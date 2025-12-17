Cuál es la trama de La última canción, la película romántica que sorprende en Netflix con Miley Cyrus Llegó un estreno que fue furor en 2010 en cines y ahora lo es en esta popular plataforma de streaming, captando la atención de millones de televidentes. + Seguir en







Ahora, llegó a la gran N roja, una super lanzamiento de 2010 que fue furor en cines, y ahora lo es en esta plataforma, se trata de La última canción, la película que es un entretenimiento garantizado, un drama romántico con Miley Cyrus a la cabeza del elenco. A continuación te contamos todos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas estos últimos días de diciembre 2025.

Sinopsis de La última canción, la película que llegó a Netflix Basada en una novela de Nicholas Sparks, que a su vez se inspiró en la propia protagonista de la película, la cantante juvenil Miley Cyrus.

Tras el divorcio de sus padres, Ronnie Miller (Miley Cyrus) se ve obligada a dejar Nueva York para pasar el verano en un pequeño pueblecito del sur de EEUU con su padre, Steve (Greg Kinnear), con quien no se lleva nada bien.

La única forma que Steve encuentra para acercarse a su rebelde hija es la música, la única pasión que ambos comparten. Mientras la relación entre ambos va mejorando, Ronnie conoce a un chico del pueblo del que se enamora. Pero la historia toma un giro dramático cuando Ronnie descubre que su padre está gravemente enfermo y apenas le quedan unos meses de vida.

la ultima cancion Tráiler de La última canción Embed - Trailer Oficial Español La última canción (Last Song) Reparto de La última canción Miley Cyrus como Verónica "Ronnie" Miller

como Verónica "Ronnie" Miller Liam Hemsworth como Will Blakelee

como Will Blakelee Greg Kinnear como Steve Miller

como Steve Miller Bobby Coleman como Jonah Miller

como Jonah Miller Carly Chaikin como Blaze

como Blaze Kelly Preston como Kim Miller

como Kim Miller Hallock Beals como Scott

como Scott Melissa Ordway como Ashley ultima cancion