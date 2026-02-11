11 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno logró colocar más de $9 billones en la primera licitación de la deuda de febrero

Además, el Banco Central de la República Argentina realizó este miércoles la mayor compra de dólares en once meses. Sin embargo, no se registró una mayor demanda de la moneda local.

Por
El Gobierno compró unos u$s214 millones y volvió a engrosar las reservas.

El Gobierno compró unos u$s214 millones y volvió a engrosar las reservas.

En lo que significó la primera licitación de la deuda en pesos en febrero, el Tesoro de la Nación logró colocar un total de $9,02 billones. Esto significó un nivel de renovación del 123,39%, con respecto a los vencimientos del período. Además, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizó la mayor compra de dólares en los últimos once meses.

Luis Caputo, ministro de Economía de Javier Milei.
Te puede interesar:

Tras el IPC de enero, Caputo aseguró que la inflación "va a converger a niveles internacionales"

La Secretaría de Finanzas recibió ofertas por $11,51 billones, y pagó tasas levemente por debajo del llamando anterior, menores al 40%. De esta manera, el Gobierno logró resolver la gran parte de los $9,6 billones de vencimientos de deuda para febrero. En la segunda licitación de enero, el Gobierno había logrado un nivel de renovación del 124%, pero con tasas de interés de hasta el 40%.

Por otra parte, durante este miércoles, el BCRA realizó la mayor compra de dólares en los últimos once meses con un total de u$s214 millones. De esta manera, el Gobierno se vio obligado a inyectar una cantidad de pesos equivalente. Pero se registró una práctica nulidad en la demanda de la moneda local, lo que obliga a retirar dinero.

En diálogo con Ámbito Financiero, Federico Furiase, director del BCRA, señaló que "en la licitación del Tesoro se obtuvo un roll over de 123% consistente con una absorción monetaria de $1.6 billones a tasas de mercado". "El BCRA sigue acumulando dólares con el tipo de cambio en baja", agregó Furiase.

Impuesto a las Ganancias: ARCA incorporó retenciones a depósitos en dólares

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó el régimen de retención del Impuesto a las Ganancias aplicable a determinadas rentas, con la incorporación de los intereses originados por depósitos en moneda extranjera dentro del esquema vigente.

La medida se implementó a través de la Resolución General 5822/2026 del organismo, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Andrés Vázquez.

La norma introduce cambios en la Resolución General 830, que regula el régimen de retención y de ingreso del impuesto sobre determinadas ganancias, y se enmarca en el proceso de simplificación tributaria impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional.

El texto incorpora a los elementos que quedan alcanzados por el régimen de retención del Impuesto a las Ganancias a los intereses "originados por depósitos en moneda extranjera, realizados por personas humanas y sucesiones indivisas en las entidades financieras comprendidas en la Ley Nº 21.526", siempre que correspondan a beneficiarios del país y no se encuentren exentos o excluidos del gravamen.

En los considerandos, la ARCA señaló que la medida se inscribe en una estrategia orientada a restaurar la confianza en el sistema institucional, estabilizar las variables macroeconómicas y fomentar la formalización de la actividad productiva.

Asimismo, el organismo mencionó las reformas introducidas por la Ley Nº 27.799, que modificó el Procedimiento Tributario y el Régimen Penal Tributario, con el objetivo de reducir la carga del cumplimiento fiscal y racionalizar la normativa vigente, en el marco de la denominada Ley de Inocencia Fiscal.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La bailarina hizo un fuerte descargo contra el locutor.

Marixa Balli expuso a Esteban Mirol tras sus críticas: "Se sintió rechazado"

La industria automotriz tuvo una fuerte caída en enero y se derrumbó un 30,1% anual

La industria automotriz tuvo una fuerte caída en enero y se derrumbó un 30,1% anual

Luis Caputo.
play

Caputo, sobre la marcha atrás para cambiar la fórmula de inflación: "Pasaron cosas en el medio"

Luis Caputo y Marco Lavagna.

Caputo: "Marco Lavagna se fue en términos amigables"

Luis Caputo, ministro de Economía de Javier Milei.

Tras el escándalo en el INDEC, Luis Caputo aseguró que la inflación de enero será similar a la de diciembre

Caputo, duro contra los empresarios textiles.

Caputo volvió a cargar contra los empresarios textiles: "Es excelente que se animen a reconocer que estaban caros"

Rating Cero

La conductora compartió las imágenes de su tratamiento facial sin dolor.

"Como nueva": la sorprendente transformación de Carmen Barbieri tras una cirugía estética

James Van Der Beek fue diagnosticado de cáncer colorrectal en 2023 e hizo pública su enfermedad en 2024.
play

A los 48 años, murió James Van Der Beek, estrella de la exitosa serie Dawson's Creek

El escándalo estalla mientras la actriz se encuentra en Argentina promocionando su nueva serie.

Las imágenes sobre la presunta infidelidad de Mauro Icardi mientras la China Suárez está en Argentina

La mediática tuvo una enfermedad infecciosa grave que le dejó secuelas renales.

"Estoy volviendo a la vida": la historia de resiliencia de "la profe" de Gran Hermano

Este episodio puso el foco en el agotamiento de la celebridades ante la fama.

Se conoció el motivo del enojo de Dua Lipa y su novio al salir de un restaurante

La influencer rechazó las críticas por sus fotos en la Favela Rocinha.

"Ni a palo": Tramara Báez enfureció porque la compararon con Wanda Nara por grabar un video en una favela

últimas noticias

Una cancha de fútbol en medio de las ruinas.

Después de dos años, volvió a jugarse un torneo de fútbol en la Franja de Gaza

Hace 14 minutos
play
Se levantó el sirenazo de la policía tras el anuncio del gobernador. 

Los policías de Santa Fe aceptaron la propuesta de Maximiliano Pullaro y levantaron la protesta

Hace 31 minutos
La conductora compartió las imágenes de su tratamiento facial sin dolor.

"Como nueva": la sorprendente transformación de Carmen Barbieri tras una cirugía estética

Hace 47 minutos
play
El Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana desplegó un operativo de limpieza que incluyó a 120 barrenderos, siete hidrolavadoras, siete camiones recolectores, 15 supervisores y ocho brigadas de acción inmediata.

El Gobierno porteño gastó $270 millones en limpiar las calles donde sucedió la protesta contra la reforma laboral

Hace 48 minutos
El gobernador de la provincia Buenos Aires habló en Radio 10 y dejó sus conclusiones sobre la reforma laboral. 

Axel Kicillof se expresó contra el proyecto de reforma laboral: "Es retrógrado, regresivo y mentiroso"

Hace 48 minutos