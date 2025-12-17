17 de diciembre de 2025 Inicio
Paro de controladores aéreos: los vuelos afectados por la medida de fuerza y cómo golpea a Navidad y Año Nuevo

Durante las Fiestas, el gremio llevará adelante una medida de fuerza durante cinco días no consecutivos. Afectará a vuelos nacionales como internacionales en todos los aeropuertos del país. Conoce los detalles.

El paro se extiende hasta las 11. 

El paro se extiende hasta las 11. 

Durante el miércoles 17 de diciembre, la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) llevaron adelante un paro de controladores aéreos hasta las 11. El gremio reclama por paritarias y reincorporación de personal.

Confesó 40 asesinatos pero fue sospechado de más de 400 crímenes: quién es Charles Cullen y cuál es su historia

Desde ATEPSA publicaron un cronograma de paros durante el mes de diciembre, para el miércoles 17 y jueves 18, que afecta la aviación con destino nacional, al igual que el próximo martes 23; sin embargo, para el sábado 27 se espera que afecte a la aviación con destino internacional. Por último, para el 29 el paro será general para todos los vuelos de 8 a 11.

Conograma compartido por ATEPSA.

Desde el sindicato de controladores aéreos adelantaron que la medida de fuerza se extenderá desde el 17 de diciembre al 29, en plena semana de fiestas y fin de año. ATEPSA exige la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos que atraviesan una emergencia dotacional y donde rige la estabilidad laboral.

También cuestionan la negativa de EANA a revisar la complejidad de los aeropuertos y las trayectorias operativas, reclaman la actualización de los refrigerios y denuncian reiterados incumplimientos del convenio colectivo.

Vuelos afectados en Ezeiza por el paro de controladores aéreos este miércoles 17 de diciembre

Para poder chequear el estado de los vuelos en todo el país, se puede ingresar a la página de https://www.aeropuertosargentina.com/ y elegir el aeropuerto en cuestión, por ejemplo Ezeiza, donde aparece la lista de los vuelos programados a lo largo del día de las distintas aerolíneas.

En el caso de Ezeiza, muestra algunos vuelos cancelados, como el de FlyBondi con destino Jujuy de las 08:10 y el de Bariloche a las 08:40; al igual que tres vuelos de Aerolíneas Argentinas con destino San Juan, Catamarca y Ushuaia.

Paro de controladores: cronograma del mes de diciembre

  • Jueves 18 de diciembre, de 16 a 19: afectación de despegues de vuelos con destino nacional.

  • Martes 23 de diciembre, de 19 a 23: afectación de despegues de vuelos con destino nacional.

  • Sábado 27 de diciembre, de 14 a 17: afectación de vuelos internacionales en todos los aeropuertos del país.

  • Lunes 29 de diciembre, de 8 a 11: afectación total de la aviación en todos los aeropuertos del país.

Chubut: apareció con vida a la policía desaparecida durante una tormenta de arena

Se lleva a cabo la autopsia del soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos

Se incendió un geriátrico en Mar del Plata: hay al menos tres mujeres muertas y varios internados por intoxicación

 Continúan las jornadas calurosas y se esperan lluvias para el fin de semana. 

Alerta meteorológica por temperaturas extremas y viento en Buenos Aires: cuáles son las localidades afectadas

El 25 de diciembre de 2025 es un feriado nacional inamovible en todo el país.

Como se paga si te toca trabajar el feriado del 25 de diciembre en 2025

Levantaron la medida de fuerza en la Línea B del subte y las formaciones circulan con normalidad

El 17 de diciembre de 2027 quedará grabado como el día en que el UCM llegó a su mayor clímax con Vengadores: Secret Wars, pero también será la antesala de un futuro aún más ambicioso. 

Cuál será el primer estreno de Marvel en cines tras Avengers Secret Wars

La serie histórica de Netflix basada en hechos reales.
Está en Netflix, es una miniserie de 4 capítulos basada en hechos reales y te va a encantar

Cecilia Roth caracterizara a Moria Casán en la nueva biopic de Netflix.

La impresionante transformación de Cecilia Roth para interpretar a Moria Casán

Bernardo Solá, marido de Maru Botana, denunciado por acoso laboral. 

Grave denuncia contra el marido de Maru Botana: lo señalan por acoso laboral

Los Stones volverán a subirse a un escenario cuando estén listos, aseguran desde el entorno de la banda.

Los Rolling Stones cancelaron su gira 2026 por los problemas de salud de Keith Richards

La actriz apuntó contra la producción del canal que hizo el video de fin de año.

"Somos dos extras...": Sabrina Rojas explotó contra la producción de su canal

Muchos ahorristas prefieren la vía digital, donde las entidades buscan incentivar la autogestión con mejores condiciones.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 2.650.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y José Mayans. 

"Hacen lo que se les cantan las pelotas": Mayans cruzó a Bullrich en el debate de la reforma laboral

El 17 de diciembre de 2027 quedará grabado como el día en que el UCM llegó a su mayor clímax con Vengadores: Secret Wars, pero también será la antesala de un futuro aún más ambicioso. 

Cuál será el primer estreno de Marvel en cines tras Avengers Secret Wars

La cerveza es una de las bebidas alcohólicas más populares del mundo. 

Esto es lo que le puede pasar a tus pulmones si tomás cerveza todos los días

La historia de Charles Cullen, el asesino en serie que desató muchos crímenes en los 90´

Confesó 40 asesinatos pero fue sospechado de más de 400 crímenes: quién es Charles Cullen y cuál es su historia

