La advertencia de Gustavo Costas tras ser despedido de Racing: "Capaz pronto volveremos"

El ahora exentrenador de la Academia, recibió el apoyo, agradecimiento y cariño de los hinchas luego de que Diego Milito confirmara su salida después de haber sido eliminado de la Copa Sudamericana en fase de grupos.

"Es una despedida dolorosa. A uno lo pone contento el reconocimiento de que uno ha dejado todo", aseguró Gustavo Costas

Racing está en total revolución por la despedida repentina de su entrenador, Gustavo Costas , y tras haber permanecido en silencio, el ídolo de la Academia se acercó al club, donde recibió el aliento de los hinchas y habló por primera vez . “Ellos tomaron la decisión, me sorprendió”, señaló contra Diego Milito.

Diego Milito explicó por qué Racing echó a Costas: "El sentir marcaba que era un fin de ciclo"

El ahora extécnico del conjunto de Avellaneda recibió la noticia este sábado y sacudió a todo el mundo racinguista. Los hinchas estallaron contra la dirigencia y se acercaron hasta el estadio para brindarle el apoyo, cariño y agradecimiento por todo lo que hizo en el club de sus amores.

Con banderas y cánticos, los fanáticos expresaron su opinión a favor del entrenador que cosechó dos títulos internacionales desde su vuelta a la institución que lo vio crecer como jugador. “Borombombón, Gustavo es Racing, Milito no”, fueron algunos de los cantos que se escucharon en las adyacencias del Cilindro.

... GUSTAVO ES #RACING , MILITO NO... Cantaban los hinchas mientras la seguridad se llevaba a Gustavo Costas. pic.twitter.com/f1DBQVqIpD

Tras acercarse hasta los fanáticos, Costas habló ante la prensa, dio detalles de cómo fue la charla con el presidente, donde no solo se diferenció de la decisión, sino que marcó una clara advertencia que hizo ilusionar nuevamente a los fanáticos.

“Me sorprendió porque no era lo que habíamos hablado”, sentenció en un claro mensaje contra Milito y la decisión de echarlo aún con vínculo vigente por delante. “No hubiésemos hecho un contrato de tres años…”, quien cumplió su tercer ciclo en la Acadé.

Respecto a su equipo de trabajo y el gran labor del grupo de futbolistas que dirigió en esta etapa: “Este grupo dejó todo por Racing y lo llevó arriba”. Por último, se mostró contento y agradecido por la reacción del hincha en y lanzó: “Es una despedida dolorosa. A uno lo pone contento el reconocimiento de que uno ha dejado todo. No creo que esto sea una despedida, capaz que pronto volveremos”.

Embed "AYER ME COMUNICARON QUE NO IBA A SEGUIR, ME SORPRENDIÓ..."



El mensaje de Gustavo Costas en su despedida de #RACING. pic.twitter.com/gJTnwdzspQ — Racing Radio (@RacingRadioClub) May 24, 2026

Los números de Gustavo Costas en su última etapa en Racing

Por decisión del presidente Diego Milito, Gustavo Costas cerró su tercer ciclo en el club de sus amores con un balance de 134 partidos dirigidos, en los que obtuvo 71 victorias, 23 empates y 40 derrotas.

Durante los dos años y medio de gestión, el ídolo académico logró hitos históricos al devolverle la relevancia internacional a Racing con la conquista de la Copa Sudamericana 2024 ante Cruzeiro y la Recopa Sudamericana 2025 frente a Botafogo. Su paso por el banco de suplentes finaliza con una efectividad del 58%.

Gustavo Costas campeón de la Copa Sudamericana

Esta salida marca el final de una era para un hombre identificado profundamente con la historia de Racing, donde también brilló como futbolista ganando la Supercopa 1988. Por su parte, el entrenador saliente solicitó realizar una conferencia de prensa de despedida para poder dirigirse directamente a los hinchas, quienes siempre le manifestaron su apoyo incondicional.