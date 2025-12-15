El tren San Martín cambia de horarios desde este lunes 15 de diciembre: cómo funcionará el servicio De acuerdo a lo informado a Trenes Argentinos la grilla prevé la quita de dos formaciones entre ambas cabeceras: de lunes a viernes partían 36 servicios y ahora se reducirá a 34; mientras que los domingos y feriados será de 42 a 34. Por + Seguir en







Desde este lunes, el último tren desde Retiro hacia Pilar saldrá 22:30, de lunes a viernes. Redes sociales

Trenes Argentinos informó que a partir de este lunes 15 de diciembre, el tren San Martín comenzará a circular con un nuevo cronograma de horarios en el servicio del trayecto Retiro-Pilar/ Dr. Cabred. El mismo contará con menos formaciones nocturnas.

De acuerdo a lo que se detalló, el ajuste se realizará tanto en días hábiles como en los fines de semana, que pasarán de 36 a 34 los trenes, y los domingos y feriados, los servicios bajarán de 42 a 34. Además, ya no habrá servicios cortos entre Pilar y Dr. Cabred, sino que habrá servicios directos Retiro - Dr. Cabred.

El último tren, de lunes a sábados, que partía a las 23:40 desde Retiro hacia Pilar, a partir de ahora saldrá 22:30. En tanto, en la semana, la primera formación que partirá desde Pilar con destino a Retiro lo hará a las 3:28 y llegará a las 5 de la mañana.

En sentido contrario, la primera formación desde Retiro con destino a Pilar partirá a las 03:33 y llegará al distrito a las 5:05. La última lo hará a las 22:30 y llegará a Pilar a las 00:02.

tren san marin horario Tren San Martín: primeros y últimos trenes Retiro - José C. Paz de lunes a sábados: Primer tren desde José C. Paz a Retiro: 3.30 con llegada a las 4.40.

Último tren desde José C. Paz a Retiro: 22.16 con llegada a las 23.26.

Primer tren desde Retiro a José C. Paz: 3.20 con llegada a las 4.30.

Último tren desde Retiro a José C Paz: 21.50 con llegada a las 23 hs. Retiro - José C. Paz domingos y feriados Primer tren desde José C. Paz a Retiro: 3.30 con llegada a las 4.40.

Último tren desde José C. Paz a Retiro: 21.19 con llegada a las 22.29.

Primer tren desde Retiro a José C. Paz (destino Dr. Cabred): 3.20 con llegada a las 4.31.

Último tren desde Retiro a José C. Paz: 22.12 con llegada a las 23.22. Retiro - Pilar de lunes a sábados: Primer tren desde Pilar a Retiro: 3.28 con llegada a las 5.

Último tren desde Pilar a Retiro: 22.30 con llegada a las 00.02.

Primer tren desde Retiro a Pilar: 3.33 con llegada a las 5.05.

Último tren desde Retiro a Pilar: 22.30 con llegada a las 00.02. Retiro - Pilar domingos y feriados Primer tren desde Pilar a Retiro: 3.30 con llegada a las 5.02.

Último tren desde Pilar a Retiro: 22.29 con llegada a las 00.01.

Primer tren desde Retiro a Pilar: 3.20 con llegada a las 4.53.

Último tren desde Retiro a Pilar: 22.30 con llegada a las 00.02. Retiro - Dr. Cabred de lunes a sábados: Primer tren desde Dr. Cabred a Retiro: 5.16 con llegada a las 7.10.

Último tren desde Dr. Cabred a Retiro: 21.16 con llegada a las 23.10.

Primer tren desde Retiro a Dr. Cabred: 6.42 con llegada a las 8.36.

Último tren desde Retiro a Dr. Cabred: 19.00 con llegada a las 20.54. Retiro - Dr. Cabred domingos y feriados Primer tren desde Dr. Cabred a Retiro: 5.31 con llegada a las 7.25.

Último tren desde Dr. Cabred a Retiro: 21.25 con llegada a las 23.19.

Primer tren desde Retiro a Dr. Cabred: 3.20 con llegada a las 5.14.

Último tren desde Retiro a Dr. Cabred: 18.57 con llegada a las 20.51. Tren San Martín: cómo es el nuevo cronograma Nuevo horario Tren San Martín