"No voy a jugar a ser idiota": Lali Espósito reapareció en un provocativo videoclip BB ASUL lanzó su nuevo disco, Miss Universo, y publicó el videoclip del tema que le da nombre al álbum, donde se ve a la intérprete de Fanático en un rol explosivo. Qué dice la letra y qué canta la estrella del pop. Agregar C5N en









Lali Espósito en el videoclip de la canción "miss universo" de BB ASUL.

Lali Espósito participó del videoclip miss universo del disco homónimo de la cantautora BB ASUL, con la que colaboró en la composición de No vayas a atender cuando el demonio llama, y reapareció en un rol provocativo, similar al que mostró en Fanático. El video también cuenta con la actuación de Blair y ODD MAMI.

El concepto de la producción audiovisual es un concurso de belleza con un hombre repulsivo como única audiencia y con Blair, ODD MAMI y BB ASUL como las participantes. Cuando la intérprete del álbum resulta ganadora y festeja su logro, le cae pintura roja encima, en referencia a la sangre de chancho que mancha a Carrie en el libro y en la película con el mismo nombre.

En ese momento, el videoclip pega un giro: ODD MAMI ataca al hombre que se ríe de BB ASUL "ensangrentada" para que Blair lo encadene mientras la protagonista grita. En el medio de la trama principal del videoclip aparecen tomas a la intérprete de miss universo y Lali. "No voy a jugar a ser idiota para gustarte más", repiten juntas al final.

En su solo, la prometida de Pedro Rosemblat entona: "Soy la luz que entra por la ventana / eso que te gusta pero te amenaza / sé lo que te pasa / si cuando me miras veo todos tus fantasmas. / La protagonista de tus pesadillas / que nunca te hace caso / vos contás con cartas que no tienen pinta y no podés cambiar el maso / toca perder".

La canción combina crítica social con perspectiva feminista y el reconocimiento de la propia oscuridad que le impide a la protagonista alejarse de aquello que sabe que la daña. Es un enfoque clásico de BB ASUL al que Lali se suma y refuerza luego de haber trabajado juntas en el último disco de la artista de 34 años.

Qué dijo Lali Espósito sobre BB ASUL antes del lanzamiento La cantante definió a su colega como "capa" y describió a su disco como "bárbaro". "Es una artista con la que compuse y que quiero mucho", contó la artista en su canal de Instagram y le pidió a sus seguidores que escuchen miss universo y "all the disssskoooo (todo el disco)". "Aguante los artistas argentinos", concluyó Lali. BB ASUL le respondió en X: "Te adoro, sos lo más grande de la Argentina, todavía no puedo creer el privilegio de trabajar juntas y aprender tanto y divertirme tanto también". no bueno me emociono

lali te adoro

sos lo más grande de la argentina

todavía no puedo creer el privilegio de trabajar juntas y aprender tanto y divertirme tanto también

hoy miss universo a las 20 https://t.co/NiOCEW4pKk — bb asul (@bbasul1) September 3, 2026