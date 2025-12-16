¿Se complican los viajes para las fiestas? Controladores aéreos anunciaron paros programados: el cronograma completo El gremio estableció una medida de fuerza que se extenderá a lo largo de diciembre, por lo que los pasajeros que tengan previsto viajar en estas fechas deberán tomar nota. Por + Seguir en







Controladores pararán durante las Fiestas.

El sindicato de controladores aéreos difundió el cronograma de medidas de fuerza que impactará en vuelos de cabotaje e internacionales durante las semanas de las fiestas, en el marco de un conflicto gremial con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

Las protestas se originan por reclamos salariales, presuntos acuerdos incumplidos y una serie de demandas laborales que, según el gremio, no tuvieron respuesta.

Entre los principales reclamos, ATEPSA exige la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos que atraviesan una emergencia dotacional y donde rige la estabilidad laboral. También cuestionan la negativa de EANA a revisar la complejidad de los aeropuertos y las trayectorias operativas, reclaman la actualización de los refrigerios y denuncian reiterados incumplimientos del convenio colectivo.

Controladores aéreos analizan medidas extremas si no hay acuerdo por el aumento salarial Paro de controles aéreos por reclamos salariales. cadena1nqn.com Desde el Gobierno, en tanto, rechazaron las acusaciones y cuestionaron la legitimidad de las medidas. Fuentes oficiales afirmaron que “la postura amenazante y extorsiva del gremio ATEPSA de llevar adelante paros durante diciembre es ilegítima y persigue un claro objetivo político, con el único fin de causar daño en plena época de fiestas”.

En la misma línea, sostuvieron que el accionar sindical “no responde a cuestiones paritarias o laborales, sino a intereses políticos y personales de la cúpula gremial”. Además, remarcaron que desde EANA se continúa trabajando para destrabar el conflicto y garantizar la normalidad de los vuelos durante el período festivo.