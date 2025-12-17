17 de diciembre de 2025 Inicio
Hallaron muerto a otro soldado dentro de un cuartel: investigan si se trata de un suicidio

Cumplía funciones como suboficial del Ejército y se habría quitado la vida por presuntos problemas económicos. Su cuerpo fue encontrado a la madrugada dentro de las instalaciones del Centro de Educación Operacional de Monte Caseros.

Tras la llamativa muerte de un soldado en la Quinta Presidencial de Olivos, este miércoles hallaron sin vida el cuerpo del suboficial principal Juan Pereira en el cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros, en la provincia de Corrientes. El hecho derivó en la apertura de investigaciones judiciales y administrativas para determinar las causas de la muerte.

Según fuentes oficiales, Pereira tenía cerca de 50 años y acumulaba más de 28 años de servicio. El cuerpo fue encontrado durante la madrugada y se dio aviso inmediato a las autoridades. En el procedimiento intervino Gendarmería Nacional y se activaron los protocolos correspondientes.

La causa quedó en manos del Juzgado Federal de Curuzú Cuatiá, con intervención de la fiscalía de Monte Caseros. Si bien las primeras hipótesis apuntaban a un posible suicidio por ahorcamiento, el expediente fue caratulado como “averiguación de causales de muerte” y se aguarda el resultado de la autopsia.

En paralelo, el Ejército Argentino inició las actuaciones administrativas internas y las autoridades militares locales se pusieron a disposición de la Justicia para colaborar con la investigación. La fuerza expresó su pesar por el fallecimiento y manifestó su acompañamiento a los familiares, amigos y camaradas del suboficial.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, también se pronunció tras conocerse la noticia: “Asumí para hacerme cargo de estas tristes situaciones, que nos afectan como sociedad y de forma muy particular a las Fuerzas Armadas. Mis condolencias y mi oración a la familia”, expresó.

El hecho se conoció pocas horas después de otro fallecimiento dentro del ámbito militar. Un soldado del Ejército Argentino que cumplía funciones de seguridad en la Quinta Presidencial de Olivos fue hallado sin vida en uno de los puestos internos de la residencia.

El joven fue identificado como Rodrigo Gómez, tenía 21 años y pertenecía al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo. De acuerdo con la División de Análisis de la Información, se encontraba apostado en el perímetro de la Quinta y habría muerto tras efectuarse un disparo en la cabeza con un arma larga.

El arma, un fusil FAL, fue encontrada junto al cuerpo. Gómez era oriundo de Misiones y su salario dependía de la Contaduría General del Ejército. Tras el hallazgo, se activaron los protocolos de seguridad y se convocó a la DUOF San Isidro de la Policía Federal, que realizó la primera intervención junto a autoridades de Seguridad Presidencial. La autopsia se llevará a cabo en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.

