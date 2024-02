CTERA anunció paro nacional docente y movilizaciones para el próximo lunes

El gremio señaló que los docentes todavía perciben los salarios vigentes desde 2023, por lo que destacó la necesidad de "discutir" nuevos montos contemplando el nivel creciente de la inflación.

A ello se suman, indicó, los reclamos por el pago de la suma de conectividad, de Fonid, del fondo compensador y de otras partidas nacionales que no han sido enviadas a las provincias.

En comunicación con C5N, la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso alertó que con la decisión del gobierno no solo no van a haber aumentos de sueldos sino que los docentes van a cobrar menos por la quita de fondos.

"Hasta ahora no se mandó a las provincias el Fondo Compensador, el Fondo Nacional de Incentivo Docente ni los fondos para los programas educativos. Esta semana se comunicó a muchísimas provincias que los fondos que dependen de leyes sancionadas en el parlamento nacional no se van a enviar a las jurisdicciones", expresó Alesso quien explicó que esos fondos no solo van al salario de los docentes sino también a la infraestructura escolar, a las cooperadoras escolares, a los programas Conectar Igualdad y Educar y a los comedores escolares.

"Esto afecta a las familias argentinas y a los docentes. Lo que vamos a tener como resultado es que los docentes no solo cobren más sino que cobren menos. El ajuste de educación en esta magnitud no tiene antecedentes. Es un ajuste más brutal que el de los años 90", advirtió.

Embed - PARO NACIONAL DOCENTE el próximo LUNES: hablamos con SONIA ALESSO, secretaria general de CTERA

En qué provincias iban a comenzar las clases el próximo lunes

El próximo lunes iban a comenzar las clases en Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Salta, San Luis, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Con esta medida de fuerza aquellas escuelas públicas de estas jurisdicciones donde los docentes adhieran al paro no van a estar en condiciones de empezar las clases.