3 de septiembre de 2026 Inicio
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Pánico en Santa Fe: ocho estudiantes saltaron del primer piso de una escuela tras escuchar una detonación

El ruido de un camión desató el pánico en la Escuela Mariano Moreno, donde meses atrás un alumno armado mató a Ian Cabrera e hirió a otras ocho personas. Hay cuatro adolescentes en observación.

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Escuela N°40 Mariano Moreno en San Cristóbal

Escuela N°40 Mariano Moreno en San Cristóbal, Santa Fe.

Ocho adolescentes de entre 13 y 17 años se arrojaron desde el primer piso de la Escuela N°40 Mariano Moreno, en la localidad santafesina de San Cristóbal, tras escuchar una fuerte detonación proveniente del exterior. Cuatro de ellos fueron dados de alta con cuadros de pánico y los otros cuatro permanecen en observación por lesiones leves. El estruendo habría sido provocado por un camión, según fuentes oficiales.

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Según informaron las autoridades de la institución, la explosión provino de un camión que pasaba por la zona y desató escenas de pánico dentro del colegio. Como resultado, cuatro chicos fueron atendidos de inmediato y dados de alta, mientras que otros cuatro quedaron internados con heridas leves y bajo control médico.

Seis meses después, el miedo volvió a apoderarse de los estudiantes de la institución de San Cristóbal, marcada por la muerte de Ian Cabrera de 13 años. Si bien el agresor fue trasladado a un instituto de menores, nunca enfrentó un juicio debido a que el nuevo régimen penal juvenil aún no estaba vigente.

Tragedia en colegio de San Cristóbal: "Gritó 'sorpresa' y empezó a disparar"

El ataque de un alumno de 15 años dentro de una escuela en Santa Fe, en el que murió un chico de 13 años, conmocionó y sorprendió a toda la comunidad educativa de San Cristóbal. Un estudiante relató cómo fue el preciso momento en que ocurrió la agresión dentro del establecimiento. En diálogo con C5N, Axel, compañero de curso de la víctima y compañero de básquet del agresor, reveló que la violencia extrema comenzó en el baño de la Escuela N°40 de San Cristóbal.

“En el baño empezó todo. Muchos dicen que salió del baño gritando ‘sorpresa’ y comenzó a disparar. Después se fue a la planta baja y muchos chicos salieron corriendo, rompieron ventanas, saltaron de alturas muy altas porque era escapar o escapar”, explicó en La Mañana, en coincidencia con las declaraciones de otros alumnos ante la Policía.

El alumno, aseguró que vivió un momento “de terror”, aseguró que vio al chico de 15 años “como tranquilo antes de disparar”. “Algunos chicos dijeron que el tirador fue primero al baño de la parte alta de la escuela y ahí fue que se encontró con la víctima y le disparó. Después sale de ahí y se dirige al patio de adentro del colegio. Tiró como cuatro veces”, sostuvo y agregó: “Yo estaba en una parte más refugiada, pero cuando vi que todos empezaron a correr, hice lo mismo para donde pude, sin mirar atrás ni los costados, nada”.

Por otra parte, Axel explicó que conocía al agresor, ya que jugaban juntos al básquet en el Club Atlético Independiente de San Cristóbal y que eran amigos. “Era un chico que nada que ver con lo que pasó hoy, era todo lo contrario: amable, gracioso, buena onda. No se mostraba como un chico violento, para nada. Siempre se lo veía feliz, alegre. Él fue a matar a todos, disparaba como ‘al que le pego, le pego’”, reveló.

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