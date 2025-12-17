IR A
IR A

Cuál es la trama de La última canción, la película romántica que sorprende en Netflix con Miley Cyrus

Llegó un estreno que fue furor en 2010 en cines y ahora lo es en esta popular plataforma de streaming, captando la atención de millones de televidentes.

Ahora

Ahora, llegó a la gran N roja, una super lanzamiento de 2010 que fue furor en cines, y ahora lo es en esta plataforma, se trata de La última canción, la película que es un entretenimiento garantizado, un drama romántico con Miley Cyrus a la cabeza del elenco.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en tendencia en cuestión de minutos. Asimismo, han aumentado notoriamente los suscriptores y usuarios de todo el mundo, haciendo de este sitio web de streaming el más consumido por todos.

Se trata de Ciudad de sombras, el último proyecto de Verónica Echegui que es una adaptación de la novela El verdugo de Gaudí, escrita por Aro Sáinz de la Maza.
Te puede interesar:

De qué se trata Ciudad de sombras, la serie española con crímenes misteriosos que arrasa en Netflix

Ahora, llegó a la gran N roja, una super lanzamiento de 2010 que fue furor en cines, y ahora lo es en esta plataforma, se trata de La última canción, la película que es un entretenimiento garantizado, un drama romántico con Miley Cyrus a la cabeza del elenco. A continuación te contamos todos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas estos últimos días de diciembre 2025.

Sinopsis de La última canción, la película que llegó a Netflix

Basada en una novela de Nicholas Sparks, que a su vez se inspiró en la propia protagonista de la película, la cantante juvenil Miley Cyrus.

Tras el divorcio de sus padres, Ronnie Miller (Miley Cyrus) se ve obligada a dejar Nueva York para pasar el verano en un pequeño pueblecito del sur de EEUU con su padre, Steve (Greg Kinnear), con quien no se lleva nada bien.

La única forma que Steve encuentra para acercarse a su rebelde hija es la música, la única pasión que ambos comparten. Mientras la relación entre ambos va mejorando, Ronnie conoce a un chico del pueblo del que se enamora. Pero la historia toma un giro dramático cuando Ronnie descubre que su padre está gravemente enfermo y apenas le quedan unos meses de vida.

la ultima cancion

Tráiler de La última canción

Embed - Trailer Oficial Español La última canción (Last Song)

Reparto de La última canción

  • Miley Cyrus como Verónica "Ronnie" Miller
  • Liam Hemsworth como Will Blakelee
  • Greg Kinnear como Steve Miller
  • Bobby Coleman como Jonah Miller
  • Carly Chaikin como Blaze
  • Kelly Preston como Kim Miller
  • Hallock Beals como Scott
  • Melissa Ordway como Ashley
ultima cancion
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Diciembre también viene recargado con especiales navideños, ahora llegó a la gran N roja Hombre vs. bebé, la miniserie británica que está siendo furor y alcanzó el top ten en este sitio web.
play

Hombre vs bebé, la miniserie navideña del momento en Netflix: de qué se trata

La serie histórica de Netflix basada en hechos reales.
play

Está en Netflix, es una miniserie de 4 capítulos basada en hechos reales y te va a encantar

Se convirtió en una de las películas más vistas de la historia de Netflix y ahora es el turno de repasar todo lo que ya se sabe sobre Puñales por la espalda 3 (Knives Out 3, en inglés).
play

De qué se trata Kives Out: Wake up dead man, la película de la famosa saga que estrenó Netflix y es furor

La película francesa dura una hora y media y se puede ver en Netflix. 
play

Seducción y deseo explícito: la película para adultos que enciende al público de Netflix

La producción repasa la carrera y el costado más íntimo de una de las artistas argentinas más influyentes de los últimos años
play

Esta serie documental sobre la vida de una famosa cantante argentina no baja de lo más visto de Netflix: cuál es

La primera temporada de Cien años de soledad ya está disponible en Netflix.
play

Filtraron cuándo se estrenará la parte 2 de Cien años de soledad en Netflix

últimas noticias

Su ubicación lo posiciona muy cerca de la estación Tropezón del tren San Martín.

El bodegón barato de Buenos Aires con una parrillada variada con cortes tradicionales exquisita

Hace 15 minutos
La UTA advirtió por un posible paro de colectivos.

La UTA amenazó con un paro de colectivos por falta de pago del aguinaldo a los choferes

Hace 19 minutos
Cambios en la licencia de conducir.

Cual será la edad límite para tramitar la licencia de conducir a partir de 2026

Hace 19 minutos
play
La prioridad de la banda es el estudio de grabación y el cuidado de sus integrantes.

Los Rolling Stones en alerta: cuál es el problema de salud que tiene Keith Richards

Hace 31 minutos
Actualmente se encuentra sin club luego haberse desvinculado de Arsenal de Sarandí.

Maradona lo dirigió, descendió con River y ahora quedó libre

Hace 36 minutos