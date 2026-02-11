"Ni a palo": Tramara Báez enfureció porque la compararon con Wanda Nara por grabar un video en una favela

La influencer Tamara Báez hizo un duro posteo en redes después que la compararon con Wanda Nara por subir un video musical que grabó en las favelas de Brasil. "Ni a palo", lanzó mientras posó junto a su novio Thiago Martínez, durante unas vacaciones en ese país.
La exmujer de L-Gante, quien sigue enfrentada con la conductora que también salió con el cantante, recibió las críticas de los usuarios que le recordaron a la conductora, y su videoclip con la canción O Bicho Vai Pegar en una favela de Río de Janeiro a principios de 2024.
El video de la empresaria tuvo gran repercusión ya que incluyó escenas en la comunidad, bailes y camisetas de fútbol y por el contrario Báez sólo dijo que "estas aventuras me gustan a mí”, junto a varias fotos y videos en la Favela Rocinha.
Entre los comentarios, le dijeron que se quería parecer a Wanda: "Se cree Wanda", y ella no se quedó callada y respondió: "Ni a palo", dando a entender las diferencias que todavía tiene con la que fuera su enemiga.
Qué pasó entre Wanda Nara, L-Gante y Tamara Báez
El enojo de Tamara Báez con Wanda Nara empezó cuando la mediática hizo pública su relación con el músico L-Gante, padre de Jamaica, cuando la pareja todavía estaba junta. En ese momento, la joven habló de la falta de compromiso de él con la familia, ya que después de intimar con la famosa volvía a su casa. Tiempo después, el músico dijo que la unión con Wanda, a quien calificó de amiga, fue algo pasajero, pero la relación entre las dos mujeres no quedó bien.