Mauro Icardi y Eugenia "la China" Suárez vuelven a ser el centro del escándalo por un video que se viralizó en redes, donde el futbolista aparece a los besos en Turquía con otra mujer, mientras la actriz está en Argentina promocionando su nueva serie.
En las imágenes sobre la presunta infidelidad del delantero del Galatasaray, se lo ve en un boliche, bailando junto a un grupo de personas, y después se hace foco en el hombre y una mujer que se besan.
La secuencia circuló en las redes y especialmente en X, donde se ve a una persona muy parecida al futbolista en una actitud muy cariñosa con una mujer morocha. Aunque hay poca luz se ve que se besan.
Ante las alarmas, los usuarios remarcaron que hay un dato revelador como que "no tiene los tatuajes" característicos del rosarino en el cuello. Según esta hipótesis se trataría de un joven con un perfil muy parecido al exmarido de Wanda Nara.
El video llegó en un momento de quiebre con la China Suárez
Entre los comentarios en redes, no pasó desapercibido el momento difícil que atravesaría la pareja de Mauro Icardi y la China Suárez, con él a los besos mientras ella está en Argentina. Recientemente, él subió imágenes viejas de su exmujer y madre de sus dos hijas, Wanda Nara,, a Instagrarm y sumado a ésto el periodista Guido Záffora dijo que la actriz "le habría encontrado a Mauro mensajes con otra mujer".