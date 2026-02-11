Se conoció el motivo del enojo de Dua Lipa y su novio al salir de un restaurante La cantante y el actor británico Callum Turner fueron protagonistas de un momento tenso a metros de la mansión donde viven en Paris. + Seguir en







Este episodio puso el foco en el agotamiento de la celebridades ante la fama. Redes sociales

La cantante Dua Lipa vivió un momento tenso a la salida de un restaurante en Paris cuando estaba con su novio, el actor británico Callum Turner y terminó con un forcejeo de la pareja con el público.

En el video se ve cómo los famosos discuten con los fanáticos que los esperaban en la puerta del restaurante Le Voltaire. Las imágenes se hicieron virales y tuvieron que explicar porqué reaccionar así.

"Vivimos en la esquina, tenéis que dejarnos en paz, por favor. Les estáis diciendo a todo el mundo dónde vivimos", subrayó el protagonista de Masters of the Air.

Embed Dua Lipa and Callum Turner confronted paparazzi who would not leave them alone in Paris.



pic.twitter.com/F6lAw5oKBJ — Pop Base (@PopBase) February 11, 2026 Ante la negativa para dejarlos circular, el británico insistió que "esto no está bien, no está bien", mientras un grupo los siguió hasta una mansión donde viven, de tal forma, que en medio del nerviosismo.

Mientras, la compositora volvió sobre sus pasos y salió corriendo en sentido contrario con su pareja de la mano: "No vamos a hacer ésto", dijo y cambió el rumbo para que no sepan donde viven.