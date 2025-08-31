IR A
IR A

Gustavo Conti recordó a Silvina Luna, a dos años de su muerte: "El tiempo se detuvo"

El actor y amigo de la modelo compartió un emotivo video en el que están juntos y le escribió un sentido mensaje: “Me quedo con todo lo que me diste y aprendí de vos”.

Silvina Luna y Gustavo Conti se conocieron en Gran Hermano.

Silvina Luna y Gustavo Conti se conocieron en Gran Hermano.

Redes sociales

A dos años del fallecimiento de Silvina Luna, uno de sus amigos más cercanos, Gustavo Conti, publicó un video emotivo junto a ella y le escribió unas palabras que emocionaron: “Gordita hermosa, ya pasaron dos años y siento que el tiempo se detuvo desde la última vez que nos vimos”.

A dos años de la muerte de Silvina Luna.
Te puede interesar:

A dos años de la muerte de Silvina Luna: revelaron cómo reaccionó cuando le comunicaron su enfermedad

La modelo y el actor se conocieron en Gran Hermano, allí también estaba Ximena Capristo. Los tres tenían un vínculo de amistad y la acompañaron hasta el último día. Luna tenía 43 años cuando murió por una enfermedad renal, producto de una cirugía a cargo de Aníbal Lotocki.

Embed - GUSTAVO CONTI a F on Instagram: "Gordita hermosa ya pasaron dos años y siento el tiempo se detuvo de la ultima vez que nos vimos, Siento que en cualquier momento vas a aparecer con tu sonrisa, con esa energía tan tuya que llenaba todo. Fuiste más que una gran amiga, única en la vida. Te extraño a cada rato, y te rezo cada noche pidiéndote que cuides nuestra familia la@salud y nuestro trabajo …extraño charlar con vos, reírnos de pavadas, compartir esos momentos únicos que solo vos y yo entendíamos. Me quedo con todo lo que me diste, con lo que aprendí de vos y con ese amor incondicional que siempre me regalaste. Sé que estás en un lugar mejor, brillando como siempre, pero acá hacés una falta enorme siempre ! Te llevo conmigo siempre, en el corazón, en la memoria y en cada risa que me saco recordándote. Te amo gordita de@mi corazón hoy y siempre "

“Siento que en cualquier momento vas a aparecer con tu sonrisa, con esa energía tan tuya que llenaba todo. Fuiste más que una gran amiga, única en la vida. Fuiste más que una gran amiga, única en la vida. Te extraño a cada rato, y te rezo cada noche”, agregó junto con video abrazándose en Gran Hermano 2001.

Y escribió: “Extraño charlar con vos, reírnos de pavadas, compartir esos momentos únicos que solo vos y yo entendíamos. Me quedo con todo lo que me diste, con lo que aprendí de vos y con ese amor incondicional que siempre me regalaste”.

Por último, expresó: “Siempre, pero acá hacés una falta enorme siempre. Te llevo conmigo siempre, en el corazón, en la memoria y en cada risa que me saco recordándote. Te amo gordita de mi corazón hoy y siempre”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Estas obras abordan romances transgresores y encuentros que desafían límites convencionales.

Las mejores 10 películas y series de Netflix subidas de tono: imágenes prohibidas

¿Cuál es el k-drama que está entre lo más visto?
play

Cuál es el k-drama que está entre lo más visto de Netflix y tiene a todos hablando de sus capítulos

play

Nicolás Taboada, el freaky que no escuchaba cumbia y hoy hace bailar al mundo con la música electrónica

Megan Fox se sinceró sobre las cirugías que se sometió a lo largo de su carrera.

La impresionante transformación de Megan Fox: así se veía antes de los retoques

últimas noticias

La NASA descubrió nuevos cuerpos dentro del Sistema Solar

Hallazgo único: la NASA descubrió una nueva luna en el Sistema Solar que ningún satélite había captado

Hace 16 minutos
El diseño lograría mantener proporciones razonables.

Sorprendente: este celular tiene una batería 4 veces mayor a la del iPhone 16

Hace 17 minutos
Mantener los electrodomésticos desenchufados cuando no se usan contribuye a la seguridad y al ahorro energético.

Muchos lo usan para cocinar: el electrodoméstico que puede traer peligro de incendio en invierno si no se desconecta

Hace 42 minutos
El motivo detrás de este hábito que deberían seguir las personas.

Por qué hay que lavar la toalla de baño cada dos o tres usos

Hace 45 minutos
El exfutbolista contó cómo fue jugar con Maradona.

Jugó con Maradona, es excombatiente de Malvinas y reveló una verdad del 10

Hace 56 minutos