11 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Miles de manifestantes rechazaron la reforma laboral en distintas ciudades del país

Sindicatos, organizaciones sociales y trabajadores se movilizaron en todo el país contra el proyecto de modernización de la ley laboral, mientras el Gobierno busca la media sanción en el Senado.

Por
Manifestantes de distintos sectores productivos rechazaron la reforma que impulsa Milei.

Manifestantes de distintos sectores productivos rechazaron la reforma que impulsa Milei.

Redes sociales

Desde las primeras horas del día, este miércoles 11 de febrero, trabajadores, sindicatos y organizaciones sociales comenzaron a manifestarse a lo largo de la Argentina en contra de la Reforma Laboral, que impulsa el gobierno de Javier Milei, y que se trata en estos momentos en el Senado.

Maximiliano Pullaro con la Policía (Archivo)
Te puede interesar:

Los detalles del anuncio de Maximiliano Pullaro tras las protestas de la Policía en Santa Fe

Si bien la tensión está enfocada en el Congreso, en la Ciudad de Buenos Aires, donde los legisladores debaten el proyecto sobre el que el oficialismo busca la media sanción, el rechazo a la modificación de la norma tuvo réplicas en ciudades como Ushuaia, Comodoro Rivadavia, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza y Rosario, entre otras localidades.

Embed
Embed
Embed
Embed

Protocolo antipiquete: gases, camiones hidrantes y detenciones

En Buenos Aires hubo momentos de tensión entre la policía y los manifestantes que rechazaban el debate de los Senadores y que terminó con la detención de 5 personas, pasadas las 18. Desde la fuerza argumentaron que fueron atacados con piedras, por lo que tuvieron que responder con gases y la presencia de los camiones hidrantes.

Entre los reclamos, el dirigente político del Movimiento Evita Leonardo Grosso denunció que las fuerzas de seguridad arrinconaron a un grupo de manifestantes, encerrándolos con la Policía motorizada y que "permanecen detenidos en la calle". Desde el Gobierno no se difundieron los nombres de los aprehendidos en medio de la represión policial.

Embed

A pesar de haberse terminado los incidentes, el operativo policial continuó en las inmediaciones del Congreso, donde los políticos debaten el proyecto de “modernización” de las relaciones laborales, con el apoyo del sector de grandes empresarios y el cuestionamiento de los sindicalistas por su carácter regresivo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Kicillof tildó de "indignante" el acuerdo con Estados Unidos: "Son unos chantas vendepatria, no negociaron nada"

El asesor presidencial Demian Reidel renunció al directorio de Nucleoeléctrica tras las denuncias por los sobreprecios

El asesor presidencial Reidel renunció al directorio de Nucleoeléctrica

En total son 19 las personas imputadas en la causa Andis.

Causa Andis: quiénes son los 19 procesados y los delitos que les imputan

El Gobierno reglamentó la inocencia fiscal para fomentar el uso de los dólares no declarados

El Gobierno reglamentó la "inocencia fiscal" para fomentar el uso de los dólares no declarados

El artista Joaquines frente a su intervención de la figura de San Martín en San Lorenzo, Santa Fe.

Un artista rosarino intervino una figura de San Martín para protestar por el traslado del sable

Kristalina Georgieva y Federico Sturzenegger en Arabia Saudita.

Sturzenegger se reunió con Kristalina Georgieva para analizar "los avances en desregulación"

Rating Cero

La conductora compartió las imágenes de su tratamiento facial sin dolor.

"Como nueva": la sorprendente transformación de Carmen Barbieri tras una cirugía estética

James Van Der Beek fue diagnosticado de cáncer colorrectal en 2023 e hizo pública su enfermedad en 2024.
play

A los 48 años, murió James Van Der Beek, estrella de la exitosa serie Dawson's Creek

El escándalo estalla mientras la actriz se encuentra en Argentina promocionando su nueva serie.

Las imágenes sobre la presunta infidelidad de Mauro Icardi mientras la China Suárez está en Argentina

La mediática tuvo una enfermedad infecciosa grave que le dejó secuelas renales.

"Estoy volviendo a la vida": la historia de resiliencia de "la profe" de Gran Hermano

Este episodio puso el foco en el agotamiento de la celebridades ante la fama.

Se conoció el motivo del enojo de Dua Lipa y su novio al salir de un restaurante

La influencer rechazó las críticas por sus fotos en la Favela Rocinha.

"Ni a palo": Tramara Báez enfureció porque la compararon con Wanda Nara por grabar un video en una favela

últimas noticias

Una cancha de fútbol en medio de las ruinas.

Después de dos años, volvió a jugarse un torneo de fútbol en la Franja de Gaza

Hace 17 minutos
play
Se levantó el sirenazo de la policía tras el anuncio del gobernador. 

Los policías de Santa Fe aceptaron la propuesta de Maximiliano Pullaro y levantaron la protesta

Hace 34 minutos
La conductora compartió las imágenes de su tratamiento facial sin dolor.

"Como nueva": la sorprendente transformación de Carmen Barbieri tras una cirugía estética

Hace 50 minutos
play
El Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana desplegó un operativo de limpieza que incluyó a 120 barrenderos, siete hidrolavadoras, siete camiones recolectores, 15 supervisores y ocho brigadas de acción inmediata.

El Gobierno porteño gastó $270 millones en limpiar las calles donde sucedió la protesta contra la reforma laboral

Hace 51 minutos
El gobernador de la provincia Buenos Aires habló en Radio 10 y dejó sus conclusiones sobre la reforma laboral. 

Axel Kicillof se expresó contra el proyecto de reforma laboral: "Es retrógrado, regresivo y mentiroso"

Hace 51 minutos