31 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Por qué hay que lavar la toalla de baño cada dos o tres usos

La limpieza de elementos como la toalla son tan importantes como nuestra higiene personal. Qué indican los expertos.

Por
El motivo detrás de este hábito que deberían seguir las personas.

El motivo detrás de este hábito que deberían seguir las personas.

Freepik

La higiene constituye un hábito fundamental de las personas, que se practica en el día a día. En ese sentido, en la mayoría de hogares existe la creencia de que las toallas no requieren lavado frecuente ya que las utilizamos después de habernos duchado y estar limpios, aunque esta puede ser una percepción equivocada.

De acuerdo con la ciencia, este tipo de creencias no tienen un fundamento lógico, pero aun así muchas personas se aferran a ellas.  
Te puede interesar:

La psicología reveló el significado oculto de que alguien sea superticioso

Los dermatólogos advierten que la población no lava sus toallas con la frecuencia necesaria, lo cual puede provocar consecuencias negativas en nuestra piel. De hecho, la dermatóloga Kristina Collins explicó para TIME: “Cuando nos secamos, nuestra toalla recoge una serie de elementos diminutos que no podemos ver, incluyendo células muertas de la piel que se desprenden y microorganismos de nuestro cuerpo”.

Y es que las toallas húmedas crean un ambiente propicio para la reproducción de bacterias, virus y hongos. Aunque muchos de estos microorganismos son normales e inofensivos, si pueden propagarse patógenos cutáneos como Staphylococcus aureus, patógenos fecales, virus causantes de verrugas y especies fúngicas responsables del pie de atleta y la tiña.

toallas

En esta línea, los expertos recomiendan un lavado frecuente de estos elementos. En el caso de las toallas de baño, se recomienda lavarlas cada dos o tres usos, y tiene un motivo científico detrás.

El motivo por el que hay que lavar la toalla de baño cada dos o tres usos

La frecuencia de lavado —entre dos y tres usos— se basa en el hecho de que estas toallas entran en contacto directo con las partes más íntimas del cuerpo, lo que provoca que recoja células muertas y microorganismos que pueden proliferar en el ambiente húmedo.

Incluso las personas con acné corporal, facial o condiciones como eczema que las hacen más susceptibles a las bacterias, deben aumentar la frecuencia de lavado. “Las probabilidades de que esa toalla tenga este tipo de microorganismos serán mayores, y la posibilidad de que afecte la piel también es mayor”, explica Collins.

Asimismo, la forma de secado también influye, y los especialistas recomiendan colgar la toalla en una barra, en vez de un gancho, para permitir mejor ventilación. En caso contrario, algunas zonas seguirán húmedas, lo que podría permitir que crezcan bacterias y hongos.

Noticias relacionadas

La intensidad importa más que la duración del ejercicio.

Si incorporás este cambio para caminar, podés beneficiar la longevidad: de qué se trata

Con estas innovaciones, Tilbury busca democratizar la posibilidad de lucir una piel impecable y unos labios cuidados.

Esta famosa maquilladora admitió que la nueva moda de lucir al natural es difícil pero tiene un truco para poder hacerlo

Conocé las posibilidades infinitas que podés hacer con pocos elementos para cuidar el Medio Ambiente

Ideas para tu casa: estos son los muebles que se pueden hacer con material reciclado

Un mètodo de respiración profunda ayuda a conseguir la calma rápidamente.

De qué forma podés reducir el estrés en solo 3 pasos según la inteligencia artificial

que hacer si tenes problemas para ir al bano

Qué hacer si tenés problemas para ir al baño

Hay un ingrediente especial que puede ayudar a hacer medialunas en pocos minutos.

Ni huevo ni aceite: el ingrediente secreto para hacer una espectaculares medialunas saladas en poco tiempo

Rating Cero

Mario Casas se luce a lo largo de esta miniserie llena de suspenso de Netflix
play

Está en Netflix, tiene 8 capítulos atrapantes y es protagonizada por Mario Casas

Un periodista afirmó algo que desilusionó a los fans de la pareja de Liam Neeson y Pamela Anderson: qué dijo

Un periodista afirmó algo que desilusionó a los fans de la pareja de Liam Neeson y Pamela Anderson: qué dijo

Punto de quiebre, un film de 2015 que está siendo furor en agosto 2025 y no te podés perder.
play

Cuál es la trama de Punto de quiebre, la película de acción que salió como remake y ahora se puede ver en Netflix

Silvina Luna y Gustavo Conti se conocieron en Gran Hermano.

Gustavo Conti recordó a Silvina Luna, a dos años de su muerte: "El tiempo se detuvo"

Dai Fernández y Nico Vázquez son los protagonistas de Rocky.

Dai Fernández habló sobre el supuesto romance con Nico Vázquez: "Por ahora no"

La Voz Argentina cambia de horario.

La drástica decisión de Telefe con La Voz Argentina para mejorar el rating

últimas noticias

La NASA descubrió nuevos cuerpos dentro del Sistema Solar

Hallazgo único: la NASA descubrió una nueva luna en el Sistema Solar que ningún satélite había captado

Hace 19 minutos
El diseño lograría mantener proporciones razonables.

Sorprendente: este celular tiene una batería 4 veces mayor a la del iPhone 16

Hace 20 minutos
Mantener los electrodomésticos desenchufados cuando no se usan contribuye a la seguridad y al ahorro energético.

Muchos lo usan para cocinar: el electrodoméstico que puede traer peligro de incendio en invierno si no se desconecta

Hace 45 minutos
El motivo detrás de este hábito que deberían seguir las personas.

Por qué hay que lavar la toalla de baño cada dos o tres usos

Hace 48 minutos
El exfutbolista contó cómo fue jugar con Maradona.

Jugó con Maradona, es excombatiente de Malvinas y reveló una verdad del 10

Hace 59 minutos