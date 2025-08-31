La drástica decisión de Telefe con La Voz Argentina para mejorar el rating El canal hará un cambio en su grilla en la próxima semana, luego de una fuerte caída en los números en la emisión de los playoffs. De este modo, la próxima semana se modificará el horario.







La Voz Argentina cambia de horario. Redes sociales

Las autoridades de Telefe tomaron la drástica decisión de modificar el horario de La Voz Argentina porque el rating de la última semana no fue bueno durante los playoffs. De esta manera, desde el próximo lunes, agregarán una previa antes del inicio del programa.

El último viernes, el programa promedió los 9,1 puntos contra los 5,5 que logró Guido Kaczka con Buenas Noches Familia. Este acercamiento y la baja de puntos, hizo que exista una reunión importante para modificar los horarios con la idea de captar más público.

De este modo, a las 21:30 comenzará La previa de la Voz y a las 21:45 La Voz Argentina desde el 1 de septiembre. Esto hará que, con el detrás de escena, la gente se prenda desde antes con el ciclo y poder adelantarse al inicio del ciclo de Kaczka.

La Voz Argentina Redes sociales El momento más alto del rating de La Voz fue con las audiciones a ciegas. Ahora pasarán a los shows en vivo y, como todo reality, tendrá su subidón de audiencia al final. En las próximas instancias, los jurados deben elegir a sus mejores voces para que avancen a la parte definitoria.

Al finalizar La Voz, comenzarán las grabaciones de MasterChef Celebrity, pero también tienen fecha para Gran Hermano generación dorada. Telefe continuará en la línea de los realitys para poder seguir arriba en las tablas de rating.