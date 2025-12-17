17 de diciembre de 2025 Inicio
Festival En tu barrio: se entregaron 20 toneladas de alimentos a 40 espacios comunitarios

Los periodistas Justo Lamas y Diego Costa participaron de la distribución a hogares, iglesias y merenderos. "Hay mucha gente que necesita", contó una representante de un comedor en Monte Grande.

La colecta se realizó el fin de semana durante el Festival C5N en Tu Barrio. 

Con una gran concurrencia, el Festival En tu barrio, con la conducción de Diego Costa, que también impulsó un impacto solidario junto al área de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) de Grupo Indalo juntaron cerca de 20 toneladas de alimentos para entregar a 40 espacios comunitarios durante la jornada del miércoles.

Desde Hudson, el periodista Justo Lamas junto a Diego Costa realizaron la entrega de alimentos a representantes de hogares, iglesias, merenderos y comedores. "Estamos muy felices, lo que están viendo es producto de lo recaudado, del esfuerzo de este fin de semana vivido junto a Diego Costa. En la Colecta Solidaria anual, que solemos hacer en las puertas de C5N y esta vez nos sumamos en el Festival Tu Barrio", contó Lamas.

"Estamos muy felices, recibimos 45 mil personas. Queríamos buscar esta colecta récord, sabemos que vos trabajas un montón y unimos fuerza con nuestro programa. La verdad es emocionante", añadió Diego Costa. Los alimentos se trasladaron a un depósito, donde hoy comenzó a entrega a diferentes asociaciones.

"Alimento a 500 personas", contó Carmen de La Matanza, una de las mujeres presentes en el lugar. Eso no es todo, Dilma Acuña, una referente social, contó que en Ciudad Oculta alimentó a 600 personas todos los días de lunes a viernes: "Muchísimas gracias, es un tiempo difícil para todos". Durante la entrega de alimentos también se realizó el sorteo de 3 bicicletas para los comedores.

Festival C5N En Tu Barrio despidió el año en un encuentro que impulsa a los emprendedores con una cruzada solidaria

Luego de una gran concurrencia de la primera jornada, este domingo se llevó a cabo la segunda y última jornada del festival C5N En Tu Barrio, con la conducción de Diego Costa, que también impulsó un impacto solidario junto al área de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) de Grupo Indalo.

En la despedida del año, el programa que se emite todos los fines de semana por C5N se desplazó al el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo (Calle 148 y 18, Berazategui), donde se realizó una convocatoria a las familias y emprendedores para poder disfrutar de día lleno de música, actividades y espíritu navideño.

WhatsApp Image 2025-12-14 at 21.43.40 (1)

Además, la fecha contó con la tradicional Cruzada Solidaria Navideña 2026, una iniciativa destinada a acompañar a las familias que más lo necesitan en estas fechas tan especiales, donde los vecinos se pudieron acercar para dejar su colaboración.

“Todo esto que vamos a ir entregando va a ir destinado a familias, que no pueden sostener el alimento básico de cada día. El objetivo es llegar a esos lugares que, si no es por la ayuda de Iglesias, merenderos, instituciones, las familias no pueden comer”, remarcó el periodista Justo Lamas, reconocido por su trayectoria en proyectos comunitarios y por la transparencia con la que gestiona cada iniciativa.

El evento duró desde el mediodía hasta las 22, donde los lugareños y vecinos de ciudades aledaños se pueden acercar al predio para poder disfrutar de la música en vivo que contó en un principio con la participación de la banda Las Meteoritas y que sobre el cierre tuvo la presencia de Los Chakales.

Pero también en el predio, se pudieron encontrar con mil opciones en el que participaron más de 100 gastronómicos y productores regionales, junto a food trucks, parrillas al aire libre y propuestas de cocina callejera. También se dictaron charlas y demostraciones de cocina.

La campaña es impulsada y coordinada por el periodista Justo Lamas, reconocido por su trayectoria en proyectos comunitarios y por la transparencia con la que gestiona cada iniciativa-

