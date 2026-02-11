Debate de la reforma laboral en el Senado, en vivo: el Gobierno busca el primer triunfo legislativo del año

Live Blog Post

El apoyo de la UCR a la reforma laboral

La Unión Cívica Radical adelantó su apoyo al proyecto de modernización laboral que tratará el Senado con una publicación en sus redes sociales en la que detalló que desde hace 5 años el partido presentó 60 propuestas para lograrla, luego de un trabajo conjunto entre la conducción partidaria y los legisladores nacionales.

"Cuidar a las Pymes es cuidar al trabajo", afirmaron y remarcaron que "el 98% de los que generan trabajo son las pymes" y propusieron que el "Fondo de Asistencia Laboral solo para Pymes sin desfinanciar el sistema previsional", así como también sostienen que la cuota sindical sea voluntaria y la "indemnización con aguinaldo y vacaciones".

"Tenemos una legislación del siglo XX. Las Pymes no pueden contratar trabajadores. Hay 9 millones de trabajadores informales. En los últimos años, aumentaron un 135% los juicio laborales", sostuvo la UCR y agregó "En los últimos 5 años la UCR propusos más de 60 proyectos, apuntando a reducir el riesgo, incentivar la inversión y crear empleo formal".

La UCR también publicó: "Rechazamos la derogación del Estatuto del periodista y el desfinanciamiento del cine argentino".