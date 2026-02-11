El Gobierno logró colocar más de $9 billones en la primera licitación de la deuda de febrero

Además, el Banco Central de la República Argentina realizó este miércoles la mayor compra de dólares en once meses. Sin embargo, no se registró una mayor demanda de la moneda local.

En lo que significó la primera licitación de la deuda en pesos en febrero, el Tesoro de la Nación logró colocar un total de $9,02 billones . Esto significó un nivel de renovación del 123,39% , con respecto a los vencimientos del período. Además, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizó la mayor compra de dólares en los últimos once meses.

La Secretaría de Finanzas recibió ofertas por $11,51 billones, y pagó tasas levemente por debajo del llamando anterior, menores al 40%. De esta manera, el Gobierno logró resolver la gran parte de los $9,6 billones de vencimientos de deuda para febrero. En la segunda licitación de enero , el Gobierno había logrado un nivel de renovación del 124% , pero con tasas de interés de hasta el 40% .

Por otra parte, durante este miércoles, el BCRA realizó la mayor compra de dólares en los últimos once meses con un total de u$s214 millones. De esta manera, el Gobierno se vio obligado a inyectar una cantidad de pesos equivalente. Pero se registró una práctica nulidad en la demanda de la moneda local, lo que obliga a retirar dinero.

En diálogo con Ámbito Financiero, Federico Furiase , director del BCRA, señaló que "en la licitación del Tesoro se obtuvo un roll over de 123% consistente con una absorción monetaria de $1.6 billones a tasas de mercado". "El BCRA sigue acumulando dólares con el tipo de cambio en baja" , agregó Furiase.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó el régimen de retención del Impuesto a las Ganancias aplicable a determinadas rentas, con la incorporación de los intereses originados por depósitos en moneda extranjera dentro del esquema vigente.

La medida se implementó a través de la Resolución General 5822/2026 del organismo, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Andrés Vázquez.

La norma introduce cambios en la Resolución General 830, que regula el régimen de retención y de ingreso del impuesto sobre determinadas ganancias, y se enmarca en el proceso de simplificación tributaria impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional.

El texto incorpora a los elementos que quedan alcanzados por el régimen de retención del Impuesto a las Ganancias a los intereses "originados por depósitos en moneda extranjera, realizados por personas humanas y sucesiones indivisas en las entidades financieras comprendidas en la Ley Nº 21.526", siempre que correspondan a beneficiarios del país y no se encuentren exentos o excluidos del gravamen.

En los considerandos, la ARCA señaló que la medida se inscribe en una estrategia orientada a restaurar la confianza en el sistema institucional, estabilizar las variables macroeconómicas y fomentar la formalización de la actividad productiva.

Asimismo, el organismo mencionó las reformas introducidas por la Ley Nº 27.799, que modificó el Procedimiento Tributario y el Régimen Penal Tributario, con el objetivo de reducir la carga del cumplimiento fiscal y racionalizar la normativa vigente, en el marco de la denominada Ley de Inocencia Fiscal.