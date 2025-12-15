15 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

El tren San Martín cambia de horarios desde este lunes 15 de diciembre: cómo funcionará el servicio

De acuerdo a lo informado a Trenes Argentinos la grilla prevé la quita de dos formaciones entre ambas cabeceras: de lunes a viernes partían 36 servicios y ahora se reducirá a 34; mientras que los domingos y feriados será de 42 a 34.

Por
Desde este lunes

Desde este lunes, el último tren desde Retiro hacia Pilar saldrá 22:30, de lunes a viernes.

Redes sociales

Trenes Argentinos informó que a partir de este lunes 15 de diciembre, el tren San Martín comenzará a circular con un nuevo cronograma de horarios en el servicio del trayecto Retiro-Pilar/ Dr. Cabred. El mismo contará con menos formaciones nocturnas.

Se viene un nuevo aumento de colectivos, trenes y subtes: cuándo será y cuánto saldrá el boleto mínimo.
Te puede interesar:

Se viene un nuevo aumento de colectivos, trenes y subtes: cuándo será y cuánto saldrá el boleto mínimo

De acuerdo a lo que se detalló, el ajuste se realizará tanto en días hábiles como en los fines de semana, que pasarán de 36 a 34 los trenes, y los domingos y feriados, los servicios bajarán de 42 a 34. Además, ya no habrá servicios cortos entre Pilar y Dr. Cabred, sino que habrá servicios directos Retiro - Dr. Cabred.

El último tren, de lunes a sábados, que partía a las 23:40 desde Retiro hacia Pilar, a partir de ahora saldrá 22:30. En tanto, en la semana, la primera formación que partirá desde Pilar con destino a Retiro lo hará a las 3:28 y llegará a las 5 de la mañana.

En sentido contrario, la primera formación desde Retiro con destino a Pilar partirá a las 03:33 y llegará al distrito a las 5:05. La última lo hará a las 22:30 y llegará a Pilar a las 00:02.

tren san marin horario

Tren San Martín: primeros y últimos trenes

Retiro - José C. Paz de lunes a sábados:

  • Primer tren desde José C. Paz a Retiro: 3.30 con llegada a las 4.40.
  • Último tren desde José C. Paz a Retiro: 22.16 con llegada a las 23.26.
  • Primer tren desde Retiro a José C. Paz: 3.20 con llegada a las 4.30.
  • Último tren desde Retiro a José C Paz: 21.50 con llegada a las 23 hs.

Retiro - José C. Paz domingos y feriados

  • Primer tren desde José C. Paz a Retiro: 3.30 con llegada a las 4.40.
  • Último tren desde José C. Paz a Retiro: 21.19 con llegada a las 22.29.
  • Primer tren desde Retiro a José C. Paz (destino Dr. Cabred): 3.20 con llegada a las 4.31.
  • Último tren desde Retiro a José C. Paz: 22.12 con llegada a las 23.22.

Retiro - Pilar de lunes a sábados:

  • Primer tren desde Pilar a Retiro: 3.28 con llegada a las 5.
  • Último tren desde Pilar a Retiro: 22.30 con llegada a las 00.02.
  • Primer tren desde Retiro a Pilar: 3.33 con llegada a las 5.05.
  • Último tren desde Retiro a Pilar: 22.30 con llegada a las 00.02.

Retiro - Pilar domingos y feriados

  • Primer tren desde Pilar a Retiro: 3.30 con llegada a las 5.02.
  • Último tren desde Pilar a Retiro: 22.29 con llegada a las 00.01.
  • Primer tren desde Retiro a Pilar: 3.20 con llegada a las 4.53.
  • Último tren desde Retiro a Pilar: 22.30 con llegada a las 00.02.

Retiro - Dr. Cabred de lunes a sábados:

  • Primer tren desde Dr. Cabred a Retiro: 5.16 con llegada a las 7.10.
  • Último tren desde Dr. Cabred a Retiro: 21.16 con llegada a las 23.10.
  • Primer tren desde Retiro a Dr. Cabred: 6.42 con llegada a las 8.36.
  • Último tren desde Retiro a Dr. Cabred: 19.00 con llegada a las 20.54.

Retiro - Dr. Cabred domingos y feriados

  • Primer tren desde Dr. Cabred a Retiro: 5.31 con llegada a las 7.25.
  • Último tren desde Dr. Cabred a Retiro: 21.25 con llegada a las 23.19.
  • Primer tren desde Retiro a Dr. Cabred: 3.20 con llegada a las 5.14.
  • Último tren desde Retiro a Dr. Cabred: 18.57 con llegada a las 20.51.

Tren San Martín: cómo es el nuevo cronograma

Nuevo horario Tren San Martín

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Trenes Argentinos anunció obras en el Ferrocarril Mitre.

Ferrocarril Mitre: el ramal Tigre se interrumpirá hasta el 10 de febrero por renovación de vías

El pasado 5 de diciembre hubo un paro en las empresas que no habían depositado al menos el 50% del salario.

¿Nuevo paro de colectivos? Los empresarios quieren pagar el aguinaldo en cuotas y la UTA se declaró en alerta

play

Se levantó el paro de colectivos en las cinco líneas de AMBA

ATE exigirán una recomposición salarial de emergencia

Paro nacional de ATE: cómo funcionarán los servicios durante la medida de fuerza

Siete líneas no funcionan tras el fin de semana largo.

Se levantó el paro de colectivos en el AMBA

Aerolíneas Argentinas anunció descuentos del 25% en pasajes.

Aerolíneas Argentinas anunció descuentos del 25% en pasajes: a qué destinos y por cuánto tiempo

Rating Cero

Rob Reiner y su esposa Michele Singer fueron degollados tras una discusión con un familiar

Revelan detalles escalofriantes sobre la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele Singer

Reiner fue hallado muerto junto a su esposa.

Quién era Rob Reiner, el cineasta que dirigió Cuando Harry conoció a Sally

Daniel Craig destaca con su protagónico en la nueva película de Netflix. 
play

Furor en 2025 por una película de Netflix sobre un detective que se se une a un sacerdote

La serie es de lo más visto de Netflix.
play

Esta serie con desapariciones, drama y secretos del pasado es de lo más visto en Netflix: cómo se llama

La reacción de Billy Crystal a la muerte de Rob Reiner, el director de Cuando Harry conoció a Sally

La devastadora reacción de Billy Crystal a la muerte de Rob Reiner, el director de Cuando Harry conoció a Sally

Nick Reiner es el principal sospechoso, tenía problemas condrogas y alcohol

Encontraron muerto al director de Cuando Harry conoció a Sally y a su esposa: su hijo, el principal sospechoso

últimas noticias

Rob Reiner y su esposa Michele Singer fueron degollados tras una discusión con un familiar

Revelan detalles escalofriantes sobre la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele Singer

Hace 6 minutos
El entrenamiento de fuerza es clave durante la menopausia.

El ejercicio fundamental para que mujeres mayores de 50 años lleguen saludables a los 80

Hace 16 minutos
Reiner fue hallado muerto junto a su esposa.

Quién era Rob Reiner, el cineasta que dirigió Cuando Harry conoció a Sally

Hace 25 minutos
Según explican especialistas en nutrición, la relación del organismo con la lactosa cambia a lo largo de la vida.

Esto le pasa al cuerpo si dejás de consumir lácteos: la palabra de un nutricionista

Hace 27 minutos
El extraño caso que dejó sorprendida a toda la comunidad científica

Sentía un olor extraño y no dijo nada pero cuando fue a hacer una consulta el médico reveló lo peor

Hace 28 minutos