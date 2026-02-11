11 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

La CGT y las CTA marchan al Congreso contra la reforma laboral y tensan el debate en el Senado

Con cese parcial de tareas y fuerte impacto en transporte y servicios, las centrales obreras encabezarán este jueves una movilización masiva en rechazo al proyecto oficial.

Por
La CGT y las CTA marchan al Congreso contra la reforma laboral y tensan el debate en el Senado

La CGT y las CTA marchan al Congreso contra la reforma laboral y tensan el debate en el Senado

La CGT y las dos CTA saldrán a la calle este miércoles para rechazar la reforma laboral que el Gobierno busca convertir en ley en el Senado. Sin paro general, pero con un cese de actividades desde las 13, la conducción sindical apuesta a una demostración de fuerza frente al Congreso desde las 14.30.

Te puede interesar:

El Senado debate la reforma laboral del Gobierno

La protesta se inscribe en una serie de jornadas de lucha que ya tuvieron réplicas en Córdoba y Rosario, donde más de un centenar de gremios marcharon contra lo que consideran un retroceso en materia de derechos laborales.

El eje del rechazo apunta a los cambios que introduce el proyecto en las condiciones de contratación y despido, la ampliación del período de prueba, la reducción de indemnizaciones y la promoción de esquemas de “fondo de cese” en reemplazo de la indemnización tradicional.

Los sindicatos también cuestionan la flexibilización de convenios colectivos y la posibilidad de acuerdos individuales que, advierten, debilitan la negociación colectiva y el poder de representación gremial.

Para la conducción cegetista, la iniciativa “no es modernización, es ajuste”, y abre la puerta a relaciones laborales más precarias. La movilización contará además con el respaldo de organizaciones políticas y sociales. Mientras tanto, el Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria en el conflicto con la UTA, lo que garantiza el funcionamiento normal de los colectivos.

El impacto, sin embargo, se sentirá en otros sectores. Los Metrodelegados anunciaron la suspensión total del subte y el premetro desde las 21. Pilotos y aeronavegantes paralizarán vuelos, y habrá cese de actividades en el ámbito marítimo, portuario y vial.

La CGT mantiene en reserva la carta del paro general para una eventual segunda etapa, si el proyecto supera el trámite en el Senado y avanza hacia Diputados. Por ahora, la señal será en la calle.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Comenzó la sesión en el Senado por la reforma laboral: el Gobierno busca el primer triunfo legislativo del año

El oficialismo confía en lograr la media sanción con amplio consenso.

El Senado debate la reforma laboral: el Gobierno busca el primer triunfo legislativo del año

El Senado se prepara para debatir la reforma laboral.

Reforma laboral: a qué hora empezará la sesión en el Senado

El Gobierno confirmó cambios en la reforma laboral.

El Gobierno confirmó cambios en la reforma laboral: cómo quedó el proyecto

Patricia Bullrich defendió el proyecto de reforma laboral.

Reforma laboral: el Gobierno anunció un acuerdo con bloques aliados y retiró el artículo de Ganancias

Incendio en una oficina del Senado: seis empleados intoxicados por monóxido de carbono

Incendio en una oficina del Senado: seis empleados intoxicados por monóxido de carbono

Rating Cero

¿Quién renunció a Olga?

Una figura renunció a Olga y causó enojo en el canal

Leo García sorprendió con un cambio físico que acompañó su momento musical.

La impresionante transformación de Leo García: es otra persona

Chino Darín confirmó que el bebé que tuvo con Úrsula Corberó es un nene y se llama Dante

El Chino Darín confirmó el sexo y nombre del bebé que tuvo Úrsula Corberó: "Fue una experiencia muy fuerte"

Ahora, llegó a la gran N roja una serie sorprendente estadounidense que fue furor en cines en el 2016, Animal Kingdom, y en este momento está en el top ten de las más vistas en este sitio web. 
play

Cuál es la trama de Animal Kingdom, la serie que fue un éxito, llegó a Netflix y ya está entre lo más visto

Johansson es una de las pocas Vengadores originales cuyo regreso al UCM no está confirmado tras Endgame. En el último filme sobre el grupo de superhéroes, Natasha se sacrifica lanzándose al vacío en Vormir para que los demás puedan hacerse con la Gema del Alma y así traer a todo el mundo de vuelta tras el chasquido de Thanos.

Fue una de las mejores películas de los últimos años de Marvel y Scarlett Johansson había pedido que su nombre no aparezca: cuál es

El relato se adentra en la intimidad del clan Cody, una familia que detrás de una fachada despreocupada esconde una estructura criminal tan organizada como implacable.
play

Esta serie de crimen y drama tiene 6 temporadas y desde que llegó a Netflix es de lo más visto: cómo se llama

últimas noticias

play

El Senado debate la reforma laboral del Gobierno

Hace 17 minutos
Exequiel Palacios se convirtió en referencia de la moda con una prenda que llamó la atención.

El abrigo que todos van a querer para el invierno: la chaqueta de Exequiel Palacios que es furor

Hace 22 minutos
Los Therian se autoperciben animales y adoptan sus comportamientos.

Fenómeno Therian: quiénes son y cómo viven las personas que se identifican con animales

Hace 23 minutos
No quise matarlo, confesó Marcos Pires ante el fiscal sobre el crimen de su hermano, Lucas

Se entregó y confesó el hermano de Lucas Pires, el exfutbolista del ascenso asesinado

Hace 26 minutos
play
Diego Valdés volvió a ser titular y respondió con una actuación decisiva.

De casi ni jugar en el semestre pasado a ser uno de las figuras del Torneo Apertura 2026

Hace 33 minutos