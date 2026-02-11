De qué se trata Un mar de enredos, la comedia para toda la familia que se puede ver en Netflix Otro viejo estreno estadounidense de 2018, de romance y pasión, aterrizó a la popular plataforma de streaming y captó la atención de millones de suscriptores y usuarios. + Seguir en







Ahora, llegó a la gran N roja una película sorprendente estadounidense que fue furor en cines en el 2018, Un mar de enredos, y en este momento está en el top ten de las más vistas en este sitio web.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse continuamente y cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming, convirtiéndose en tendencia en cuestión de segundos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente en el último tiempo de 2025 y principios de 2026.

Ahora, llegó a la gran N roja una película sorprendente estadounidense que fue furor en cines en el 2018, Un mar de enredos, y en este momento está en el top ten de las más vistas en este sitio web. Es un entretenimiento garantizado para que disfrutes desde la comodidad de tu casa en el mes de febrero. Se trata de un film de romance, drama y pasión. A continuación te contamos todos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este fin de semana.

Sinopsis de Un mar de enredos, la comedia furor de Netflix Un mimado y rico dueño de un yate, cae por la borda y pierde la memoria, por lo que se convierte en el objetivo de la venganza de su empleada maltratada, una madre soltera. Remake de la comedia de 1987 del mismo nombre.

mar de enredos Tráiler de Un mar de enredos Embed - Un mar de enredos - Trailer espanol (HD) Reparto de Un mar de enredos Eugenio Derbez como Leonardo Sullivan

Anna Faris como Kate

Eva Longoria como Theresa

Payton Lepinski como Molly Sullivan

John Hannah como Colin

Mel Rodríguez como Bobby

Swoosie Kurtz como Grace

Mariana Treviño como Sofia Montenegro Un-mar-de-enredos