IR A
IR A

De qué se trata Un mar de enredos, la comedia para toda la familia que se puede ver en Netflix

Otro viejo estreno estadounidense de 2018, de romance y pasión, aterrizó a la popular plataforma de streaming y captó la atención de millones de suscriptores y usuarios.

Ahora

Ahora, llegó a la gran N roja una película sorprendente estadounidense que fue furor en cines en el 2018, Un mar de enredos, y en este momento está en el top ten de las más vistas en este sitio web. 

El catálogo de Netflix no para de agrandarse continuamente y cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming, convirtiéndose en tendencia en cuestión de segundos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente en el último tiempo de 2025 y principios de 2026.

Ahora, llegó a la gran N roja una serie sorprendente española que fue furor en su país este año, Salvador, y en este momento está en el top ten de las más vistas en este sitio web.
Te puede interesar:

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Salvador, la serie española con un tema delicado que sorprende a todos

Ahora, llegó a la gran N roja una película sorprendente estadounidense que fue furor en cines en el 2018, Un mar de enredos, y en este momento está en el top ten de las más vistas en este sitio web. Es un entretenimiento garantizado para que disfrutes desde la comodidad de tu casa en el mes de febrero. Se trata de un film de romance, drama y pasión. A continuación te contamos todos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este fin de semana.

Sinopsis de Un mar de enredos, la comedia furor de Netflix

Un mimado y rico dueño de un yate, cae por la borda y pierde la memoria, por lo que se convierte en el objetivo de la venganza de su empleada maltratada, una madre soltera. Remake de la comedia de 1987 del mismo nombre.

mar de enredos

Tráiler de Un mar de enredos

Embed - Un mar de enredos - Trailer espanol (HD)

Reparto de Un mar de enredos

  • Eugenio Derbez como Leonardo Sullivan
  • Anna Faris como Kate
  • Eva Longoria como Theresa
  • Payton Lepinski como Molly Sullivan
  • John Hannah como Colin
  • Mel Rodríguez como Bobby
  • Swoosie Kurtz como Grace
  • Mariana Treviño como Sofia Montenegro
Un-mar-de-enredos
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ahora, llegó a la gran N roja una serie sorprendente estadounidense que fue furor en cines en el 2016, Animal Kingdom, y en este momento está en el top ten de las más vistas en este sitio web. 
play

Cuál es la trama de Animal Kingdom, la serie que fue un éxito, llegó a Netflix y ya está entre lo más visto

El relato se adentra en la intimidad del clan Cody, una familia que detrás de una fachada despreocupada esconde una estructura criminal tan organizada como implacable.
play

Esta serie de crimen y drama tiene 6 temporadas y desde que llegó a Netflix es de lo más visto: cómo se llama

La película que fue un éxito entre los niños hace 20 años y ahora llegó a Netflix
play

Cuál es la película que fue un éxito entre los niños hace 20 años y ahora llegó a Netflix para verla todo el tiempo

Esta serie española sobre la responsabilidad de un padre en las decisiones políticas de su hija está llamando la atención en Netflix
play

Esta serie española sobre la responsabilidad de un padre en las decisiones políticas de su hija está llamando la atención de todos en Netflix: cuál es

La serie que estrenó una nueva temporada es de lo más visto en Netflix.
play

Esta serie combina misterio, drama y abogados y con su nueva temporada es tendencia en Netflix: cómo se llama

Netflix estrenó a nivel mundial La investigación de Lucy Letby, una serie documental que revisita el caso de la enfermera británica condenada por el asesinato de siete bebés y el intento de asesinato de otros siete en el Hospital Countess of Chester.
play

Así es La investigación de Lucy Letby, la serie documental que estrenó Netflix y está siendo lo más visto del momento

últimas noticias

play
James Van Der Beek fue diagnosticado de cáncer colorrectal en 2023 e hizo pública su enfermedad en 2024.

A los 48 años, murió James Van Der Beek, estrella de la exitosa serie Dawson's Creek

Hace 37 minutos
play

Tras varios días de conflicto policial en Santa Fe, Pullaro anunció que "ningún policía percibirá menos de $1.350.000"

Hace 40 minutos
Manifestantes contra la Policía en el Congreso.

La reacción del Gobierno a los incidentes en el Congreso: "Son delincuentes organizados"

Hace 50 minutos
El escándalo estalla mientras la actriz se encuentra en Argentina promocionando su nueva serie.

Las imágenes sobre la presunta infidelidad de Mauro Icardi mientras la China Suárez está en Argentina

Hace 1 hora
play

Tensión entre la policía y manifestantes: balas de goma, piedras y 7 detenidos

Hace 1 hora