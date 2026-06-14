15 de junio de 2026 Inicio
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El último 24 de marzo de Taty Almeida: "Ya hemos pasado la posta, el legado está garantizado"

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo se había mostrado conmovida el último Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia por la participación de la juventud. "A pesar de mis 96 años espero tener cuerda para rato todavía", había anhelado.

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El último 24 de marzo de Taty Almeida.

Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo fallecida esta domingo, se había mostrado conmovida en la última marcha por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia debido a la participación de la juventud y había afirmado a C5N: "Ya hemos pasado la posta, de a poquito porque a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas seguimos de pie".

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"No solamente son mis nietos, mis bisnietas también. Esa es la alegría que yo tengo, así como fui con mis hijos a los colegios ahora también ya están las bisnietas", celebró la activista e insistió: "Estoy muy feliz, muy contenta".

El 24 de marzo Taty estaba "emocionada" porque la cantidad de gente que acudió a la protesta le mostraría al presidente Javier Milei "que no va a poder borrar la memoria por más que sea un gobierno totalmente negacionista". "Les vamos a mostrar a Milei y compañía que no nos han vencido", sentenció la referente.

Embed - TATY ALMEIDA, rumbo a PLAZA de MAYO

La titular de Madres de Plaza de Mayo había afirmado que se le estaba "terminando el veranito a los Milei" y que ella sacaba "fuerzas" de la gente y de su familia. "A pesar de mis 96 años espero tener cuerda para rato todavía", había anhelado hace casi tres meses.

Taty había concluido: "Es un año especial, son 50 años que han pasado, pero al paso que vamos seguiremos defendiendo esta democracia que nos costó mucho".

Taty Almeida: "Que sepan Javier Milei y compañía que no nos han vencido"

El 24 de marzo, al cumplirse 50 años del golpe de Estado que marcó el inicio de uno de los períodos más oscuros de la historia argentina con la última dictadura cívico-eclesiástica-militar, Taty Almeida recordó aquellos días que cambiaron su vida para siempre. "Que sepa Javier Milei y compañía que ¡no nos han vencido!", sostuvo la emblemática luchadora por los Derechos Humanos, en un diálogo exclusivo con C5N.

Almeida recordó cómo eran sus días previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. "Mi vida era tranquila. Yo ejercí como maestra hasta que nacieron mis hijos y después me dediqué a ellos. Toda mi familia eran militares y yo me crié en ese ambiente. Alejandro siempre me abrazaba y me decía 'esta gorilita de mierda y, sin embargo, la quiero'. Por eso, ante tanto reconocimiento en mí y todas las madres, yo sé que él está muy orgulloso de su madre, exgorila. Ya me afeité", dijo sobre sus parientes.

Embed - C5N on Instagram: "Su hijo tenía 20 años cuando fue desaparecido A Taty Almeida le arrebataron a Alejandro y desde entonces su vida se convirtió en una búsqueda. Querida Familia, a 50 años del golpe Lunes 23 de marzo | 19 hs Estreno en YouTube de C5N #NuncaMás #MemoriaVerdadYJusticia #24DeMarzo"
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Su padre, Carlos Vidal Miy, fue teniente coronel de Caballería. Su hermano varón fue coronel y sus tres hermanas mujeres se casaron con oficiales de Aeronáutica.

"Tiraron por el aire a madres, vaya a saber cuántos de nuestros hijos y se apropiaron de bebés. Lo que más me enorgullece es que las locas seguimos de pie; a pesar de las sillas de ruedas, los bastones. Me enorgullece que yo misma haya llegado a comprender a Alejandro. No pude decírselo porque lo desaparecieron", agregó en aquella entrevista.

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