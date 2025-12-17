IR A
IR A

Hombre vs bebé, la miniserie navideña del momento en Netflix: de qué se trata

El catálogo de esta popular plataforma de streaming no para de agrandarse y cada vez son más los estrenos que se suman.

Diciembre también viene recargado con especiales navideños

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en tendencia en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente en los últimos meses de 2025.

Diciembre también viene recargado con especiales navideños, ahora llegó a la gran N roja Hombre vs. bebé, la miniserie británica que está siendo furor y alcanzó el top ten en este sitio web. Se trata de una producción televisiva llena de comedia y un lanzamiento ideal para esta época del año. Ya se encuentra disponible en Netflix y lo podés disfrutar en familia. A continuación te dejamos más detalles sobre su trama y un adelanto para que no te lo pierdas.

Sinopsis de Hombre vs. bebé, la miniserie que es tendencia en Netflix

Serie de TV (2025). 1 temporada, 4 episodios. Tras una desastrosa experiencia al cuidar una mansión de alta tecnología obstaculizada por un inconveniente insecto, Trevor Bingley se encuentra ahora cuidando un lujoso ático en Londres, con una compañía que no había pedido.

hombre bebe

Tráiler de Hombre vs. bebé

Embed - Hombre vs. Bebé | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Hombre vs. bebé

Los protagonistas principales de esta producción británica son dos actores super reconocidos:

  • Rowan Atkinson como Trevor Bingley
  • Alanah Bloor como Maddy
hombre bebeee
Ahora, llegó a la gran N roja, una super lanzamiento de 2010 que fue furor en cines, y ahora lo es en esta plataforma, se trata de La última canción, la película que es un entretenimiento garantizado, un drama romántico con Miley Cyrus a la cabeza del elenco.
Cuál es la trama de La última canción, la película romántica que sorprende en Netflix con Miley Cyrus

La serie histórica de Netflix basada en hechos reales.
Está en Netflix, es una miniserie de 4 capítulos basada en hechos reales y te va a encantar

Se convirtió en una de las películas más vistas de la historia de Netflix y ahora es el turno de repasar todo lo que ya se sabe sobre Puñales por la espalda 3 (Knives Out 3, en inglés).
De qué se trata Kives Out: Wake up dead man, la película de la famosa saga que estrenó Netflix y es furor

La película francesa dura una hora y media y se puede ver en Netflix. 
Seducción y deseo explícito: la película para adultos que enciende al público de Netflix

La producción repasa la carrera y el costado más íntimo de una de las artistas argentinas más influyentes de los últimos años
Esta serie documental sobre la vida de una famosa cantante argentina no baja de lo más visto de Netflix: cuál es

La primera temporada de Cien años de soledad ya está disponible en Netflix.
Filtraron cuándo se estrenará la parte 2 de Cien años de soledad en Netflix

