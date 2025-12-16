17 de diciembre de 2025 Inicio
Tragedia en Jujuy: un muerto y más de 20 heridos tras un choque entre un camión y un colectivo

La colisión frontal se produjo en la Ruta Nacional 9, a la altura del paraje Azul Pampa. Personal del SAME local se presentó rápidamente en el lugar, en donde asistió a los afectados y constató el deceso de un joven.

Así quedó el colectivo

Así quedó el colectivo, luego del choque contra un camión que dejó un muerto y varios heridos.

Una persona murió y al menos 20 resultaron heridas tras un choque frontal entre un colectivo y un camión en la provincia de Jujuy. El grave siniestro ocurrió este martes en la mañana sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Azul Pampa, en el departamento de Humahuaca. Los pasajeros a bordo del colectivo se trasladaban desde Salta con destino a Bolivia.

La víctima fatal fue un joven de 27 años que sufrió un golpe grave en la cabeza y falleció mientras lo trasladaban a un centro de salud. Inmediatamente después del impacto, se desplegó un vasto operativo de emergencia en la zona.

Pablo Jure, director del Servicio de Emergencias de Jujuy (SAME), en diálogo con el medio Cadena 3, confirmó el despliegue de nueve ambulancias para asistir a los damnificados y detalló el estado de los heridos.

El titular del SAME informó que cuatro heridos estaban en estado complicado y el resto presentaba politraumatismos y heridas leves. Los casos más graves fueron derivados de urgencia al Hospital Belgrano de Humahuaca, mientras que aquellos con lesiones menores reciben atención en el hospital de Abra Pampa.

Sigue la investigación para determinar cuáles fueron las causas del accidente en Jujuy

Según precisó Jure a la prensa, el impacto se produjo en un tramo de la Ruta Nacional 9 que presenta condiciones de poca visibilidad, lo que pudo haber sido un factor determinante en el trágico desenlace.

Las autoridades también confirmaron que no había menores de edad ni mujeres embarazadas entre los viajeros, cuyo objetivo era realizar compras en Bolivia.

Efectivos de Seguridad Vial y la Policía de Jujuy realizaron las pericias correspondientes para esclarecer la mecánica del choque. El suceso obligó a un amplio corte en la ruta nacional e interrumpió la circulación vehicular en el departamento Humahuaca por varias horas.

