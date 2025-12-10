10 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Nuevo paro de colectivos en el AMBA: cuáles son las cinco líneas que no prestan servicio

La abstención de tareas de los choferes tiene que ver con un atraso salarial por el pago de sueldos. Por ese motivo, realizan una medida de fuerza desde el martes a las 18.

Por

Paro de colectivos en el AMBA.

Redes sociales

Los choferes de dos empresas de colectivos realizan una abstención de tareas desde el martes a las 18 y será por tiempo indeterminado. El reclamo tiene que ver con un retraso en el pago de sueldos, el cual habían prometido abonar las horas anteriores.

ATE exigirán una recomposición salarial de emergencia
Te puede interesar:

Paro nacional de ATE: cómo funcionarán los servicios durante la medida de fuerza

Sucede que, a principio de mes, varias empresas de colectivo les avisaron a sus empleados que el salario del mes iba a ser abonado en cuotas dentro del mismo mes. Iniciaron con lo prometido y, por ese motivo, siempre hubo servicio de las líneas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CiudadDeBondis/status/1998528474643042610&partner=&hide_thread=false

Sin embargo, en las últimas horas, se confirmó que no completaron el pago total, según lo que habían prometido. Por ese motivo, los choferes decidieron no salir de sus cabeceras y no habrá colectivos hasta nuevo aviso.

Las líneas afectadas por el paro son la 247, 333, 407, 437 y la 707. Las empresas son la 217 y MOGSM.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Siete líneas no funcionan tras el fin de semana largo.

Se levantó el paro de colectivos en el AMBA

Aerolíneas Argentinas anunció descuentos del 25% en pasajes.

Aerolíneas Argentinas anunció descuentos del 25% en pasajes: a qué destinos y por cuánto tiempo

La estación Malabria de la línea B de subte permanecerá cerrada por 2 meses

Cierra otra estación de la Línea B de subte por obras: cuánto tiempo no se podrá usar

¿Qué líneas están de paro?

Se extendió el paro de colectivos en el AMBA por falta de pago de los salarios

play

Paro de colectivos en el AMBA por retraso en el pago de los salarios

play

La UTA amenaza con un paro de colectivos para este viernes

Rating Cero

Evelyn Botto, de novia con Fede Bal.

Evelyn Botto confirmó su noviazgo con Federico Bal, pero hizo una aclaración

Pichelli siga buscándose la vida dibujando personajes de cómics y completando tareas artísticas, algo que deja en evidencia los problemas que sigue habiendo sobre los derechos de ciertos personajes.

Esta dibujante creó a un superhéroe que está siendo clave en Marvel pero no vio ni un centavo: ¿qué pasó?

Ashton Kutcher logró el cinturón negro de jiu-jitsu tras seis años de práctica.

La impresionante transformación del protagonista de El efecto mariposa: ahora es cinturón negro de jiu-jitsu

Disney ajustó varios títulos de su calendario, ya que confirmó el estreno de “Super Troopers 3″ para el 7 de agosto de 2026, adelantó la reedición de “Star Wars: una nueva esperanza” al 19 de febrero de 2027.

Fue la película más taquillera de Marvel y ahora volverá a los cines: de cuál se trata y qué motivo hay detrás

Tiene un ritmo ágil, personajes impredecibles y una atmósfera marcada por el calor extremo. 
play

Es furor: la serie de solo 7 capítulos para los amantes del humor negro

Este documental se posicionó entre lo más visto de Netflix.
play

Netflix: es un documental, tiene 4 capítulos y destronó a Stranger Things 5

últimas noticias

Los allanamientos en AFA se realizaron en la sede de Viamonte y el Predio de Ezeiza

El comunicado de la AFA tras los allanamientos en una causa por lavado de dinero

Hace 6 minutos
Es un destino turístico natural y encantador en la provincia de Córdoba. 

Turismo en Córdoba: el sendero sencillo que puede disfrutar toda la familia sin dejar de lado a la naturaleza

Hace 8 minutos
El crecimiento del interés turístico la ubica como uno de los destinos más buscados para la temporada 2026.

Como es Torres, la playa del sur de Brasil con acantilados y un paisaje increíble que es perfecto para visitar en 2026

Hace 19 minutos
El balneario se emplaza en un sector aislado de Villarino donde los médanos resguardan un extenso frente marítimo.

La escapada de fin de año cerca de Buenos Aires a un balneario de la Costa Atlética que nadie conoce

Hace 30 minutos
Evelyn Botto, de novia con Fede Bal.

Evelyn Botto confirmó su noviazgo con Federico Bal, pero hizo una aclaración

Hace 40 minutos