Cuál es la trama de Punto de quiebre, la película de acción que salió como remake y ahora se puede ver en Netflix

Otro lanzamiento estadounidense que se suma a la popular plataforma de streaming en agosto 2025 y es furor.

Punto de quiebre

Punto de quiebre, un film de 2015 que está siendo furor en agosto 2025 y no te podés perder.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse cada vez más, es muy notorio el crecimiento de esta popular plataforma de streaming en los últimos meses de 2025. Los estrenos de series y películas de gran alcance han logrado que se sumen millones de suscriptores y usuarios a este sitio web, convirtiéndolo en uno de los más consumidos en todo el mundo.

Actualmente, llegó un lanzamiento estadounidense de 2015 a la gran N roja, se trata de Punto de quiebre, la película que es tendencia. Un thriller de acción, ciencia ficción con una trama de robos y atracos que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin y te dejará boquiabierto. A continuación te contamos todos los detalles de su contenido y también un adelanto para que no te lo pierdas este agosto desde la comodidad de tu casa.

Sinopsis de Punto de quiebre, la película que es tendencia en Netflix

Johnny (Luke Bracey) es un joven que decide dejar atrás su pasado rebelde para unirse al FBI. Una de sus primeras misiones será infiltrarse en una banda de atletas de deportes de riesgo, liderado por el carismático Bodhi (Edgar Ramírez).

Los atletas son sospechosos de llevar a cabo una serie de crímenes de forma extremadamente inusual. Infiltrado en el grupo de forma encubierta y arriesgando su vida en cada instante, Utah se esfuerza por demostrar que son los artífices de una cadena de robos insólitos... Remake de "Point Break" ("Le llaman Bodhi"), de 1991.

puntoooo

Tráiler de Punto de quiebre

Embed - PUNTO DE QUIEBRE - Trailer 1 - Oficial Warner Bros. Pictures

Reparto de Punto de quiebre

  • Luke Bracey como Johnny Utah
  • Édgar Ramírez como Bodhi
  • Teresa Palmer como Samsara
  • Matías Varela como Grommet
  • Ray Winstone como Agente del FBI Angelo Pappas
  • Max Thieriot como Jeff
  • Tobias Santelmann como Chowder
  • Delroy Lindo como Instructor Hall
punto de quiebre

