las tarifas
Gas

El Ministerio de Economía resolvió aplicar un recargo del 6,8% sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

La medida busca reforzar el financiamiento de los subsidios a usuarios residenciales y se convierte en un paso previo a la publicación de los nuevos cuadros tarifarios de septiembre.

Dichas tarifas contemplarán factores como el nivel de ingresos, el régimen de zona fría, el consumo industrial y comercial, y más de 3.000 combinaciones diferentes en todo el país.

Agua

El servicio de Agua y Saneamiento Argentinos (AySA) ajusta su tarifa de forma mensual mediante el coeficiente K. Para agosto, la empresa informó un incremento tope de 1% sobre la boleta de agosto.

Alquileres

Los contratos aún regidos por la antigua Ley de Alquileres de 2020 sufrirán en septiembre un incremento. La actualización anual por Índice de Contrato de Locación (ICL) marcará un ajuste del 50,3% respecto de agosto.

Prepagas

Las empresas de medicina privada aplicarán subas que oscilan entre el 1,68% y el 1,9%, con un promedio que se ubica por debajo del 2% mensual. Estos incrementos se suman a la secuencia de ajustes que las prepagas vienen realizando mes a mes desde comienzos del año.

Colegios

Tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires se autorizaron nuevos cuadros de aranceles para los colegios que reciben aporte estatal. En territorio bonaerense, el aumento llegará a 2,8%, mientras que en los establecimientos porteños alcanzará el 3,2%.

Transporte

El subte tendrá una suba de 3,87%, lo que llevará el pasaje base a $1.071. Por su parte, el boleto mínimo de colectivos subirá alrededor de 3,9%, fijándose en $526,13 en la Ciudad y $529,25 en el conurbano bonaerense. Estas actualizaciones responden al mecanismo que ajusta las tarifas todos los meses de acuerdo con la inflación más un adicional del 2%.

Combustibles

El Gobierno oficializó este viernes la actualización de los impuestos que gravan a los combustibles, medida que comenzará a regir a partir del 1° de septiembre y que incidirá en los valores de la nafta y el gasoil en todo el país.

Así, se fijó que los aumentos imponibles deberán perfeccionarse entre el 1° y el 30 de septiembre. Además, se dispuso que el impuesto sobre los combustibles líquidos aplicados a la nafta sin plomo y la nafta virgen sea de $10.523.

En el caso de los valores que afectarán al gasoil, se anunció que serán $8,577 correspondientes al incremento por monto fijo actualizado y que se sumarán otros $4,644 de la suba por monto fijo actualizado del gravamen-tratamiento diferencial.

