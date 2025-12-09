Paro nacional de ATE: cómo funcionarán los servicios durante la medida de fuerza

La atención sanitaria, los peajes y el transporte en CABA sufrirán algunas modificaciones. El Gobierno anunció que descontará el día a todos los empleados estatales que se sumen.

Este martes comenzó el paro convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y como consecuencia de ello se espera que algunos servicios sufran algunas modificaciones en sus atenciones .

Continúa el paro de colectivos en el AMBA: siete líneas no funcionan tras el fin de semana largo

La organización convocó a una jornada de protesta en todo el país, pero en la Ciudad de Buenos Aires, realizarán una marcha al Congreso para exigir la reapertura de paritarias, una recomposición salarial de emergencia y rechazar el intento oficial de recortar un 10% la planta de trabajadores estatales.

“Se trata de una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

El sindicato adelantó la medida de fuerza y ahora la convocatoria podría coincidir con la presentación del proyecto de reforma laboral en el Congreso.

Según se detalló, la empresa de transporte MOQSA continúan este martes con la retención de tareas. Una medida afecta a miles de usuarios que viajan en líneas de colectivos que conectan Quilmes, Florencio Varela y Berazategui.

De esta manera, los trabajadores de las líneas 159, 219, 300, 372, 619, 584, 603 advirtieron que no retomarán el servicio hasta que se abone la totalidad de los salarios adeudados. Desde el sector gremial informaron que gran parte de los choferes solo cobró una fracción de sus haberes, en algunos casos, hasta señalan menos de la mitad.

Además, en CABA los medios de transporte público, colectivos, trenes y subtes, trabajará con frecuencia reducida, tal como en los feriados.

Los peajes funcionarían con normalidad, pero con horario pico de fin de semana (de 11 a 15 en sentido a la Provincia y de 17 a 21 en sentido al Centro). Sin embargo, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y las Unidades Febriles de Urgencia (UFU) realizarán su labor de forma regular, para garantizar la asistencia sanitaria.

El Gobierno aseguró que descontará el día a quienes adhieran al paro de ATE

A raíz de la convocatoria del paro por ATE, el Gobierno confirmó que descontará el día a todos los empleados estatales que se sumen al paro nacional convocado, una medida de fuerza lanzada en rechazo a la reforma laboral promovida por el Ejecutivo.