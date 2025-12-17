Este es el perfume favorito de Karina Jelinek: cuánto sale

Una fragancia histórica que sigue siendo protagonista entre varias generaciones. Su elección refuerza una identidad marcada y atemporal.

Karina Jelinek dio a conocer cuál es el perfume que elige diariamente para acompañarla en sus actividades. La modelo reveló su preferencia personal y volvió a confirmar su inclinación por piezas clásicas dentro del universo de la moda y la belleza.

Reconocida por su cuidado estético y su presencia constante en redes sociales, Jelinek presta atención a cada detalle de su look, desde la ropa hasta los accesorios y el maquillaje. En ese conjunto , el aroma ocupa un lugar central como parte de su identidad personal.

La fragancia que utiliza no solo destaca por su historia y prestigio, sino también por su composición aromática y su permanencia en el tiempo , factores que la convirtieron en una referencia indiscutida dentro de la perfumería internacional.

El perfume elegido por Karina Jelinek es Chanel N°5 Parfum, una creación emblemática lanzada en 1921 por el perfumista Ernest Beaux a pedido de Coco Chanel. Desde sus inicios, fue pensado como una propuesta distinta a lo existente, alejándose de los aromas lineales y apostando por una construcción compleja y duradera.

Su estructura se desarrolla en capas que se perciben de forma progresiva. En la apertura aparecen los aldehídos junto con notas de ylang-ylang, neroli, bergamota y limón. Luego, el corazón se apoya en flores como jazmín, rosa, iris, lirio de los valles y raíz de lirio, aportando profundidad y carácter.

El cierre deja una estela intensa con almizcle, ámbar, sándalo, vainilla, musgo, vetiver, pachulí y un matiz animal. Este perfil le permite ser considerada como una fragancia de presencia marcada, elegida por quienes buscan un aroma reconocible y con personalidad.

Chanel N°5 Parfum Chanel

Cuánto sale el perfume favorito de Karina Jelinek

En nuestro país, Chanel N°5 Parfum se ubica dentro de los perfumes de mayor valor. El frasco de 50 mililitros ronda los $180.400, mientras que la presentación de 100 mililitros alcanza aproximadamente los $220.990, según perfumerías especializadas.

A pesar de su precio que puede ser considerado caro en comparación a otros productos, suele ser valorado como una compra duradera, ya que su concentración permite utilizar una cantidad mínima para lograr un aroma persistente a lo largo del día.