Paro de controladores aéreos: los vuelos afectados por la medida de fuerza y cómo golpea a Navidad y Año Nuevo Durante las Fiestas, el gremio llevará adelante una medida de fuerza durante cinco días no consecutivos. Afectará a vuelos nacionales como internacionales en todos los aeropuertos del país. Conoce los detalles.







El paro se extiende hasta las 11.

Durante el miércoles 17 de diciembre, la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) llevaron adelante un paro de controladores aéreos hasta las 11. El gremio reclama por paritarias y reincorporación de personal.

Desde ATEPSA publicaron un cronograma de paros durante el mes de diciembre, para el miércoles 17 y jueves 18, que afecta la aviación con destino nacional, al igual que el próximo martes 23; sin embargo, para el sábado 27 se espera que afecte a la aviación con destino internacional. Por último, para el 29 el paro será general para todos los vuelos de 8 a 11.

Cronograma paros 17-12-25 Conograma compartido por ATEPSA. Desde el sindicato de controladores aéreos adelantaron que la medida de fuerza se extenderá desde el 17 de diciembre al 29, en plena semana de fiestas y fin de año. ATEPSA exige la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos que atraviesan una emergencia dotacional y donde rige la estabilidad laboral.

También cuestionan la negativa de EANA a revisar la complejidad de los aeropuertos y las trayectorias operativas, reclaman la actualización de los refrigerios y denuncian reiterados incumplimientos del convenio colectivo.

Vuelos afectados en Ezeiza por el paro de controladores aéreos este miércoles 17 de diciembre Para poder chequear el estado de los vuelos en todo el país, se puede ingresar a la página de https://www.aeropuertosargentina.com/ y elegir el aeropuerto en cuestión, por ejemplo Ezeiza, donde aparece la lista de los vuelos programados a lo largo del día de las distintas aerolíneas.