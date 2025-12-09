Sorpresivo paro de colectivos en el AMBA: qué líneas no funcionan

Los trabajadores de la empresa Moqsa continúan con el reclamo salarial luego de que los sueldos no hayan sido abonados en su totalidad. De esta manera, el paro de colectivos que se da en el Área Metropolitana de Buenos Aires, las siete líneas que pertenecen a la misma no brindan servicio por tiempo indeterminado.
El servicio se ve afectado desde el 5 de diciembre por abstención de tareas, según anunció la misma empresa en redes sociales. “Todas nuestras líneas y ramales se verán afectados” indicaron con la confirmación del cese de actividades.
Según publicó el medio Ciudad de Bondis, la cuestión en la empresa “es delicada” y decidieron pagar el sueldo en diferentes etapas. Esto también puede llegar a repercutir en el futuro pago de aguinaldo que está previsto para las próximas semanas.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/159MOQSA/status/1996740193861124582&partner=&hide_thread=false
De este modo, las líneas que no brindarán servicio durante la jornada del 9 de diciembre son la 159, 219, 372, 300, 584, 619 y 603.