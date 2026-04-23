Paro de colectivos en el AMBA este jueves 23 de abril: qué líneas no funcionan La empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM) no brinda servicio por tercer día consecutivo porque todavía no recibieron el pago de sueldo de abril. La medida se mantiene hasta que se abone lo adeudado. Por + Seguir en







Las líneas afectadas son la 333, 707, 407 y 437. Redes sociales

Por tercer día consecutivo, la empresa de colectivos Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM) se encuentra de paro por una queja por el pago de los sueldos. Las líneas afectadas son la 333, 707, 407 y 437.

La medida de fuerza es por tiempo indeterminado porque los choferes de exigen el pago total, pero la situación no es nueva en la empresa, ya que realizaron paro en los últimos meses.

Los barrios afectados son San Isidro, Vicente López y Escobar del conurbano bonaerense. Según los trabajadores en otras ocasiones, se les atrasó el pago a los empleadores y reclaman mejoras salariales.

La línea 333 realizara el recorrido Boulogne - Rotonda de Acasusso, el 707 une Boulogne - San Isidro - Villa Jardín. La línea 407 conecta la estación Munro con Villa Hidalgo. Mientras que, la línea 437 afecta a los pasajeros del recorrido Garín - San Isidro Bajo, desde Cayetano Bourdet y Belgrano II hasta Sebastián Elcano al 660, según indica Moovit.