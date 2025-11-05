Un tren que llega a la Ciudad de Buenos Aires sufrirá demoras y cancelaciones en el mes de noviembre El transporte informó que por obras de infraestructura habrá modificaciones en los horarios en el servicio en una de sus estaciones. Por







Ferrovías realiará renovación de las vías en la estación de Grand Bourg

En medio del plan de obras de infraestructuras, la empresa Ferrovías informó que en el mes de noviembre el servicio se verá afectado con demoras y cancelaciones.

Según señaló la empresa, del sábado 8 al domingo 23 de noviembre se realizará una renovación de vías en la estación de Grand Bourg, por lo que con dichos trabajos, el servicio del Belgrano Norte sufrirá demoras y cancelaciones.

A raíz de ello, miles de usuarios se verán afectados durante gran parte del día, de lunes a sábado: los trenes denominados como locales que salen de dicha estación, durante este período, ni finalizarán el recorrido desde esa estación, sino que lo harán desde y hasta la estación Los Polvorines.

“Por obras de infraestructura de renovación de vías, desde el 8 de 23 de noviembre, el servicio se verá afectado con demoras, suspensiones y cancelaciones. Para más información, consulte en boleterías o en el 0800-122-1027. Disculpe las molestias”, es el comunicado que publicaron en sus redes sociales.

Ferrovías Belgrano Norte Cuáles son los nuevos horarios del tren Belgrano Norte durante el mes de noviembre Lunes a viernes

Trenes desde Retiro: 06:15 h (Nº 3019) – 06:55 h (Nº 3025) – 07:40 h (Nº 3031) – 08:25 h (Nº 3037) – 09:10 h (Nº 3043) – 09:55 h (Nº 3049) – 10:40 h (Nº 3055) – 11:25 h (Nº 3061) – 12:10 h (Nº 3067) – 13:00 h (Nº 3073) – 13:40 h (Nº 3079) – 14:25 h (Nº 3085) – 15:10 h (Nº 3091) – 15:50 h (Nº 3097) – 16:26 (Nº 3103) – 17:08 (Nº 3109) – 17:47 h (Nº 3115) – 18:26 h (Nº 3121) – 19:18 h (Nº 3129) – 19:57 h (Nº 3135) llegarán hasta la estación Los Polvorines.

Trenes desde Los Polvorines: 07:51 h (Nº 3040) – 08:30 h (Nº 3046) – 09:11 h (Nº 3052) – 09:56 (Nº 3058) – 10:41 h (Nº 3064) – 11:26 h (Nº 3070) – 12:56 h (Nº 3082) – 13:41 h (Nº 3088) – 14:26 h (Nº 3094) – 15:11 h (Nº 3100) – 15:56 h (Nº 3106) – 16:41 h (Nº 3112) – 17:24 h (Nº 3118) – 18:03 h (Nº 3124) – 18:42 h (Nº 3130) – 19:21 h (Nº 3136) – 20:00 h (Nº 3142). Serán cancelados. Se asegurarán especiales en su ruta desde la estación Los Polvorines. Sábado Trenes desde Retiro: 05:45 h (Nº 3013) – 06:25 h (Nº 3017) – 07:00 h (Nº 3021) – 07:35 h (Nº 3025) – 08:16 h (Nº 3029) – 09:00 h (Nº 3033) – 09:40 h (Nº 3037) – 10:22 h (Nº 3041) – 11:06 h (Nº 3045) – 11:50 h (Nº 3049) – 12:34 h (Nº 3053) – 13:18 (Nº 3057) – 14:00 h (Nº 3061) – 14:32 h (Nº 3065) – 15:20 h (Nº 3071) – 15:52 h (Nº 3075) – 16:24 h (Nº 3079) – 17:18 h (Nº 3085) – 18:02 h (Nº 3089) – 18:46 h (Nº 3093) – 19:30 h (Nº 3097) – 20:14 h (Nº 3101) – 20:58 h (Nº 3105). Serán suspendidos en estación Los Polvorines.

Trenes desde Los Polvorines: 07:16 h (Nº 3030) – 07:48 h (Nº 3034) – 08:36 h (Nº 3040) – 09:08 h (Nº 3044) – 09:45 h (Nº 3048) – 10:29 h (Nº 3052) – 11:14 h (Nº 3056) – 11:58 h (Nº 3060) – 12:42 h (Nº 3064) – 13:26 h (Nº 3068) – 14:10 h (Nº 3072) – 14:54 h (Nº 3076) – 15:32 h (Nº 3080) – 16:06 h (Nº 3084) – 16:47 h (Nº 3088) – 17:22 h (Nº 3092) – 18:50 h (Nº 3100) – 20:18 h (Nº 3108) – 21:02 h (Nº 3112) – 21:48 h (Nº 3116) – 22:32 h (Nº 3120). Cancelados. Se asegurarán especiales en su ruta desde la estación de Los Polvorines. La empresa también advierte que se prevén retrasos de hasta 10 minutos en el resto de los servicios, por lo que Ferrovías recordó que estas tareas son necesarias para mejorar la seguridad y el funcionamiento del servicio.