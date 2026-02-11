A los 48 años, murió James Van Der Beek, estrella de la exitosa serie Dawson's Creek

El actor fue protagonista de una de las series más exitosas de los '90. Sufría una grave enfermedad que le había sido diagnosticada en 2023. Su familia transmitió la triste noticia mediante un comunicado en redes sociales.

James Van Der Beek fue diagnosticado de cáncer colorrectal en 2023 e hizo pública su enfermedad en 2024.

Hollywood está del luto por le fallecimiento del actor James Van Der Beek , a los 48 años, y que marcó a una generación de estrellas en los años 90.

El protagonista de la serie Dawson's Creek fue diagnosticado de cáncer de colon en 2023, una enfermedad que hizo pública al año siguiente y a la que le dio una gran batalla, según sus allegados. La triste noticia fue confirmada por su mujer, Kimberly, este miércoles mediante un comunicado en la red social instagram de Van Der Beek.

"Nuestro querido James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Pasó sus últimos días con valentía, fe y dignidad", sostuvo la viuda del actor, Kimberly Van Der Beek.

" Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana . Él conoció sus últimos días con coraje, fe y gracia. Hay mucho que compartir con respecto a sus deseos, el amor por la humanidad y la sagrada del tiempo. Esos días vendrán", subrayaron en su perfil de Instagram.

Por último, la familia pidió "privacidad pacífica mientras lamentamos a nuestro amado esposo , padre, hijo, hermano y amigo". Durante la primera hora de la confirmación de la muerte de Van Der Beek, la publicación de Instagram tuvo más de 450 mil reacciones y comentarios de fanáticos del actor que le dedicaron emotivos mensajes de despedida.

¿Quién era James Van Der Beek, el actor de Hollywood que murió a los 48 años?

James Van Der Beek fue un actor estadounidense que saltó a la fama por su participación en Dawson's Creek, una serie emitida entre los años 1998 y 2023 que marcó a la generación de adolescentes de aquel entonces. Además, su personaje Dawson Leery era un aspirante a cineasta que lo convirtió en un ícono pop de la época.

"Hay tantas cosas de Dawson que me molestan. Me encantó su vulnerabilidad, pero el resto me pareció un poco molesto", aseguró el actor en 2019 durante una charla de reunión por el 20.º aniversario del estreno de la serie.

Después del éxito televisivo, Van Der Beek se despegó del género adolescente y participó en diferentes producciones cinematográficas. Algunas de las más importantes de su carrera en Hollywood fueron Varsity Blues y Rules of Attraction.

En la década del 2010, el actor volvió a tener un boom de popularidad al partodiar su propia imagen en series como Don’t Trust the B----in Apartment 23, donde ironizó con su fama y el estereotipo del galán de novelas.

Van Der Beek mantuvo una carrera como actor invitado en varias series, como CSI: Cyber. Su última participación sucedió en dos episodios de Overcompensating.