"¿El Gobierno perdió la calle?": el picante debate en Indomables sobre los audios de coimas El panel analizó las consecuencias de los presuntos hechos de corrupción en el seno del Gobierno. Por







Debate en Indomables sobre los audios de coimas en ANDIS. C5N

El panel de Indomables debatió sobre los audios de coimas en la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, que hablan de presunta corrupción en la adquisición de medicamentos y apuntan a la hermana de Javier Milei, Karina, entre otros funcionarios.

El conductor Diego Brancatelli, junto a Mariana Brey, abrió el programa con una pregunta: "¿El Gobierno perdió la calle? si es que alguna vez la tuvo... un Gobierno totalmente acorralado", aseguró.

El analista Antonio Aracre recogió el guante y aclaró: "El Gobierno siempre tuvo la calle digital, no territorial" y argumentó: "Me parece que así ganó las elecciones y así las seguirá ganando el domingo que viene y en octubre". En contrario, su colega Diego Lewen habló de que "el Gobierno está golpeado y lo sabe, la bala entró", subrayó.

En este sentido, el panelista Mariano Obarrio habló sobre la reunión de urgencia del Gobierno: "Fue con Karina (Milei) enfurecida por la filtración, y como resultado salió Manuel Adorni a decir que si grabaron en la Casa Rosada es gravísimo".

Enseguida Brey tomó la palabra y opinó sobre la presunta corrupción: "No termina de ser una extorsión, le dicen 'ojo que te tengo grabada. Es alguien de adentro creo yo", subrayó.