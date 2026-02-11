Miles de manifestantes rechazaron la reforma laboral en distintas ciudades del país

Sindicatos, organizaciones sociales y trabajadores se movilizaron en todo el país contra el proyecto de modernización de la ley laboral, mientras el Gobierno busca la media sanción en el Senado.

Desde las primeras horas del día, este miércoles 11 de febrero , trabajadores, sindicatos y organizaciones sociales comenzaron a manifestarse a lo largo de la Argentina en contra de la Reforma Laboral, que impulsa el gobierno de Javier Milei, y que se trata en estos momentos en el Senado.

Si bien la tensión está enfocada en el Congreso, en la Ciudad de Buenos Aires, donde los legisladores debaten el proyecto sobre el que el oficialismo busca la media sanción, el rechazo a la modificación de la norma tuvo réplicas en ciudades como Ushuaia, Comodoro Rivadavia, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza y Rosario, entre otras localidades.

Multitudinaria marcha contra la reforma laboral en #Comodoro Con amplia participación de gremios y trabajadores, la movilización se desarrolló en el Centro bajo la consigna: “En defensa de los trabajadores, no a la reforma laboral”. Más en la nota https://t.co/TxFoJR2We4 pic.twitter.com/fCDZrZHpp9

Rosario marchó contra la reforma laboral. Junto a organizaciones sindicales, sociales y políticas, en una masiva movilización, decimos NO a la precarización laboral de Milei. Con unidad en la calles, decimos SÍ a la ampliación de derechos de los trabajadores y las trabajadoras. pic.twitter.com/LDxN3M7Doi

#Ahora . Marchando por Av Colón en contra de la Reforma Laboral. Precarizar laburantes está mal. Con Ley o sin Ley es INMORAL y no se sostiene el tiempo. pic.twitter.com/epZNAa8hAV

Protocolo antipiquete: gases, camiones hidrantes y detenciones

En Buenos Aires hubo momentos de tensión entre la policía y los manifestantes que rechazaban el debate de los Senadores y que terminó con la detención de 5 personas, pasadas las 18. Desde la fuerza argumentaron que fueron atacados con piedras, por lo que tuvieron que responder con gases y la presencia de los camiones hidrantes.

Entre los reclamos, el dirigente político del Movimiento Evita Leonardo Grosso denunció que las fuerzas de seguridad arrinconaron a un grupo de manifestantes, encerrándolos con la Policía motorizada y que "permanecen detenidos en la calle". Desde el Gobierno no se difundieron los nombres de los aprehendidos en medio de la represión policial.

Denunciamos la detención de manifestantes que se retiraban pacíficamente de la Plaza de los Dos Congresos. A la altura de 9 de Julio fueron encerrados por motos de la Policía Federal y permanecen detenidos en la calle.



— Leonardo Grosso (@Leonardo_Grosso) February 11, 2026

A pesar de haberse terminado los incidentes, el operativo policial continuó en las inmediaciones del Congreso, donde los políticos debaten el proyecto de “modernización” de las relaciones laborales, con el apoyo del sector de grandes empresarios y el cuestionamiento de los sindicalistas por su carácter regresivo.