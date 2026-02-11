"Estoy volviendo a la vida": la historia de resiliencia de "la profe" de Gran Hermano La mediática recibió el alta médica en enero de 2026 después de un cuadro grave de leptospirosis. Detalló qué papel tuvo Nito Artaza en su recuperación. + Seguir en







La mediática tuvo una enfermedad infecciosa grave que le dejó secuelas renales. Redes sociales

Silvina Scheffler, más conocida como " la profe" de Gran Hermano, habló de su nueva vida después de una enfermedad que la dejó en terapia intensiva y de la que pudo salir con mucho esfuerzo: "Estoy volviendo a la vida de a poco", aseguró.

La mediática que participó del reality de Telefe en la edición 2007, recibió el alta médica en enero de 2026, por un cuadro grave de leptospirosis. "Es como una película que no viví yo. Es difícil, debo confesar que físicamente la enfermedad de la rata no me la hizo fácil".

La famosa hablo en exclusiva con Luis Piñeyro en Radio Pop, y contó que todo arrancón con un estado gripal, a partir del 15 de diciembre, y que en el hospital le dijeron que era un caso posible de dengue:"Me desmayé en mi casa porque me deshidraté. Me dejaron internada. No sabía mi nombre. Realmente estuve muy mal".

Esta enfermedad afecta los riñones y el hígado, por lo que dijo que pasó por 2 diálisis: "Tengo una cicatrices horribles", detalló y aseguró: "No sé donde me contagié, no se si en algún viaje por trabajo tomé directo de alguna lata", subrayó.

La profesora de gimnasia dijo que no tuvo secuelas, aunque cambió su gusto con las comidas, que de a poco fue recuperando, aunque destacó que salió de la clínica con escaras. " Me llevó 15 días recuperarme de eso, a penas me podía mover ni podía caminar, porque se me hinchaban todos los pies por los riñones. Nunca pensé que iba a sufrir tanto".