Lio y Sasha Ferro: la dura historia de dos hermanos que se conocieron por televisión y hoy están enfrentados públicamente

Lo que comenzó como un chiste de mal gusto terminó reabriendo una herida mucho más profunda entre estas dos reconocidas personalidades de internet.

Lio Ferro y Sasha Ferro , dos personalidades de internet, son hermanos por parte de padre. Aunque intentaron construir un vínculo, l a relación nunca logró consolidarse y ahora quedaron enfrentados públicamente después de que se viralizara un comentario de índole sexual sobre la influencer.

El tenso ida y vuelta entre los medio hermanos terminó sacando a la luz una historia familiar atravesada por ausencias, reproches y vínculos que nunca pudieron recomponerse.

Daniel Ferro es el padre de ambos, una figura a la que los hermanos señalaron por su ausencia durante sus infancias. De hecho, Lio y Sasha crecieron sin saber que eran hermanos y descubrieron el parentesco años después, cuando ella era adolescente y lo vio en televisió n.

Según relató Lionel, su padre no lo reconoció legalmente durante su infancia y recién pudo conocerlo cuando tenía cinco años . Más tarde, a los 17, cuando buscaba mudarse a Buenos Aires para comenzar su carrera, aseguró que su progenitor, dueño de una importante empresa, s e negó a ayudarlo económicamente.

La mamá de Lio es Silvina , conocida en redes como Sil Dedios . Cuando él tenía 11 años, ella se mudó a Estados Unidos por trabajo y el joven quedó al cuidado de sus abuelos maternos en Córdoba. Actualmente, mantiene un perfil activo en redes y en varias oportunidades intervino públicamente para defender a su hijo.

Por su parte, Nancy, la mamá de Sasha, también tiene presencia en redes sociales, donde comparte contenido sobre moda, viajes y entrenamiento junto a su hija.

La relación años después

Si bien intentaron construir un vínculo después de descubrir que eran hermanos, la relación nunca terminó de consolidarse.

La tensión acumulada durante años volvió a quedar expuesta durante una emisión de Solo por hoy, el programa de streaming conducido por Martín Salwe. En medio de la conversación, surgió un comentario de índole sexual sobre Sasha y las imágenes mostraron a los presentes riéndose en el estudio. Cuando el video comenzó a circular, las críticas en redes sociales no tardaron en aparecer.

Nunca pensé decir esto, pero me va a tocar bancar a Sasha en esta. Es tu hermana. Por más falta de relación que tengan, ES TU HERMANA. Podés, aunque sea, no reírte de lo que dicen de ella, pedazo de imbécil. https://t.co/G7GvD53s8K — Miku¹ ³ (@_FashionXGirl) September 2, 2026

La reacción de Sasha Ferro fue inmediata: expresó públicamente su enojo y lanzó fuertes insultos y amenazas tras enterarse de lo ocurrido.

Por su parte, Lio intentó bajarle el tono a la polémica. Aseguró que el comentario lo tomó por sorpresa, negó haber participado del chiste y sostuvo que luego les reprochó en privado la actitud a sus compañeros.

Por su parte, Sasha lo destrozó asegurand que no le cree las disculpas y reprochado su rol como padre.

Lionel y Sasha junto a Daniel, padre de ambos.

La madre de Lio salió en defensa y fue tajante

A través de una historia, Silvina lanzó graves acusaciones contra Sasha y también contra el padre de ambos: Daniel.

"Sasha, vos no tenes que hacerte cargo de los errores de tu papá, porque no son tuyos. Nadie está diciendo que sea tu culpa. Pero sí tenes que hacerte cargo de tus propias palabras y de lo que elegís defender”, comenzó diciendo.

Además cuestionó el vínculo que la influencer mantiene con su padre y lanzó fuertes acusaciones sobre lo que, según su relato, habría ocurrido años atrás: “Porque mientras defendes todo eso, seguís teniendo relación con tu papá, lo defendes y todos los Días del Padre públicas que es el mejor padre del mundo, aun sabiendo que embarazó a una nena de 16 años cuando él ya era un hombre diez años mayor, la abandonó, después le pidió que abortara, le destruyó la salud mental, nunca se hizo cargo de ese hijo y también le destruyó la salud mental a él. No es tu responsabilidad lo que hizo tu papá. Pero sí es tu responsabilidad lo que decís, lo que defendés y la vara con la que elegís medir a los demás".