Argentina envió una invitación oficial al papa León XIV para que visite el país

La misiva fue entregada por Pablo Quirno y lleva la firma de Javier Milei. Desde Cancillería destacaron que el diálogo se produce gracias al "excelente momento que atraviesa la relación diplomática con la Santa Sede".

El Gobierno envió una invitación oficial al papa León XIV para que visite el país . Desde Cancillería destacaron que el diálogo se produce gracias al "excelente momento que atraviesa la relación diplomática con la Santa Sede".

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informó que "el Canciller Pablo Quirno hizo entrega de una carta de invitación al Papa León XIV, firmada por el Presidente Javier Milei, para que visite la República Argentina".

"Esta iniciativa se inscribe en el excelente momento que atraviesa la relación diplomática entre la Argentina y la Santa Sede , que se ha caracterizado históricamente por el diálogo franco, la cooperación constructiva y la convergencia en valores fundamentales", añade el texto.

"En ese marco, el Canciller reafirmó la voluntad de la Argentina de continuar trabajando de manera conjunta con la Santa Sede en favor de la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos", concluye el comunicado.

En mayo de 2025, en ocasión de la designación del estadounidense Robert Prevost como el nuevo papa de la Iglesia Católica , el presidente Javier Milei hizo una llamativa publicación en sus redes sociales. "Las fuerzas del cielo han dado su veredicto de modo claro. No más palabras Sr. Juez. Fin" , escribió el mandatario en una publicación acompañada por una imagen generada por inteligencia artificial donde se ve un león vestido de sumo pontífice, en alusión al nombre que eligió Prevost para su papado, que fue el de León XIV.

Luego Milei compartió el comunicado de Oficina de Presidencia donde el Gobierno celebró la designación del nuevo Papa. "Con profunda esperanza recibimos la noticia de la elección del nuevo Santo Padre, y este cónclave marca un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia y del mundo. En tiempos de confusión, fragmentación y desafíos globales, su liderazgo representa una luz que guía, un faro que orienta y un testimonio viviente de fe, razón y caridad para los fieles católicos, pero también, para todo el mundo", afirma el texto.

Y continúa: "Elevamos nuestras oraciones para que con sabiduría y coraje lleve adelante su misión de renovación espiritual y defensa de la dignidad humana, esperando que este pontificado sea un tiempo de unidad, de verdad sin temor y de caridad sin reservas".

"Hoy más que nunca, anhelamos que la voz del Papa resuene con fuerza en la defensa de los pilares que han sostenido la civilización: la vida, como don principal; la libertad, como don sagrado del Creador; y la propiedad privada, como fundamento de la responsabilidad personal y del desarrollo de los pueblos. Que su palabra y testimonio sean escudo frente a la cultura de la muerte, al totalitarismo creciente y al relativismo inmoral", completa el comunicado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1920533629010100293&partner=&hide_thread=false LAS FUERZAS DEL CIELO HAN DADO SU VEREDICTO DE MODO CLARO.

No más palabras Sr. Juez.

Fin. pic.twitter.com/vcck2yyrn9 — Javier Milei (@JMilei) May 8, 2025

En junio, Milei visitó al pontífice, quien le confirmó que visitaría la Argentina. La audiencia privada se llevó a cabo en la Santa Sede y tuvo lugar en el marco de una gira presidencial por Europa.

De acuerdo con lo publicado por el Vaticano, "durante las cordiales conversaciones mantenidas en la Secretaría de Estado, se reiteró el mutuo aprecio por las sólidas relaciones bilaterales y la voluntad de reforzarlas aún más”.

En el comunicado, detallaron que "se abordaron cuestiones de interés común, entre ellas la evolución socioeconómica, la lucha contra la pobreza y el compromiso en favor de la cohesión social".

Por último, desde el Vaticano contaron que también "se dialogó sobre algunos temas de carácter sociopolítico regional e internacional, prestando especial atención a los conflictos en curso y destacando la importancia de un compromiso urgente en favor de la paz".