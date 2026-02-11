IR A
IR A

Las imágenes sobre la presunta infidelidad de Mauro Icardi mientras la China Suárez está en Argentina

Un clip que se hizo viral muestra al un hombre con las mismas características del futbolista a los besos con una joven morocha.

El escándalo estalla mientras la actriz se encuentra en Argentina promocionando su nueva serie.

El escándalo estalla mientras la actriz se encuentra en Argentina promocionando su nueva serie.

Redes sociales

Mauro Icardi y Eugenia "la China" Suárez vuelven a ser el centro del escándalo por un video que se viralizó en redes, donde el futbolista aparece a los besos en Turquía con otra mujer, mientras la actriz está en Argentina promocionando su nueva serie.

La mediática tuvo una enfermedad infecciosa grave que le dejó secuelas renales.
Te puede interesar:

"Estoy volviendo a la vida": la historia de resiliencia de "la profe" de Gran Hermano

En las imágenes sobre la presunta infidelidad del delantero del Galatasaray, se lo ve en un boliche, bailando junto a un grupo de personas, y después se hace foco en el hombre y una mujer que se besan.

La secuencia circuló en las redes y especialmente en X, donde se ve a una persona muy parecida al futbolista en una actitud muy cariñosa con una mujer morocha. Aunque hay poca luz se ve que se besan.

Embed

Ante las alarmas, los usuarios remarcaron que hay un dato revelador como que "no tiene los tatuajes" característicos del rosarino en el cuello. Según esta hipótesis se trataría de un joven con un perfil muy parecido al exmarido de Wanda Nara.

El video llegó en un momento de quiebre con la China Suárez

Entre los comentarios en redes, no pasó desapercibido el momento difícil que atravesaría la pareja de Mauro Icardi y la China Suárez, con él a los besos mientras ella está en Argentina. Recientemente, él subió imágenes viejas de su exmujer y madre de sus dos hijas, Wanda Nara,, a Instagrarm y sumado a ésto el periodista Guido Záffora dijo que la actriz "le habría encontrado a Mauro mensajes con otra mujer".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Logró destacarse entre más de 270 candidatos provenientes de 65 naciones diferentes.

Turismo en Argentina: el pueblito fuera del radar que fue premiado y tenés que conocer

Murió el médico genocida Jorge Antonio Bergés a los 83 años. 

Murió el genocida Jorge Antonio Bergés, el "obstetra del mal" de la dictadura

Padre e hija fallecieron al volcar su auto. El resto de los pasajeros sufrieron lesiones leves. 

Tragedia en Río Negro: padre e hija fallecieron en un vuelco cuando regresaban de sus vacaciones

Villa General Belgrano, turismo serrano y descanso en el corazón de Argentina.

Turismo en Argentina: el paraíso con tintes alemanes y sierras que enamora a jubilados

Tolar Grande se distingue por la hospitalidad de su gente, sus paisajes inolvidables y sus tradiciones, convirtiéndose en un destino turístico imperdible.

Turismo en Argentina: es un pueblito de 300 habitantes y tiene paisajes de película

Ofrece desconexión total con caminatas, paseos en bicicleta, pesca, asados y paisajes rurales.

Turismo en Argentina: es un pequeño pueblo, casi nadie lo conoce, pero es hermoso

últimas noticias

James Van Der Beek fue diagnosticado de cáncer colorrectal en 2023 e hizo pública su enfermedad en 2024.

A los 48 años, murió James Van Der Beek, estrella de la exitosa serie Dawson's Creek

Hace 33 minutos
play

Tras varios días de conflicto policial en Santa Fe, Pullaro anunció que "ningún policía percibirá menos de $1.350.000"

Hace 36 minutos
Manifestantes contra la Policía en el Congreso.

La reacción del Gobierno a los incidentes en el Congreso: "Son delincuentes organizados"

Hace 46 minutos
El escándalo estalla mientras la actriz se encuentra en Argentina promocionando su nueva serie.

Las imágenes sobre la presunta infidelidad de Mauro Icardi mientras la China Suárez está en Argentina

Hace 57 minutos
play

Tensión entre la policía y manifestantes: balas de goma, piedras y 7 detenidos

Hace 1 hora