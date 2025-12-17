IR A
Cuál será el primer estreno de Marvel en cines tras Avengers Secret Wars

Ryan Coogler, director de Black Panther y su secuela, confirmó hace años que la tercera entrega de la saga está en desarrollo, pero los detalles al respecto son escasos.

El 17 de diciembre de 2027 quedará grabado como el día en que el UCM llegó a su mayor clímax con Vengadores: Secret Wars

El 17 de diciembre de 2027 quedará grabado como el día en que el UCM llegó a su mayor clímax con Vengadores: Secret Wars, pero también será la antesala de un futuro aún más ambicioso. 

  Ryan Coogler, director de Black Panther y su secuela, confirmó hace años que la tercera entrega de la saga está en desarrollo, pero los detalles al respecto son escasos.
  El futuro del Universo Cinematográfico de Marvel no se detiene ni siquiera ante el que promete ser el evento más épico de toda su historia: Vengadores: Secret Wars (2027).
  Los planes de Kevin Feige y Marvel Studios no se quedan ahí, porque ya sabemos cuáles serán las primeras películas del UCM después de Vengadores: Secret Wars.
  Feige lo sabe: después de la batalla multiversal, el público necesitará nuevas historias que sorprendan, emocionen y expandan el universo.

Ryan Coogler, director de Black Panther y su secuela, confirmó hace años que la tercera entrega de la saga está en desarrollo, pero los detalles al respecto son escasos. Por fin, el cineasta detrás de Los pecadores y Creed ha revelado que el proyecto llegará a los cines en 2028, lo que la perfila como una pieza clave del futuro del Universo Cinematográfico Marvel.

Downey Jr. se muestra diplomático en todo momento, respetando enormemente la opinión de una leyenda como Martin Scorsese.
Le respondió a Scorsese: qué dijo Robert Downey Jr. sobre la opinión de que Marvel no es cine

El futuro del Universo Cinematográfico de Marvel no se detiene ni siquiera ante el que promete ser el evento más épico de toda su historia: Vengadores: Secret Wars (2027). El 17 de diciembre de ese año veremos cómo los héroes más poderosos de la Tierra se enfrentan al imponente Doctor Doom en una batalla que podría redefinirlo todo.

Sin embargo, los planes de Kevin Feige y Marvel Studios no se quedan ahí, porque ya sabemos cuáles serán las primeras películas del UCM después de Vengadores: Secret Wars. Y sí, la emoción apenas empieza.

A qué apostará Marvel después del estreno de Secret Wars

Tras Avengers: Secret Wars, Marvel apostará por un reinicio del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), introduciendo una nueva era centrada en los mutantes (X-Men) y estableciendo un universo más flexible con historias autoconclusivas, explorando nuevos personajes y géneros (fantasía, terror), y reintroduciendo o reinventando iconos como Iron Man y Capitán América con nuevos actores, todo ello mientras busca revitalizar la franquicia tras la fatiga de los fans y la taquilla inconsistente.

La pregunta que todos nos hacemos es: ¿Cómo será el UCM después de Vengadores: Secret Wars? La respuesta, por ahora, es que Marvel apostará por un reinicio suave, donde algunos héroes seguirán y otros cederán el testigo. Black Panther 3, Blade, Shang-Chi 2 y los X-Men marcarán el inicio de un nuevo ciclo que mezclará tradición, diversidad y épica.

Feige lo sabe: después de la batalla multiversal, el público necesitará nuevas historias que sorprendan, emocionen y expandan el universo. Y si algo ha demostrado Marvel en los últimos 15 años es que siempre tiene un as bajo la manga.

El 17 de diciembre de 2027 quedará grabado como el día en que el UCM llegó a su mayor clímax con Vengadores: Secret Wars, pero también será la antesala de un futuro aún más ambicioso. Porque en Marvel, cada final es solo el principio de algo más grande.

