Este es el perfume favorito de Karina Jelinek: cuánto sale

Una fragancia histórica que sigue siendo protagonista entre varias generaciones. Su elección refuerza una identidad marcada y atemporal.

Su estructura se desarrolla en capas que se perciben de forma progresiva. 

  • La modelo compartió en redes cuál es la fragancia que usa de manera habitual y llamó la atención por su elección tradicional.
  • Se trata de un perfume histórico de la alta perfumería francesa, vigente desde hace más de un siglo.
  • La fragancia se caracteriza por una estructura aromática intensa que evoluciona con el paso de las horas.
  • En Argentina, su valor varía según el tamaño del frasco y se ubica dentro del segmento premium.

Karina Jelinek dio a conocer cuál es el perfume que elige diariamente para acompañarla en sus actividades. La modelo reveló su preferencia personal y volvió a confirmar su inclinación por piezas clásicas dentro del universo de la moda y la belleza.

Reconocida por su cuidado estético y su presencia constante en redes sociales, Jelinek presta atención a cada detalle de su look, desde la ropa hasta los accesorios y el maquillaje. En ese conjunto, el aroma ocupa un lugar central como parte de su identidad personal.

La fragancia que utiliza no solo destaca por su historia y prestigio, sino también por su composición aromática y su permanencia en el tiempo, factores que la convirtieron en una referencia indiscutida dentro de la perfumería internacional.

Cuál es el perfume favorito de Karina Jelinek

El perfume elegido por Karina Jelinek es Chanel N°5 Parfum, una creación emblemática lanzada en 1921 por el perfumista Ernest Beaux a pedido de Coco Chanel. Desde sus inicios, fue pensado como una propuesta distinta a lo existente, alejándose de los aromas lineales y apostando por una construcción compleja y duradera.

Su estructura se desarrolla en capas que se perciben de forma progresiva. En la apertura aparecen los aldehídos junto con notas de ylang-ylang, neroli, bergamota y limón. Luego, el corazón se apoya en flores como jazmín, rosa, iris, lirio de los valles y raíz de lirio, aportando profundidad y carácter.

El cierre deja una estela intensa con almizcle, ámbar, sándalo, vainilla, musgo, vetiver, pachulí y un matiz animal. Este perfil le permite ser considerada como una fragancia de presencia marcada, elegida por quienes buscan un aroma reconocible y con personalidad.

Cuánto sale el perfume favorito de Karina Jelinek

En nuestro país, Chanel N°5 Parfum se ubica dentro de los perfumes de mayor valor. El frasco de 50 mililitros ronda los $180.400, mientras que la presentación de 100 mililitros alcanza aproximadamente los $220.990, según perfumerías especializadas.

A pesar de su precio que puede ser considerado caro en comparación a otros productos, suele ser valorado como una compra duradera, ya que su concentración permite utilizar una cantidad mínima para lograr un aroma persistente a lo largo del día.

