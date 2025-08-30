30 de agosto de 2025 Inicio
"¿El Gobierno perdió la calle?": el picante debate en Indomables sobre los audios de coimas

El panel analizó las consecuencias de los presuntos hechos de corrupción en el seno del Gobierno.

Debate en Indomables sobre los audios de coimas en ANDIS.

El panel de Indomables debatió sobre los audios de coimas en la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, que hablan de presunta corrupción en la adquisición de medicamentos y apuntan a la hermana de Javier Milei, Karina, entre otros funcionarios.

Funcionarios del Gobierno se reunieron de urgencia este viernes en Casa Rosada.
Horas frenéticas en Casa Rosada: el Gobierno busca dilucidar cómo se filtraron los audios

El conductor Diego Brancatelli, junto a Mariana Brey, abrió el programa con una pregunta: "¿El Gobierno perdió la calle? si es que alguna vez la tuvo... un Gobierno totalmente acorralado", aseguró.

El analista Antonio Aracre recogió el guante y aclaró: "El Gobierno siempre tuvo la calle digital, no territorial" y argumentó: "Me parece que así ganó las elecciones y así las seguirá ganando el domingo que viene y en octubre". En contrario, su colega Diego Lewen habló de que "el Gobierno está golpeado y lo sabe, la bala entró", subrayó.

En este sentido, el panelista Mariano Obarrio habló sobre la reunión de urgencia del Gobierno: "Fue con Karina (Milei) enfurecida por la filtración, y como resultado salió Manuel Adorni a decir que si grabaron en la Casa Rosada es gravísimo".

Enseguida Brey tomó la palabra y opinó sobre la presunta corrupción: "No termina de ser una extorsión, le dicen 'ojo que te tengo grabada. Es alguien de adentro creo yo", subrayó.

El analista Daniel "Rayo" Virtual remató con una descripción de la realidad en los medios: "Hoy todas las columnas políticas, económicas, empresariales de todos los diarios dicen lo mismo: 'cuando Milei vaya a un acto y diga que vino a combatir la corrupción todo el mundo se le va a reír'", concluyó.

