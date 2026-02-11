11 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Argentina envió una invitación oficial al papa León XIV para que visite el país

La misiva fue entregada por Pablo Quirno y lleva la firma de Javier Milei. Desde Cancillería destacaron que el diálogo se produce gracias al "excelente momento que atraviesa la relación diplomática con la Santa Sede".

Por
León XIV había expresado su deseo de visitar el país.

León XIV había expresado su deseo de visitar el país.

Vatican News

El Gobierno envió una invitación oficial al papa León XIV para que visite el país. Desde Cancillería destacaron que el diálogo se produce gracias al "excelente momento que atraviesa la relación diplomática con la Santa Sede".

El Papa León XIV pide paz, tregua y respeto a la vida antes de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026. 
Te puede interesar:

El Papa León XIV pide una "tregua olímpica" rumbo a los juegos de Invierno Milán-Cortina 2026

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informó que "el Canciller Pablo Quirno hizo entrega de una carta de invitación al Papa León XIV, firmada por el Presidente Javier Milei, para que visite la República Argentina".

"Esta iniciativa se inscribe en el excelente momento que atraviesa la relación diplomática entre la Argentina y la Santa Sede, que se ha caracterizado históricamente por el diálogo franco, la cooperación constructiva y la convergencia en valores fundamentales", añade el texto.

"En ese marco, el Canciller reafirmó la voluntad de la Argentina de continuar trabajando de manera conjunta con la Santa Sede en favor de la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos", concluye el comunicado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cancilleria_Ar/status/2021596039430504768?s=20&partner=&hide_thread=false

En mayo de 2025, en ocasión de la designación del estadounidense Robert Prevost como el nuevo papa de la Iglesia Católica, el presidente Javier Milei hizo una llamativa publicación en sus redes sociales. "Las fuerzas del cielo han dado su veredicto de modo claro. No más palabras Sr. Juez. Fin", escribió el mandatario en una publicación acompañada por una imagen generada por inteligencia artificial donde se ve un león vestido de sumo pontífice, en alusión al nombre que eligió Prevost para su papado, que fue el de León XIV.

Luego Milei compartió el comunicado de Oficina de Presidencia donde el Gobierno celebró la designación del nuevo Papa. "Con profunda esperanza recibimos la noticia de la elección del nuevo Santo Padre, y este cónclave marca un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia y del mundo. En tiempos de confusión, fragmentación y desafíos globales, su liderazgo representa una luz que guía, un faro que orienta y un testimonio viviente de fe, razón y caridad para los fieles católicos, pero también, para todo el mundo", afirma el texto.

Y continúa: "Elevamos nuestras oraciones para que con sabiduría y coraje lleve adelante su misión de renovación espiritual y defensa de la dignidad humana, esperando que este pontificado sea un tiempo de unidad, de verdad sin temor y de caridad sin reservas".

"Hoy más que nunca, anhelamos que la voz del Papa resuene con fuerza en la defensa de los pilares que han sostenido la civilización: la vida, como don principal; la libertad, como don sagrado del Creador; y la propiedad privada, como fundamento de la responsabilidad personal y del desarrollo de los pueblos. Que su palabra y testimonio sean escudo frente a la cultura de la muerte, al totalitarismo creciente y al relativismo inmoral", completa el comunicado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1920533629010100293&partner=&hide_thread=false

En junio, Milei visitó al pontífice, quien le confirmó que visitaría la Argentina. La audiencia privada se llevó a cabo en la Santa Sede y tuvo lugar en el marco de una gira presidencial por Europa.

De acuerdo con lo publicado por el Vaticano, "durante las cordiales conversaciones mantenidas en la Secretaría de Estado, se reiteró el mutuo aprecio por las sólidas relaciones bilaterales y la voluntad de reforzarlas aún más”.

En el comunicado, detallaron que "se abordaron cuestiones de interés común, entre ellas la evolución socioeconómica, la lucha contra la pobreza y el compromiso en favor de la cohesión social".

Por último, desde el Vaticano contaron que también "se dialogó sobre algunos temas de carácter sociopolítico regional e internacional, prestando especial atención a los conflictos en curso y destacando la importancia de un compromiso urgente en favor de la paz".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El debate entra en la recta final.
play

Mientras el Senado trata la reforma laboral, Diputados dictaminó el proyecto para bajar la edad de imputabilidad

El emotivo mensaje de despedida de Cristina Kirchner a Sandra Mendoza: Gran compañera y militante

El emotivo mensaje de despedida de Cristina Kirchner a Sandra Mendoza: "Gran compañera y militante"

Sandra Mendoza falleció a los 62 años.

Falleció Sandra Mendoza, exdiputada chaqueña del peronismo

play

El Senado debate la reforma laboral del Gobierno

play

El ministro de Seguridad de Santa Fe confirmó que los policías que fueron pasados a disponibilidad recuperarán sus cargos

La CGT y las CTA marchan al Congreso contra la reforma laboral y tensan el debate en el Senado

La CGT y las CTA marchan al Congreso contra la reforma laboral y tensan el debate en el Senado

Rating Cero

Shakira dará un show gratuito en Brasil en mayo.

Shakira, la elegida para un show gratuito en las playas de Copacabana en este 2026: cuándo será

Según los nuevos informes, Kurt Cubain no se suicidó, sino que que su muerte se trató de un homicidio 

Inesperado giro en la causa por la muerte de Kurt Cobain: las revelaciones de un nuevo informe forense

Se separó Rusherking a pocos meses de iniciar su relación.

Rusherking se separó de Stef Jegier

¿Quién renunció a Olga?

Una figura renunció a Olga y causó enojo en el canal

Leo García sorprendió con un cambio físico que acompañó su momento musical.

La impresionante transformación de Leo García: es otra persona

Chino Darín confirmó que el bebé que tuvo con Úrsula Corberó es un nene y se llama Dante

El Chino Darín confirmó el sexo y nombre del bebé que tuvo Úrsula Corberó: "Fue una experiencia muy fuerte"

últimas noticias

play
El debate entra en la recta final.

Mientras el Senado trata la reforma laboral, Diputados dictaminó el proyecto para bajar la edad de imputabilidad

Hace 14 minutos
Shakira dará un show gratuito en Brasil en mayo.

Shakira, la elegida para un show gratuito en las playas de Copacabana en este 2026: cuándo será

Hace 54 minutos
¿Qué pasó con los cachorros de yaguareté?

Misiones: investigan la desaparición de dos cachorros de yaguareté tras un operativo

Hace 1 hora
Fuego en la Patagonia: el cambio climático triplicó el riesgo de incendios forestales

Fuego en la Patagonia: el cambio climático triplicó el riesgo de incendios forestales

Hace 1 hora
Según los nuevos informes, Kurt Cubain no se suicidó, sino que que su muerte se trató de un homicidio 

Inesperado giro en la causa por la muerte de Kurt Cobain: las revelaciones de un nuevo informe forense

Hace 1 hora