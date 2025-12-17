17 de diciembre de 2025 Inicio
Hallaron muertos a una reconocida periodista deportiva y a su esposo: se investiga un posible pacto suicida

Los vecinos llamaron a la Policía luego de que la pareja no contestara las llamadas. Los cuerpos presentaban heridas de bala y la investigación sospecha sobre un acto de violencia entre ellos.

Por
La pareja fue hallada sin vida.

El mundo del deporte universitario de Estados Unidos no sale de la conmoción luego de que se supiera que Christina Chambers, reconocida periodista deportiva con larga trayectoria en medios de ese país, fue hallada muerta junto a su esposo, Johnny Rimes, en la casa compartían en Hoover, Alabama. Los cuerpos presentan heridas de bala y la Policía investiga un posible caso de asesinato-suicidio.

Los efectivos llegaron al lugar luego de varios llamados a Emergencias denunciando que la pareja no respondía a las llamadas. Una vez adentro, comprobaron la identidad de las víctimas y constataron la muerte.

Aunque la investigación se encuentra en su etapa inicial, la primera hipótesis apunta a que se trata de un hecho de asesinato y suicidio, por lo que señalaron que no había amenazas para otras personas.

Su pequeño hijo Constantine, pese a la tragedia, resultó ileso y permanece bajo cuidado familiar.

Quién era Christina Chambers, la periodista deportiva hallada muerta en Alabama

Christina Chambers, de 36 años, se graduó en periodismo en la Universidad de Alabama, Birmingham (UAB) en 2011, donde también formó parte del equipo de atletismo. Inició su carrera profesional en WLTZ NBC38 de Georgia y en Comcast Sports Southeast con la cobertura de los deportes en la Universidad de Auburn.

En noviembre de 2015 se unió a WBRC, filial de Fox, donde se destacó en el segmento deportivo Sideline, donde cubrió deportes universitarios y de secundaria en Alabama y Georgia.

Christina Chambers Rimes periodista deportiva Alabama Estados Unidos
Christina Chambers y Johnny Rimes fueron hallados muertos en su casa de Alabama.

En 2021, tras casarse con Rimes, analista financiero, dio un giro a su carrera y pasó a trabajar en educación en su comunidad, donde asistía a los estudiantes en proyectos de televisión y cine e impulsaba iniciativas de periodismo estudiantil. Mientras tanto, continuó como reportera freelance cubriendo fútbol americano.

No abandonó del todo el periodismo, ya que continuó colaborando como reportera freelance, especialmente como cronista de fútbol americano. Fue distinguida en 2024 con el premio “Advisor of the Year” de la Alabama Scholastic Press Association, y bajo su tutela, los estudiantes obtuvieron premios en sostenibilidad y alcanzaron reconocimientos de alto nivel.

