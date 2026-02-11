Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 11 de febrero

+ Seguir en

El oficial opera a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en el Banco Nación, en una semana con un marcado descenso.

El dólar oficial mantiene el ritmo bajista.

El dólar oficial cotiza este miércoles a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en el Banco Nación , luego de haber caído $15 en la rueda del martes , en la continuidad de la tendencia bajista con la que terminó la semana pasada. El blue y el mayorista también se mueven a la baja.

El dólar bajó $15 y continúa desinflándose en el arranque de febrero

En esta línea, el mayorista se aleja del techo de la banda de flotación, la mayor distancia desde octubre, en una calma cambiaria apoyada en el carry trade , con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local y desalientan la dolarización, lo que contribuye a moderar la inflación, pero también al enfriamiento de la economía.

"Mientras se mantenga la coordinación entre política monetaria y cambiaria, con acumulación de reservas, un mayor ingreso de divisas y la decisión oficial de priorizar la estabilidad cambiaria como ancla de expectativas , no se esperan saltos bruscos; pero cualquier desvío en reservas, inflación o expectativas podría reactivar presiones cambiarias", explicó a Ámbito Pablo Salina , coordinador del Club de Finanzas de UADE.

La banda de flotación se amplió un 2,4% durante enero, y este lunes, primera rueda de febrero, el techo se elevó hasta los $1.567,85.

La divisa estadounidense opera a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en el Banco Nación.

El dólar oficial mantiene su ritmo descendente.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.405.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.852,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.472,81 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1428,83.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.420,50.