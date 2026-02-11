"Ni a palo": Tramara Báez enfureció porque la compararon con Wanda Nara por grabar un video en una favela La influencer fue criticada por su posteo en la Favela Rocinha, igual que la conductora con el lanzamiento de la canción O Bicho Vai Pegar en 2024, en Río de Janeiro. + Seguir en







La influencer rechazó las críticas por sus fotos en la Favela Rocinha. Redes sociales

La influencer Tamara Báez hizo un duro posteo en redes después que la compararon con Wanda Nara por subir un video musical que grabó en las favelas de Brasil. "Ni a palo", lanzó mientras posó junto a su novio Thiago Martínez, durante unas vacaciones en ese país.

La exmujer de L-Gante, quien sigue enfrentada con la conductora que también salió con el cantante, recibió las críticas de los usuarios que le recordaron a la conductora, y su videoclip con la canción O Bicho Vai Pegar en una favela de Río de Janeiro a principios de 2024.

El video de la empresaria tuvo gran repercusión ya que incluyó escenas en la comunidad, bailes y camisetas de fútbol y por el contrario Báez sólo dijo que "estas aventuras me gustan a mí”, junto a varias fotos y videos en la Favela Rocinha.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tamara baez (@tamibaez222) Entre los comentarios, le dijeron que se quería parecer a Wanda: "Se cree Wanda", y ella no se quedó callada y respondió: "Ni a palo", dando a entender las diferencias que todavía tiene con la que fuera su enemiga.