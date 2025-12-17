Hombre vs bebé, la miniserie navideña del momento en Netflix: de qué se trata El catálogo de esta popular plataforma de streaming no para de agrandarse y cada vez son más los estrenos que se suman. + Seguir en







El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en tendencia en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente en los últimos meses de 2025.

Diciembre también viene recargado con especiales navideños, ahora llegó a la gran N roja Hombre vs. bebé, la miniserie británica que está siendo furor y alcanzó el top ten en este sitio web. Se trata de una producción televisiva llena de comedia y un lanzamiento ideal para esta época del año. Ya se encuentra disponible en Netflix y lo podés disfrutar en familia. A continuación te dejamos más detalles sobre su trama y un adelanto para que no te lo pierdas.

Sinopsis de Hombre vs. bebé, la miniserie que es tendencia en Netflix Serie de TV (2025). 1 temporada, 4 episodios. Tras una desastrosa experiencia al cuidar una mansión de alta tecnología obstaculizada por un inconveniente insecto, Trevor Bingley se encuentra ahora cuidando un lujoso ático en Londres, con una compañía que no había pedido.

hombre bebe Tráiler de Hombre vs. bebé Embed - Hombre vs. Bebé | Tráiler oficial | Netflix Reparto de Hombre vs. bebé Los protagonistas principales de esta producción británica son dos actores super reconocidos:

Rowan Atkinson como Trevor Bingley

como Trevor Bingley Alanah Bloor como Maddy hombre bebeee