IR A
IR A

La drástica decisión de Telefe con La Voz Argentina para mejorar el rating

El canal hará un cambio en su grilla en la próxima semana, luego de una fuerte caída en los números en la emisión de los playoffs. De este modo, la próxima semana se modificará el horario.

La Voz Argentina cambia de horario.

La Voz Argentina cambia de horario.

Redes sociales

Las autoridades de Telefe tomaron la drástica decisión de modificar el horario de La Voz Argentina porque el rating de la última semana no fue bueno durante los playoffs. De esta manera, desde el próximo lunes, agregarán una previa antes del inicio del programa.

¿Qué participante eliminado regresará a la competencia?
Te puede interesar:

La Voz Argentina 2025: qué participante eliminado regresará en la próxima gala

El último viernes, el programa promedió los 9,1 puntos contra los 5,5 que logró Guido Kaczka con Buenas Noches Familia. Este acercamiento y la baja de puntos, hizo que exista una reunión importante para modificar los horarios con la idea de captar más público.

De este modo, a las 21:30 comenzará La previa de la Voz y a las 21:45 La Voz Argentina desde el 1 de septiembre. Esto hará que, con el detrás de escena, la gente se prenda desde antes con el ciclo y poder adelantarse al inicio del ciclo de Kaczka.

La Voz Argentina

El momento más alto del rating de La Voz fue con las audiciones a ciegas. Ahora pasarán a los shows en vivo y, como todo reality, tendrá su subidón de audiencia al final. En las próximas instancias, los jurados deben elegir a sus mejores voces para que avancen a la parte definitoria.

Al finalizar La Voz, comenzarán las grabaciones de MasterChef Celebrity, pero también tienen fecha para Gran Hermano generación dorada. Telefe continuará en la línea de los realitys para poder seguir arriba en las tablas de rating.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cómo votar a tu favorito en La Voz Argentina.

Cómo votar a tu participante favorito en La Voz Argentina y hasta cuándo hay tiempo

Insólito error en La Voz Argentina.

Insólito error en La Voz Argentina: filtraron los nombres de los participantes que no avanzarán de ronda

Iara Lombardi interrumpió su presentación por unos segundo y Lali la alentó y luego la fue abrazar
play

El increíble gesto de Lali a una participante de La Voz Argentina tras un error durante su presentación

La Voz Argentina le saca poder al jurado.

La Voz cambia: el golpe de efecto que impactará a Lali Espósito, Soledad, Luck Ra y Miranda!

la voz argentina sufrira cambios drasticos en los proximos dias: que decision tomo telefe

La Voz Argentina sufrirá cambios drásticos en los próximos días: qué decisión tomó Telefe

Estas obras abordan romances transgresores y encuentros que desafían límites convencionales.

Las mejores 10 películas y series de Netflix subidas de tono: imágenes prohibidas

últimas noticias

Martín Ascúa votó en Paso de los Libres.

Votó Martín Ascúa en Corrientes: "Es el día para cambiar la historia de la provincia"

Hace 14 minutos
Un mètodo de respiración profunda ayuda a conseguir la calma rápidamente.

De qué forma podés reducir el estrés en solo 3 pasos según la inteligencia artificial

Hace 14 minutos
Qué hacer si tenés problemas para ir al baño

Qué hacer si tenés problemas para ir al baño

Hace 25 minutos
Hay un ingrediente especial que puede ayudar a hacer medialunas en pocos minutos.

Ni huevo ni aceite: el ingrediente secreto para hacer una espectaculares medialunas saladas en poco tiempo

Hace 36 minutos
Te contamos el truco para que la ropa salga casi seca después de lavarla.

No necesitas secador: este es el truco para que la ropa salga casi seca después de lavarla

Hace 47 minutos