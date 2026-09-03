Caso Cerimedo: la Justicia de Bolivia ordenó su traslado a una cárcel de máxima seguridad

El exasesor de Javier Milei afrontará seis meses de prisión preventiva en La Paz por enriquecimiento ilícito. Su defensa intentará frenar la medida. En Chile, el Congreso inició investigaciones por campañas digitales.

La Justicia de Bolivia confirmó el traslado del consultor político Fernando Cerimedo al penal de máxima seguridad de Chonchocoro , ubicado en La Paz. El exasesor del presidente Javier Milei afronta allí seis meses de prisión preventiva acusado por el delito de enriquecimiento ilícito.

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Este viernes las partes mantendrán una audiencia judicial crucial. En esta instancia, los abogados defensores del ex consultor político presentarán sus argumentos formales para intentar frenar la orden judicial dictada por los magistrados.

El estratega digital se encuentra alojado actualmente en la prisión de Palmasola. Los representantes legales del imputado sostienen que la permanencia en ese recinto permite el ejercicio pleno de su derecho a la defensa ante los tribunales.

En el penal de Palmasola, el consultor cumple otra medida de prisión preventiva paralela. Esta causa investiga su presunta participación en el delito de tentativa de femicidio tras un ataque de sicarios contra su expareja, Nadia Beller , el pasado 17 de agosto.

En el ámbito internacional, la Cámara de Diputados de Chile creó una comisión especial investigadora sobre procesos electorales. La medida busca esclarecer la manipulación algorítmica y la desinformación mediante cuentas automatizadas en las votaciones celebradas desde 2020.

Los parlamentarios chilenos indagan si Cerimedo prestó servicios en la campaña del rechazo al plebiscito constitucional de 2022. La investigación vincula estas acciones con sectores del Partido Republicano, la fuerza política del presidente José Antonio Kast.

José Antonio Kast, actual presidente de Chile, líder de la Alianza del Pacífico. Aceprensa

El jefe de Estado chileno salió al cruce de estas sospechas y rechazó cualquier relación profesional con el estratega imputado. "El gobierno no trabaja, no tiene asesorías con este señor", aseguró el mandatario durante una entrevista concedida a una emisora radial local.

La iniciativa parlamentaria impulsada por el diputado José Montalva, integrante del Partido Por La Democracia, obtuvo un amplio respaldo en el recinto. La votación se aprobó con 69 votos a favor, 43 en contra y una abstención, superar de esta forma el piso requerido de 62 apoyos.