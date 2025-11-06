6 de noviembre de 2025 Inicio
Paro de colectivos: qué líneas no funcionan por una medida de fuerza

La UTA dispuso una nueva medida de fuerza por la suspensión de 150 trabajadores luego de una asamblea y en las próximas horas definirán los pasos a seguir.

13 de 14 líneas urbanas no funcionan en San Miguel de Tucumán.

La Unión de Tranviarios Automotor (UTA) dispuso un paro de colectivos en 13 de las 14 líneas de la capital de Tucumán en rechazo a la decisión de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) de suspender a 150 trabajadores. ¿Qué líneas no funcionan?

La Línea 8 es la única firma que no dispuso medidas en su personal. Pero la huelga de los trabajadores comenzó el miércoles luego de la falta de acuerdo en la Secretaría de Trabajo de la Provincia entre Aetat y el gremio.

Finalizaron las asambleas y tomaron la decisión de que “no queden usuarios en las calles”, según la Gaceta. Por ese motivo, desde el jueves a las 0 se tomó la medida de fuerza y se evaluarán todos los pasos a seguir.

Las líneas que no funcionan son la 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 18 y 19. Mientras que, la que sí funciona con normalidad es la línea 8 la cual tiene dos ramales y va desde Muñecas hasta Kennedy y El Bosque hasta Lola Mora y viceversa.

