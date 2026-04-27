Paro de colectivos en el AMBA este lunes 27 de abril: qué líneas no funcionan La medida de fuerza, que lleva ya una semana, es por el reclamo de salarios adeudados. El conflicto escaló aún más tras la orden de la Justicia con el secuestro de cerca del 40% de las unidades que complica el intento de restablecer el servicio. Por + Seguir en







Siguen sin servicio las líneas de colectivos 707, 333, 407 y 437 en San Isidro

A una semana del paro de colectivos de la empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM), el conflicto podría extenderse por una semana más, lo que complicaría el viaje de varios usuarios del conurbano bonaerense.

El conflicto comenzó el lunes 20, cuando choferes y empleados comenzaron con la medida de fuerza en reclamo de deudas en el salario. Desde entonces no hubo ninguna solución, la empresa sigue sin normalizar el servicio y podría extenderse en caso de que no se llegue a un acuerdo durante la asamblea que se realizará este lunes 27 durante el mediodía para definir cómo continuar con la medida de fuerza.

En el mientras tanto, el conflicto afecta a miles de usuarios de las líneas 707, 333, 407 y 437, que circulan principalmente por los partidos bonaerenses de San Isidro, Vicente López y Escobar.

Línea 707

Además, la Justicia ordenó el secuestro de cerca del 40% de las unidades correspondientes principalmente a las líneas 707 y 333, lo que podría generar aún más un retraso en el intento de restablecer el servicio. “Por ahora no se comunicó nadie. Pero estamos esperando a ver qué pasa, si alguien nos da una solución para que podemos volver a la calle a trabajar que es lo que queremos: trabajar y que nos paguen lo que nos deben”, explicó Samuel, un trabajador en diálogo con La Mañana por C5N.

En total son 427 trabajadores que están afectados y de acuerdo a lo que detalló el chofer hasta el momento hay una deuda de 120.000 pesos no remunerativo y casi dos meses de viáticos. “Igual este conflicto viene desde hace un año y medio que venimos cobrando en cuotas. Ya no se pudo aguantar más y tomamos la decisión de no salir hasta que no nos paguen lo adeudado”, agregó.