Debate de la reforma laboral en el Senado, en vivo: el Gobierno busca el primer triunfo legislativo del año

Comenzó la sesión en el Senado
La Cámara alta dio inicio al debate en el recinto. Tras el himno nacional, la agenda continúa con las cuestiones de privilegio.
En vivo
Todas las miradas están puestas en la Cámara alta, donde el oficialismo, tras una serie de concesiones a gobernadores aliados y a la CGT, apunta a lograr la media sanción. Mientras tanto, habrá una multitudinaria manifestación afuera.
El Senado debate este miércoles el proyecto de reforma laboral que impulsa el Poder Ejecutivo. El oficialismo busca su primera victoria legislativa del año con la media sanción, tras meses de intensas gestiones parlamentarias y de haber otorgado una serie de concesiones a los gobernadores aliados y a la CGT, que resistió varios puntos del articulado, para garantizar el número de votos necesario.
La iniciativa, que representa un eje central en la agenda económica del Gobierno, llega al recinto de la Cámara alta tras haber sido postergada en su tratamiento original. Inicialmente, la Casa Rosada pretendía que la reforma se discutiera en diciembre, pero la falta de acuerdos obligó a posponer el debate y convocar a extraordinarias para destrabar el proceso legislativo.
Se espera que la sesión se extienda hasta la madrugada del jueves, y con una extensa lista de oradores. El oficialismo estima que conseguirá dar media sanción a la norma con un amplio consenso, lo que marcaría un hito de gobernabilidad tras las sucesivas negociaciones con mandatarios provinciales, bloques aliados y sectores del centro.
En paralelo, habrá un clima de extrema tensión en las inmediaciones del Congreso. Como en cada marcha, el Ministerio de Seguridad aplicará el protocolo antipiquetes ante la confirmación de una multitudinaria manifestación en las puertas del palacio legislativo por parte de movimientos sociales, jubilados, la CGT, las dos CTA, sindicatos de base y gremios docentes. La jornada también estará marcada por un paro de subtes.