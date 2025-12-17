Qué dijeron Catherine Fulop y Ova Sabatini sobre la crisis de pareja que pasaron Con más de tres décadas de relación, Fulop y Sabatini dejaron en claro que la estabilidad no significa ausencia de conflictos, sino la capacidad de enfrentarlos. + Seguir en







Motochorros asaltaron a Catherine Fulop Catherine Fulop y su relación con Ova Sabatini Redes sociales

La crisis de pareja ocurrió durante los primeros años de crianza de Oriana y Tiziana y se extendió por algunos meses.

Fulop explicó que la maternidad afectó su identidad personal y su rol como mujer dentro de la pareja. Sabatini fue un sostén clave, acompañando sin competir ni sentirse desplazado en la dinámica familiar.

La experiencia llevó a Catherine a aconsejar a Paulo Dybala sobre el puerperio y el acompañamiento emocional.

La terapia de pareja fue fundamental para superar el conflicto y reafirmar la decisión de seguir juntos. La historia de amor entre Catherine Fulop y Ova Sabatini es una de las más sólidas y queridas del espectáculo argentino, pero incluso las parejas más consolidadas atraviesan momentos difíciles. En las últimas horas, ambos hablaron con sinceridad sobre una crisis de pareja que lograron superar, despertando interés y empatía entre sus seguidores.

Lejos de esquivar el tema, la actriz y el extenista decidieron contar qué fue lo que ocurrió, cómo impactó en su vínculo y qué herramientas utilizaron para seguir adelante juntos. Sus declaraciones aportan una mirada realista sobre las relaciones de larga duración, marcadas no solo por el amor, sino también por el diálogo, las diferencias y la reconstrucción cotidiana.

Cómo fue la crisis de Catherine Fulop y Ova Sabatini y qué revelaron catherine ovajpg.jpg Catherine Fulop habló del disfraz sexy que usa con Ova Sabarini Durante su paso por La Divina Noche de Dante (eltrece), Catherine Fulop y Ova Sabatini se animaron a recordar una etapa difícil de su relación, que coincidió con los primeros años de crianza de Oriana y Tiziana. Sabatini contó que atravesaron una única crisis, aunque intensa y prolongada por algunos meses, mientras que Fulop señaló que el mayor desafío fue volver a encontrarse como pareja y reconstruir el proyecto en común desde un lugar más maduro y consciente.

La actriz profundizó en cómo la maternidad impactó de lleno en su identidad personal. Entre los cambios hormonales, el cansancio y la atención puesta casi exclusivamente en sus hijas, explicó que muchas veces se sintió desdibujada como mujer. Reconoció que no fue sencillo reencontrarse consigo misma ni con su rol dentro de la pareja, y describió ese momento como una etapa de confusión emocional y deseos de ruptura.

caterin fulop ova sabatini.jpg Catherine Fulop y su historia de amor con Ova: Me metió en el baño y me besó En ese contexto, Fulop destacó especialmente la actitud de Ova, a quien definió como un compañero presente y respetuoso, que supo acompañar sin competir por el protagonismo dentro de la familia. Esa experiencia también la llevó a compartir consejos con su yerno, Paulo Dybala, a quien le habló abiertamente sobre el puerperio y la importancia del sostén emocional hacia la mujer en ese período tan sensible.

Ambos coincidieron en que la terapia de pareja fue clave para atravesar la crisis, poner en palabras lo que les pasaba y reafirmar el deseo de seguir juntos. Hoy, en una etapa de equilibrio y a punto de convertirse en abuelos, miran ese momento como un aprendizaje que fortaleció el vínculo. “Nos ayudó a confirmar que queríamos seguir eligiéndonos”, resumió Catherine.