EN VIVO

En vivo

Debate de la reforma laboral en el Senado, en vivo: el Gobierno busca el primer triunfo legislativo del año

Todas las miradas están puestas en la Cámara alta, donde el oficialismo, tras una serie de concesiones a gobernadores aliados y a la CGT, apunta a lograr la media sanción. Mientras tanto, habrá una multitudinaria manifestación afuera.

- 11 de febrero 2026 - 07:41

El Senado sesiona desde las 11 para tratar la reforma laboral del Gobierno.

C5N

EN VIVO

El Senado debate este miércoles el proyecto de reforma laboral que impulsa el Poder Ejecutivo. El oficialismo busca su primera victoria legislativa del año con la media sanción, tras meses de intensas gestiones parlamentarias y de haber otorgado una serie de concesiones a los gobernadores aliados y a la CGT, que resistió varios puntos del articulado, para garantizar el número de votos necesario.

La iniciativa, que representa un eje central en la agenda económica del Gobierno, llega al recinto de la Cámara alta tras haber sido postergada en su tratamiento original. Inicialmente, la Casa Rosada pretendía que la reforma se discutiera en diciembre, pero la falta de acuerdos obligó a posponer el debate y convocar a extraordinarias para destrabar el proceso legislativo.

Se espera que la sesión se extienda hasta la madrugada del jueves, y con una extensa lista de oradores. El oficialismo estima que conseguirá dar media sanción a la norma con un amplio consenso, lo que marcaría un hito de gobernabilidad tras las sucesivas negociaciones con mandatarios provinciales, bloques aliados y sectores del centro.

En paralelo, habrá un clima de extrema tensión en las inmediaciones del Congreso. Como en cada marcha, el Ministerio de Seguridad aplicará el protocolo antipiquetes ante la confirmación de una multitudinaria manifestación en las puertas del palacio legislativo por parte de movimientos sociales, jubilados, la CGT, las dos CTA, sindicatos de base y gremios docentes. La jornada también estará marcada por un paro de subtes.

Live Blog Post

Comenzó la sesión en el Senado

La Cámara alta dio inicio al debate en el recinto. Tras el himno nacional, la agenda continúa con las cuestiones de privilegio.

Live Blog Post

El apoyo de la UCR a la reforma laboral

La Unión Cívica Radical adelantó su apoyo al proyecto de modernización laboral que tratará el Senado con una publicación en sus redes sociales en la que detalló que desde hace 5 años el partido presentó 60 propuestas para lograrla, luego de un trabajo conjunto entre la conducción partidaria y los legisladores nacionales.

"Cuidar a las Pymes es cuidar al trabajo", afirmaron y remarcaron que "el 98% de los que generan trabajo son las pymes" y propusieron que el "Fondo de Asistencia Laboral solo para Pymes sin desfinanciar el sistema previsional", así como también sostienen que la cuota sindical sea voluntaria y la "indemnización con aguinaldo y vacaciones".

"Tenemos una legislación del siglo XX. Las Pymes no pueden contratar trabajadores. Hay 9 millones de trabajadores informales. En los últimos años, aumentaron un 135% los juicio laborales", sostuvo la UCR y agregó "En los últimos 5 años la UCR propusos más de 60 proyectos, apuntando a reducir el riesgo, incentivar la inversión y crear empleo formal".

La UCR también publicó: "Rechazamos la derogación del Estatuto del periodista y el desfinanciamiento del cine argentino".

Live Blog Post

Paro contra la reforma laboral: qué servicios se verán afectados el miércoles

La huelga de los empleados estatales comenzó el miércoles a las 00 horas. Durante ese tempo, ATE informó que se garantizarán guardias mínimas en hospitales y habrá sólo atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores.

Asimismo, el alcance de la medida se traducirá en una paralización de toda la Administración Pública, por lo que no se realizarán atenciones en las dependencias estatales nacionales y todos los trámites deberán realizarse una vez finalizada la medida de fuerza.

Entre los servicios que también se verán afectados aparece la recolección de residuos, los auxiliares de educación, la guardia urbana, el área de migraciones, los controles sanitarios del Senasa en puertos y aduanas.

Live Blog Post

Axel Kicillof calificó de "repugnante" a la reforma laboral y participará de la marcha

El gobernador bonaerense anticipó que "vamos a estar acompañando la movilización contra esta repugnante reforma laboral que es una ley de precarización laboral"

Kicillof alertó sobre la derogación del estatuto del periodista que incluye la reforma en su artículo 194. "Entre tantas otras cosas que busca la iniciativa está barrer con el estatuto del periodista, que eran derechos consagrados para quienes ejercen. Ya no les alcanza con decir que ‘hay que odiar a los periodistas’, ahora les quieren quitar lo que tienen. Hay que odiarlos y hay que reventarlos. Eso es lo que plantea esta ley de Milei. Por eso considero que es fundamental acompañar a los sectores que luchan", planteó.

Live Blog Post

Patricia Bullrich: "Es la reforma más importante en los últimos 50 años de la historia argentina"

Antes de ingresar al Senado, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza se mostró confiada de cara a la sesión y afirmó que el proyecto "ha tenido una participación de todos aquellos que son reformistas, que quieren que el país avance".

Bullrich rechazó que el Gobierno haya cedido ante la CGT y explicó que las modificaciones anunciadas en las últimas horas responden a un proceso de escucha y negociación. "El Gobierno lo que hizo fue escuchar a todos y equilibrar el proyecto para que absolutamente todos sientan que han tenido una participación", sostuvo.

Live Blog Post

Quiénes apoyan la reforma laboral en el Senado

La Libertad Avanza cuenta con el apoyo de los bloques de la UCR, el PRO, el Frente Cívico, Frente de la Concordia, y Despierta Chubut, entre otros, para darle media sanción a la reforma laboral en el Senado.

Live Blog Post

La CGT y las CTA marchan al Congreso contra la reforma laboral y tensan el debate en el Senado

La CGT y las dos CTA saldrán a la calle este miércoles para rechazar la reforma laboral que el Gobierno busca convertir en ley en el Senado. Sin paro general, pero con un cese de actividades desde las 13, la conducción sindical apuesta a una demostración de fuerza frente al Congreso desde las 14.30.

Los Metrodelegados anunciaron la suspensión total del subte y el premetro desde las 21. Pilotos y aeronavegantes paralizarán vuelos, y habrá cese de actividades en el ámbito marítimo, portuario y vial.

Live Blog Post

Mapa de cortes por la marcha de la CGT en el Congreso: por qué calles no se podrá transitar en la Ciudad de Buenos Aires

Si bien la sesión en el Senado comenzará alrededor de las 11 de la mañana, las movilizaciones comenzarán a sentirse en la zona desde bien temprano y se intensificarán a partir del mediodía, ya que la marcha central está convocada para las 14.30.

Embed - MARCHAS en el CONGRESO y en TODO el PAÍS: el SENADO DEBATE la REFORMA LABORAL

Se espera que los manifestantes, entre los que también habrá sectores del peronismo y de la Izquierda, se acerquen desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, aunque las columnas principales se desplegarán sobre las calles Rivadavia, Hipólito Yrigoyen, Callao, Avenida de Mayo y Entre Ríos.

La zona del Congreso se encuentra vallada desde la noche del martes a fines de desviar el tránsito, mientras que el Gobierno ya anticipó que aplicará el protocolo antipiquetes en el área.

Avenidas afectadas por la marcha

  • Entre Ríos
  • Callao
  • Rivadavia
  • Hipólito Yrigoyen
  • avenida 9 de Julio
  • avenida de Mayo
  • Diagonal Norte
  • Diagonal Sur

Cuáles son las calles cortadas por la marcha

  • Uruguay
  • San José
  • Paraná
  • Sáenz Peña
  • Montevideo
  • Virrey Cevallos
  • Rodríguez Peña
  • Solís
  • Riobamba
  • Combate de los Pozos
  • Ayacucho
  • Sarandí

Live Blog Post

Reforma laboral: el Gobierno anunció un acuerdo con bloques aliados y retiró el artículo de Ganancias

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, expuso los detalles del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, que será debatido este miércoles por la Cámara alta en el marco de las sesiones extraordinarias en el Congreso convocadas por el presidente Javier Milei.

Bullrich brindó una conferencia de prensa en el Senado, en la que marcó que finalmente la administración de La Libertad Avanza retiró el artículo referido al Impuesto a las Ganancias del proyecto. Se trató de un pedido de los bloques y gobernadores aliados, quienes buscaban una reducción del tributo al tratarse de un impuesto coparticipable.

En tal sentido, remarcó la necesidad de una modificación en las condiciones laborales: "Hace muchísimos años, desde el principio de la democracia, que la Argentina viene trabajando la posibilidad de adecuar sus normas laborales a los distintos cambios que tuvo nuestro país, el mercado laboral y las relaciones entre empresas y trabajadores".

Live Blog Post

Los puntos más importantes de la reforma laboral tras los cambios del Gobierno

Eliminación de la "industria del juicio"

  • Se redefine la "mejor remuneración" para el cálculo: solo lo mensual, normal y habitual, excluye conceptos no mensuales como SAC y vacaciones y se establece que la indemnización es la única reparación por despido sin causa.

Actualización de créditos laborales

  • También establece una actualización de créditos laborales, que establece un esquema de IPC y un 3% anual.

Nuevo sistema: Fondo de Asistencia Laboral

  • Se crean los Fondos para ayudar a cubrir costos de desvinculación y obligaciones indemnizatorias. Aporta el empleador: 1% mensual grandes empresas y 2,5% mensual MiPyMEs.

Registración laboral simplificada y digital (ARCA)

  • El registro ante ARCA es suficiente: no pueden exigirse requisitos extra por otras autoridades. Libros laborales: se conservan 10 años y se permite digitalización con validez legal.

Delimitación de beneficios sociales para el trabajador

  • Se redefine qué entra como beneficio social no remunerativo (comedor, reintegros médicos, guardería, útiles, capacitación, etcétera).

Banco de horas

  • Se habilitan regímenes voluntarios de banco de horas, de común acuerdo entre el empleador y el empleado.

Vacaciones más flexibles

  • Vacaciones entre 1° de octubre y el 30 de abril, y se permite acordar fuera de temporada. Se habilita el fraccionamiento, con un mínimo de 7 días.

Licencia por enfermedad

  • Se refuerza el derecho del empleador a control médico y junta médica.

Régimen de Incentivo para Formación Laboral

  • Se incorpora un Régimen de Incentivo a la Formación Laboral para promover capacitación, empleabilidad y reconversión. El objetivo: más trabajo formal, más productividad y más oportunidades, especialmente para jóvenes y perfiles sin experiencia.

Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión

  • Se crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión. Apunta a que las empresas realicen inversiones en producción real, tecnología y expansión.

Reducción de cargas sociales para nuevos empleos

  • Se reducen cargas sociales para empleos actuales y se facilita la contratación de nuevos empleados.

Prelación de convenios de empresas

  • Un convenio de empresa de una provincia prevalece por sobre un convenio ámbito nacional.

Compromiso de Reforma Fiscal integral

  • Se presentará una nueva Ley que impulse los acuerdos fiscales entre la Nación y las Provincias para reducir las cargas tributarias.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La CGT y las CTA marchan al Congreso contra la reforma laboral y tensan el debate en el Senado

La CGT y las CTA marchan al Congreso contra la reforma laboral y tensan el debate en el Senado

El oficialismo confía en lograr la media sanción con amplio consenso.

El Senado debate la reforma laboral: el Gobierno busca el primer triunfo legislativo del año