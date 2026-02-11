Las imágenes sobre la presunta infidelidad de Mauro Icardi mientras la China Suárez está en Argentina Un clip que se hizo viral muestra al un hombre con las mismas características del futbolista a los besos con una joven morocha. + Seguir en







El escándalo estalla mientras la actriz se encuentra en Argentina promocionando su nueva serie. Redes sociales

Mauro Icardi y Eugenia "la China" Suárez vuelven a ser el centro del escándalo por un video que se viralizó en redes, donde el futbolista aparece a los besos en Turquía con otra mujer, mientras la actriz está en Argentina promocionando su nueva serie.

En las imágenes sobre la presunta infidelidad del delantero del Galatasaray, se lo ve en un boliche, bailando junto a un grupo de personas, y después se hace foco en el hombre y una mujer que se besan.

La secuencia circuló en las redes y especialmente en X, donde se ve a una persona muy parecida al futbolista en una actitud muy cariñosa con una mujer morocha. Aunque hay poca luz se ve que se besan.

Embed El video de Mauro Icardi de fiesta en Turquía y a los besos con otra mujer, mientras la China Suárez está en Argentina. pic.twitter.com/8H5IvihVIh — Paparazzi (@PaparazziRevis) February 11, 2026 Ante las alarmas, los usuarios remarcaron que hay un dato revelador como que "no tiene los tatuajes" característicos del rosarino en el cuello. Según esta hipótesis se trataría de un joven con un perfil muy parecido al exmarido de Wanda Nara.