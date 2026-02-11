Los detalles del anuncio de Maximiliano Pullaro tras las protestas de la Policía en Santa Fe

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , anunció beneficios y una nueva escala salarial tras las protestas y acuartelamientos policiales que sacudieron su provincia. " Ningún policía de la provincia invencible de Santa Fe , ni del servicio penitenciario, va a percibir menos de $1.350.000 ", prometió el mandatario en conferencia de prensa.

"Hoy el sueldo va entre $960.000 y $1.002.000, pero con la incorporación al sueldo de la garantía de Canasta Básica y aumento de Tarjeta Alimentaria Policial, ningún policía que esté en funciones operativas va a ganar menos de $1.438.835 ", aseguró Pullaro este miércoles y reconoció que el reclamo salarial fue "justo y genuino".

El mandatario provincial explicó que el personal que realice "tareas operativas de calle" en Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Galvez, Granadero Baigorria, Pérez o Santo Tomé cobrará "un plus" de $500.000 más . Si además de estas tareas, conduce una patrulla cobrará "$2.188.835 por mes a partir de febrero en el sueldo que se paga en marzo".

Pullaro remarcó: " Si además pertenece a otras secciones operativas que tienen plus aparte de los que nombré, van a ganar de $2.000.000 a $2.334.535 ". Las medidas se formalizarán con un decreto que firmará al término de la conferencia de prensa y aplican a todo el personal policial y penitenciario, no solo a los policías de calle, así como al personal retirado.

El gobernador aclaró que el plus por "tareas operativas de calle" será de $250.000 en ciudades con "menor escala y frecuencia delictiva" y de $150.000 en las ciudades denominadas "onda verde" . "No es lo mismo una ciudad con mayor o menor conflictividad", señaló.

"Tenemos, en lo que va del año, 13 homicidios dolosos en toda la provincia, hace tres años teníamos 60", resaltó Pullaro y concluyó: "Nuestro personal de seguridad merece el aumento por la dedicación y los resultados que tuvo".

Los pedidos no salariales que garantizará Maximiliano Pullaro

Además de los pluses salariales y el nuevo mínimo, el gobernador radical adelantó que habrá "mayor frecuencia" de colectivos que trasladan al personal policial, que está trabajando "en el Boleto Santafesino, similar al Boleto Estudiantil de Santa Fe"y remarcó que "no hay inconveniente en aumentar la cantidad" de personal atendido en el gabinete psicológico de la Dirección de Bienestar Policial, que ya atiende a 570 policías.

Como parte del aumento salarial, la Tarjeta Alimentaria Policial pasará de $84.000 a $168.000. Además, al igual que se hace con las fuerzas federales, se les pagarán las noches de hotel que necesiten "para descansar correctamente" cuando viajan a trabajar a otra ciudad y están "estresados por la carga de trabajo".

"Merecían, tanto policías como agentes del servicio penitenciario, que el gobierno de Santa Fe escuche este reclamo genuino y justo", afirmó Pullaro.