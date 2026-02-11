La CGT y las CTA marchan al Congreso contra la reforma laboral y tensan el debate en el Senado Con cese parcial de tareas y fuerte impacto en transporte y servicios, las centrales obreras encabezarán este jueves una movilización masiva en rechazo al proyecto oficial. Por + Seguir en







La CGT y las CTA marchan al Congreso contra la reforma laboral y tensan el debate en el Senado

La CGT y las dos CTA saldrán a la calle este miércoles para rechazar la reforma laboral que el Gobierno busca convertir en ley en el Senado. Sin paro general, pero con un cese de actividades desde las 13, la conducción sindical apuesta a una demostración de fuerza frente al Congreso desde las 14.30.

La protesta se inscribe en una serie de jornadas de lucha que ya tuvieron réplicas en Córdoba y Rosario, donde más de un centenar de gremios marcharon contra lo que consideran un retroceso en materia de derechos laborales.

El eje del rechazo apunta a los cambios que introduce el proyecto en las condiciones de contratación y despido, la ampliación del período de prueba, la reducción de indemnizaciones y la promoción de esquemas de “fondo de cese” en reemplazo de la indemnización tradicional.

Los sindicatos también cuestionan la flexibilización de convenios colectivos y la posibilidad de acuerdos individuales que, advierten, debilitan la negociación colectiva y el poder de representación gremial.

Para la conducción cegetista, la iniciativa “no es modernización, es ajuste”, y abre la puerta a relaciones laborales más precarias. La movilización contará además con el respaldo de organizaciones políticas y sociales. Mientras tanto, el Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria en el conflicto con la UTA, lo que garantiza el funcionamiento normal de los colectivos.

El impacto, sin embargo, se sentirá en otros sectores. Los Metrodelegados anunciaron la suspensión total del subte y el premetro desde las 21. Pilotos y aeronavegantes paralizarán vuelos, y habrá cese de actividades en el ámbito marítimo, portuario y vial. La CGT mantiene en reserva la carta del paro general para una eventual segunda etapa, si el proyecto supera el trámite en el Senado y avanza hacia Diputados. Por ahora, la señal será en la calle.