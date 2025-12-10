Nuevo paro de colectivos en el AMBA: cuáles son las cinco líneas que no prestan servicio

Los choferes de dos empresas de colectivos realizan una abstención de tareas desde el martes a las 18 y será por tiempo indeterminado. El reclamo tiene que ver con un retraso en el pago de sueldos, el cual habían prometido abonar las horas anteriores.
Sucede que, a principio de mes, varias empresas de colectivo les avisaron a sus empleados que el salario del mes iba a ser abonado en cuotas dentro del mismo mes. Iniciaron con lo prometido y, por ese motivo, siempre hubo servicio de las líneas.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CiudadDeBondis/status/1998528474643042610&partner=&hide_thread=false
Sin embargo, en las últimas horas, se confirmó que no completaron el pago total, según lo que habían prometido. Por ese motivo, los choferes decidieron no salir de sus cabeceras y no habrá colectivos hasta nuevo aviso.
Las líneas afectadas por el paro son la 247, 333, 407, 437 y la 707. Las empresas son la 217 y MOGSM.