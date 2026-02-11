IR A
IR A

Se conoció el motivo del enojo de Dua Lipa y su novio al salir de un restaurante

La cantante y el actor británico Callum Turner fueron protagonistas de un momento tenso a metros de la mansión donde viven en Paris.

Este episodio puso el foco en el agotamiento de la celebridades ante la fama.

Este episodio puso el foco en el agotamiento de la celebridades ante la fama.

Redes sociales

La cantante Dua Lipa vivió un momento tenso a la salida de un restaurante en Paris cuando estaba con su novio, el actor británico Callum Turner y terminó con un forcejeo de la pareja con el público.

La influencer rechazó las críticas por sus fotos en la Favela Rocinha.
Te puede interesar:

"Ni a palo": Tramara Báez enfureció porque la compararon con Wanda Nara por grabar un video en una favela

En el video se ve cómo los famosos discuten con los fanáticos que los esperaban en la puerta del restaurante Le Voltaire. Las imágenes se hicieron virales y tuvieron que explicar porqué reaccionar así.

"Vivimos en la esquina, tenéis que dejarnos en paz, por favor. Les estáis diciendo a todo el mundo dónde vivimos", subrayó el protagonista de Masters of the Air.

Embed

Ante la negativa para dejarlos circular, el británico insistió que "esto no está bien, no está bien", mientras un grupo los siguió hasta una mansión donde viven, de tal forma, que en medio del nerviosismo.

Mientras, la compositora volvió sobre sus pasos y salió corriendo en sentido contrario con su pareja de la mano: "No vamos a hacer ésto", dijo y cambió el rumbo para que no sepan donde viven.

Los propios protagonistas salieron a aclarar que estaban esperando a la cantante canadiense Tate McRae, quien también cenaba en el lugar, y aunque los fans se hicieron pasar por paparazzis, se cree que sólo buscaban el autógrafo de la artista ya que tenían ejemplares del último álbum Radical Optimism.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Vicente Viloni realizó una nueva publicación sobre su estado de salud tras preocupar a sus seguidores: qué dijo

Tras los preocupantes mensajes, Vicente Viloni explicó lo sucedido: qué dijo

Rob Schneider y la productora mexicana Patricia Azarcoya se separaron tras más de una década juntos y 13 años de matrimonio.

Este famoso actor de comedia de Hollywood anunció su divorcio tras 15 años y sorprendió a todos: quién es

Vicente Viloni, entre la depresión y el alcohol: el alarmante mensaje del ídolo de 100% Lucha

Vicente Viloni, entre la depresión y el alcohol: el alarmante mensaje del ídolo de "100% Lucha"

últimas noticias

James Van Der Beek fue diagnosticado de cáncer colorrectal en 2023 e hizo pública su enfermedad en 2024.

A los 48 años, murió James Van Der Beek, estrella de la exitosa serie Dawson's Creek

Hace 28 minutos
play

Tras varios días de conflicto policial en Santa Fe, Pullaro anunció que "ningún policía percibirá menos de $1.350.000"

Hace 31 minutos
Manifestantes contra la Policía en el Congreso.

La reacción del Gobierno a los incidentes en el Congreso: "Son delincuentes organizados"

Hace 41 minutos
El escándalo estalla mientras la actriz se encuentra en Argentina promocionando su nueva serie.

Las imágenes sobre la presunta infidelidad de Mauro Icardi mientras la China Suárez está en Argentina

Hace 52 minutos
play

Tensión entre la policía y manifestantes: balas de goma, piedras y 7 detenidos

Hace 1 hora