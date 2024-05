Paro de colectivos del 9 de mayo: finalmente, cuáles son las 43 líneas que funcionarán

Sólo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), alrededor de 4 millones de personas no podrán trasladarse en colectivo; mientras que por el paro de los servicios de trenes metropolitanos, regionales y de media y larga distancia, cerca de 1 millón de personas se verán afectadas.

Pero a pesar de las medidas anunciadas públicamente por la UTA, hay trabajadores pertenecientes al Grupo Dota que no van a adherir al paro, y sus 43 líneas prestarán servicio.

Así, las líneas que circularán con sus respectivos recorridos serán: 6, 7, 8, 9, 12, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 78, 79, 84, 87, 91, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115, 117, 127, 130, 134, 135, 146, 150, 161, 164, 177 y 188.

En tanto, y teniendo en cuenta las 60 localidades del país que tienen el sistema SUBE, serán alrededor de 1.5 millones de personas las que habitualmente utilizan el colectivo en el interior del país y por el paro no podrán hacerlo.

"La decisión de la CGT afectará a 6.593.000 personas que mañana no van a tener a disposición el servicio esencial de transporte para ir a sus trabajos. Unas 4 millones de personas no van a poder viajar en colectivo en el AMBA y un millón y medio en el interior del país. Un millón de personas no van a poder viajar en trenes, y hay 93 mil personas que verán cancelados sus 703 vuelos. Y quiero aclarar que se encuentra abierta la línea 134 para denunciar extorsiones", declaró el vocero Presidencial, Manuel Adorni.

Y agregó: "Nuestro Gobierno ya tuvo dos paros generales de la CGT, dos paros de colectivos, dos paros docentes, un paro de trenes, un paro aeronáutico y más de 100 marchas e intentos de piquete. En 4 años de gobierno de Alberto Fernández, que terminó con 211 por ciento de inflación, 50 por ciento de pobres y 130 mil muertos bajo el lema el Estado te cuida, hubo cero paros".

El paro también afectará 703 vuelos que ya fueron cancelados en los que iban a viajar alrededor de 93 mil pasajeros.

Cuáles son las líneas de colectivos que circularán pese al paro: