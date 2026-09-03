Javier Milei sufriría una derrota ante un peronismo unido

La foto que devuelve una encuesta de CEOP Latam a nivel nacional es adversa para el oficialismo. Un peronismo unido se impondría con claridad sobre Milei en 2027, reflejando el desgaste del Gobierno y el reclamo mayoritario de cambio de rumbo.

Una encuesta exclusiva de CEOP Latam para C5N devolvió un resultado adverso para el oficialismo: según la foto final, un peronismo unido se impondría con claridad sobre Javier Milei en 2027, reflejando el desgaste del Gobierno y el reclamo mayoritario de cambio de rumbo.

La encuesta realizada entre el 28 de agosto y el 2 de septiembre de 2026, con 2.279 casos y un margen de error de ±2,01%, muestra que un candidato del peronismo unido alcanzaría el 41,6% de los votos frente al 34,4% de Milei, una diferencia de 7 puntos que conforma una verdadera amenaza para oficialismo.

El estudio reveló además que el 51,5% de los argentinos quiere cambiar el rumbo del país, contra un 31,7% que busca profundizarlo y un 15,5% que prefiere moderarlo. Además, en los escenarios de balotaje, es donde se expone la pérdida de confianza en el rumbo del país y en las políticas de gobierno, presentándose una posible derrota del oficialismo ante Axel Kicillof (47,9% a 41,8% ) y Sergio Massa (43,1% a 41,2%).

En el tablero electoral que dibuja la encuesta de CEOP, las chances de figuras como Patricia Bullrich , Myriam Bregman y Victoria Villarruel aparecen condicionadas. La Jefa del bloque de la Libertad Avanza logra instalarse en un nivel intermedio, con una intención consolidada cercana al 42%, pero sin romper el techo que la separe de los dirigentes principales.

Mientras que Bregman , en cambio, se sostiene en torno al 40% , con un caudal que refleja más la fidelidad de un electorado militante que una proyección amplia. En cuanto a la Vicepresidenta, queda relegada y apenas roza el 28% y carga con un rechazo superior al 67%, lo que la ubica como una candidata de difícil competitividad dentro del oficialismo.

En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, la encuesta la muestra todavía con un peso significativo pero condicionado. Su intención consolidada ronda el 42%, con un 26,9% de voto seguro y un 15,1% probable, aunque también carga con un nivel alto de rechazo.

El informe la ubica en línea con Milei y Bullrich, pero sin ventaja clara, reflejando que conserva un núcleo fiel y competitivo para entrar en la disputa, aunque enfrenta límites para crecer más allá de ese electorado duro. En síntesis, Cristina Fernández aparece como una figura vigente en el tablero, pero con márgenes estrechos que la obligan a depender de la estrategia de unidad dentro del peronismo.

Qué dicen los números sobre la posible reelección de Javier Milei

En la probabilidad de voto, Milei concentra el apoyo más intenso —33,8% lo votaría seguro— pero también el rechazo más alto: 56,9% asegura que no lo votaría bajo ninguna circunstancia, lo que lo deja con un techo limitado de 41,8%. En los escenarios de balotaje, el oficialismo también queda atrás y coloca a Axel Kicillof y a Sergio Massa por delante.

El el informe se ve que la unidad peronista es la principal amenaza para el Gobierno, mientras que la fragmentación opositora le permite competir en empate técnico. El dato más profundo, sin embargo, es social donde el 51,5% de los argentinos quiere cambiar el rumbo del país, contra un 31,7% que busca profundizarlo y un 15,5% que prefiere moderarlo.

La demanda de cambio se concentra en jubilados (58%), asalariados formales de NSE medio/bajo (58,4%) y trabajadores informales de NSE bajo (64,2%), sectores que representan más de la mitad de la muestra. De acuerdo al informe, cuanto más abajo en la estructura social y más ligado al trabajo asalariado o pasivo, mayor el pedido de cambio; cuanto más alto y más autónomo el perfil, mayor la adhesión al modelo.

Si bien, el Gobierno se muestra competitivo en el escenario electoral, está fuertemente condicionado. Con un núcleo sólido y ante la posibilidad indiscutida del balotaje, pierde las segundas vueltas que hoy se miden y su suerte en primera vuelta depende de si el peronismo se une o se fragmenta.