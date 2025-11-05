5 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Un tren que llega a la Ciudad de Buenos Aires sufrirá demoras y cancelaciones en el mes de noviembre

El transporte informó que por obras de infraestructura habrá modificaciones en los horarios en el servicio en una de sus estaciones.

Por
Ferrovías realiará renovación de las vías en la estación de Grand Bourg

Ferrovías realiará renovación de las vías en la estación de Grand Bourg

En medio del plan de obras de infraestructuras, la empresa Ferrovías informó que en el mes de noviembre el servicio se verá afectado con demoras y cancelaciones.

Distintos servicios volverán a aumentar en noviembre. 
Te puede interesar:

Combustible, transporte, tarifas y prepagas: todos los aumentos que llegan en noviembre

Según señaló la empresa, del sábado 8 al domingo 23 de noviembre se realizará una renovación de vías en la estación de Grand Bourg, por lo que con dichos trabajos, el servicio del Belgrano Norte sufrirá demoras y cancelaciones.

A raíz de ello, miles de usuarios se verán afectados durante gran parte del día, de lunes a sábado: los trenes denominados como locales que salen de dicha estación, durante este período, ni finalizarán el recorrido desde esa estación, sino que lo harán desde y hasta la estación Los Polvorines.

Por obras de infraestructura de renovación de vías, desde el 8 de 23 de noviembre, el servicio se verá afectado con demoras, suspensiones y cancelaciones. Para más información, consulte en boleterías o en el 0800-122-1027. Disculpe las molestias”, es el comunicado que publicaron en sus redes sociales.

Ferrovías Belgrano Norte

Cuáles son los nuevos horarios del tren Belgrano Norte durante el mes de noviembre

Lunes a viernes

  • Trenes desde Retiro: 06:15 h (Nº 3019) – 06:55 h (Nº 3025) – 07:40 h (Nº 3031) – 08:25 h (Nº 3037) – 09:10 h (Nº 3043) – 09:55 h (Nº 3049) – 10:40 h (Nº 3055) – 11:25 h (Nº 3061) – 12:10 h (Nº 3067) – 13:00 h (Nº 3073) – 13:40 h (Nº 3079) – 14:25 h (Nº 3085) – 15:10 h (Nº 3091) – 15:50 h (Nº 3097) – 16:26 (Nº 3103) – 17:08 (Nº 3109) – 17:47 h (Nº 3115) – 18:26 h (Nº 3121) – 19:18 h (Nº 3129) – 19:57 h (Nº 3135) llegarán hasta la estación Los Polvorines.
  • Trenes desde Los Polvorines: 07:51 h (Nº 3040) – 08:30 h (Nº 3046) – 09:11 h (Nº 3052) – 09:56 (Nº 3058) – 10:41 h (Nº 3064) – 11:26 h (Nº 3070) – 12:56 h (Nº 3082) – 13:41 h (Nº 3088) – 14:26 h (Nº 3094) – 15:11 h (Nº 3100) – 15:56 h (Nº 3106) – 16:41 h (Nº 3112) – 17:24 h (Nº 3118) – 18:03 h (Nº 3124) – 18:42 h (Nº 3130) – 19:21 h (Nº 3136) – 20:00 h (Nº 3142). Serán cancelados. Se asegurarán especiales en su ruta desde la estación Los Polvorines.

Sábado

  • Trenes desde Retiro: 05:45 h (Nº 3013) – 06:25 h (Nº 3017) – 07:00 h (Nº 3021) – 07:35 h (Nº 3025) – 08:16 h (Nº 3029) – 09:00 h (Nº 3033) – 09:40 h (Nº 3037) – 10:22 h (Nº 3041) – 11:06 h (Nº 3045) – 11:50 h (Nº 3049) – 12:34 h (Nº 3053) – 13:18 (Nº 3057) – 14:00 h (Nº 3061) – 14:32 h (Nº 3065) – 15:20 h (Nº 3071) – 15:52 h (Nº 3075) – 16:24 h (Nº 3079) – 17:18 h (Nº 3085) – 18:02 h (Nº 3089) – 18:46 h (Nº 3093) – 19:30 h (Nº 3097) – 20:14 h (Nº 3101) – 20:58 h (Nº 3105). Serán suspendidos en estación Los Polvorines.
  • Trenes desde Los Polvorines: 07:16 h (Nº 3030) – 07:48 h (Nº 3034) – 08:36 h (Nº 3040) – 09:08 h (Nº 3044) – 09:45 h (Nº 3048) – 10:29 h (Nº 3052) – 11:14 h (Nº 3056) – 11:58 h (Nº 3060) – 12:42 h (Nº 3064) – 13:26 h (Nº 3068) – 14:10 h (Nº 3072) – 14:54 h (Nº 3076) – 15:32 h (Nº 3080) – 16:06 h (Nº 3084) – 16:47 h (Nº 3088) – 17:22 h (Nº 3092) – 18:50 h (Nº 3100) – 20:18 h (Nº 3108) – 21:02 h (Nº 3112) – 21:48 h (Nº 3116) – 22:32 h (Nº 3120). Cancelados. Se asegurarán especiales en su ruta desde la estación de Los Polvorines.

La empresa también advierte que se prevén retrasos de hasta 10 minutos en el resto de los servicios, por lo que Ferrovías recordó que estas tareas son necesarias para mejorar la seguridad y el funcionamiento del servicio.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

El tren Sarmiento circula con normalidad tras no detenerse en estación de Liniers por mañana

Por obras, el tren Sarmiento no frenará en la estación Liniers entre el viernes y domingo

El tren Sarmiento no se detendrá en la estación Liniers durante el fin de semana: los motivos

Bariloche e Iguazú, los destinos más caros.

Ya están en venta los pasajes de micro para las vacaciones de verano: cuánto cuestan los boletos para cada destino

La tarifa del subte tendrá un incremento del 4,1% en noviembre y costará $1157

Aumenta nuevamente el subte en CABA: cuánto saldrá el boleto desde el 1° de noviembre

Miles de argentinos se desplazarán en distintos medios de transporte hacia sus lugares de votación.

Trenes, colectivos y subte: cómo funciona el transporte público durante las Elecciones 2025

la superluna de tauro llega acompanada de una lluvia de meteoros: como sera el fenomeno mas brillante de 2025
play

La Superluna de Tauro llega acompañada de una lluvia de meteoros: cómo será el fenómeno más brillante de 2025

Rating Cero

Otro día perdido puede no continuar en la pantalla de El Trece.

Una figura de El Trece puso en duda su continuidad en el canal

La nueva serie de Netflix ambientada en Ámsterdam combina drama, crimen y relaciones marcadas por la ambición.
play

Está en Netflix, es una miniserie para adultos y tiene solo 7 capítulos

El destino de Thor en el UCM sigue en suspenso.

¿Chris Hemsworth volverá como Thor a Marvel? Qué rumores rodean al actor para el futuro

Explora el contexto que llevó a Wuornos a cometer sus crímenes.
play

Documental furor en Netflix: de qué se trata Aileen, reina de los asesinos en serie

MasterChef Celebrity: el divertido cruce entre Emilia Attias y Luis Ventura
play

MasterChef Celebrity: el divertido cruce entre Emilia Attias y Luis Ventura

El actor de Better Call Saul habló sobre su transformación y su rol en La Residencia.

Es actor de Better Call Saul y causó asombro por su impresionante transformación: menos peso y más músculo

últimas noticias

Lionel Messi con la nueva camiseta de la Selección argentina. 

Confirmado: presentaron la camiseta que la Selección argentina usará en el Mundial 2026

Hace 8 minutos
play

Cambios en el Gobierno: Adorni asumió oficialmente como jefe de Gabinete

Hace 15 minutos
Ronaldo contó que tiene aproximadamente 41 autos, pero no los maneja

Cristiano Ronaldo reveló su impresionante colección de autos de lujo: la lista completa y cuál es su vehículo favorito

Hace 24 minutos
play
La Superluna de Tauro llega acompañada de una lluvia de meteoros: cómo será el fenómeno más brillante de 2025

La Superluna de Tauro llega acompañada de una lluvia de meteoros: cómo será el fenómeno más brillante de 2025

Hace 32 minutos
Javier Milei encabezó el primer gran encuentro con legisladores tras el triunfo en las elecciones.

Milei reunió a los legisladores de LLA y el PRO para preparar las próximas reformas

Hace 40 minutos