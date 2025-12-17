IR A
De qué se trata Ciudad de sombras, la serie española con crímenes misteriosos que arrasa en Netflix

La miniserie convierte los edificios de la ciudad en escenarios de crímenes que despiertan varias incógnitas.

Netflix estrenó una serie perfecta para ver de un solo tirón que presenta a Barcelona como el centro de asesinatos. Se trata de Ciudad de sombras, el último proyecto de Verónica Echegui que es una adaptación de la novela El verdugo de Gaudí, escrita por Aro Sáinz de la Maza.

Cuál es la trama de La última canción, la película romántica que sorprende en Netflix con Miley Cyrus

La miniserie tiene como protagonista a Milo Malart, interpretado por Isak Férriz, quien regresa al ruedo tras una suspensión por insubordinación, y a la policía Rebeca Garrido, protagonizada por Echegui. Sus personajes tienen personalidades diferentes pero forjan un vínculo que les permite superar la soledad y sanar heridas personales. Asimismo, este lanzamiento español convierte los edificios de la ciudad en escenarios de crímenes que despiertan varias incógnitas.

Sinopsis de Ciudad de sombras, la serie que es furor en Netflix

El caso comienza con un hallazgo brutal: un magnate secuestrado y quemado en un emblemático edificio de Barcelona. La investigación se complica cuando alertan sobre una desaparición en circunstancias sospechosas. Para llegar al asesino, los agentes tendrán que explorar las tensiones internas y secretos oscuros de ambas tragedias.

Jorge Torregrossa es el director, escritor y guionista de la serie junto a Carlos López y Clara Esparrach. Torregrossa explicó que Ciudad de sombras recoge la gran mayoría de acontecimientos del libro, aunque aclaró que ha sido indispensable resumir y transformar algunos elementos en la adaptación para tener mejores resultados.

Además de su trama, la miniserie tiene unas locaciones de infarto. En cada capítulo, los edificios modernistas de Gaudí, como La Pradera, son el centro de atención. En más de una ocasión, el grupo de técnicos comentó la dificultad que implicó rodar en lugares que permanecen abiertos al público durante 16 horas al día.

ciudad de sombras

Tráiler de Ciudad de sombras

Embed - Ciudad de sombras | Tráiler oficial | Netflix España

Reparto de Ciudad de sombras

  • Isak Férriz como Milo Malart.
  • Verónica Echegui como Rebeca Garrido.
  • Ana Wagener como Susana Cabrera.
  • María Adánez como Julia Valle (Episodio 2 - Episodio 6)
  • Manolo Solo.
  • Jordi Ballester como Jordi Singla
  • Jordi Rico.
ciudad de gatos
