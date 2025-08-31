A dos años del fallecimiento de Silvina Luna, uno de sus amigos más cercanos, Gustavo Conti, publicó un video emotivo junto a ella y le escribió unas palabras que emocionaron: “Gordita hermosa, ya pasaron dos años y siento que el tiempo se detuvo desde la última vez que nos vimos”.
La modelo y el actor se conocieron en Gran Hermano, allí también estaba Ximena Capristo. Los tres tenían un vínculo de amistad y la acompañaron hasta el último día. Luna tenía 43 años cuando murió por una enfermedad renal, producto de una cirugía a cargo de Aníbal Lotocki.
Embed - GUSTAVO CONTI a F on Instagram: "Gordita hermosa ya pasaron dos años y siento el tiempo se detuvo de la ultima vez que nos vimos, Siento que en cualquier momento vas a aparecer con tu sonrisa, con esa energía tan tuya que llenaba todo. Fuiste más que una gran amiga, única en la vida. Te extraño a cada rato, y te rezo cada noche pidiéndote que cuides nuestra familia la@salud y nuestro trabajo …extraño charlar con vos, reírnos de pavadas, compartir esos momentos únicos que solo vos y yo entendíamos. Me quedo con todo lo que me diste, con lo que aprendí de vos y con ese amor incondicional que siempre me regalaste. Sé que estás en un lugar mejor, brillando como siempre, pero acá hacés una falta enorme siempre ! Te llevo conmigo siempre, en el corazón, en la memoria y en cada risa que me saco recordándote. Te amo gordita de@mi corazón hoy y siempre "
