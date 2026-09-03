3 de septiembre de 2026 Inicio
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El Gobierno anunció la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego

El presidente Javier Milei brindó un mensaje por cadena nacional, en medio de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y Reino Unido por la cuestión Malvinas.

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El Gobierno anunció la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego

El presidente Javier Milei anunció este jueves la construcción de una Base Naval Integrada en la provincia de Tierra del Fuego. Lo hizo a través del mensaje que dio por cadena nacional, con el que dio a conocer una serie de medidas relacionadas al histórico reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas.

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"Firmaremos hoy mismo un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa con el fin prioritario de construir una base naval integrada en Tierra del Fuego e incrementar nuestras capacidades en telecomunicaciones", expresó el mandatario, rodeado de sus ministros.

"Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina", agregó Milei.

Tras haber manifestado en reiteradas ocasiones su profunda admiración por Margaret Thatcher, de haber defendido la autodeterminación de los kelpers e incluso de expresar su rechazo a la bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" que los jugadores de la Selección argentina desplegaron en el Mundial después de vencer a Inglaterra, el Presidente dio un giro de 180º en su histórica postura respecto de las islas.

"Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto", aseguró ahora Milei, envalentonado por los dichos de Donald Trump sobre un eventual apoyo a la Argentina en su reclamo soberano.

La construcción de la Base Naval Integrada que anunció Javier Milei comenzó en 2022 bajo el gobierno de Alberto Fernández

En marzo de 2022, el exministro de Defensa Jorge Taiana formalizó el inicio de la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia, con el objetivo de fortalecer la soberanía argentina y consolidar un polo logístico antártico estratégico. El proyecto apunta a ampliar las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas hacia el Atlántico Sur, el continente blanco y el Estrecho de Magallanes.

Las obras de infraestructura estructurales abarcan la edificación de muelles, hangares, pabellones de acuartelamiento y centros de abastecimiento. Para materializar estas instalaciones, el Estado destinó presupuestos específicos orientados a garantizar el sostenimiento logístico ininterrumpido de las campañas antárticas conjuntas.

El complejo de defensa se asienta de forma estratégica sobre los predios de la Base Naval y la ex Estación Aeronaval de la península fueguina. El avance de este despliegue posiciona a la capital provincial como la principal puerta de entrada a la Antártida y afianza un punto de control y monitoreo vital frente al intenso tráfico marítimo internacional que transita por la región austral.

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